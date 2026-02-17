Video: el momento en el que la Policía irrumpió en un desarmadero clandestino en el barrio de Saavedra

Así la Policía de la Ciudad desbarató un desarmadero en el Barrio Mitre

La Policía de la Ciudad desarticuló un desarmadero clandestino y secuestró autopartes valuadas en 25 millones de pesos durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el corazón del Barrio Mitre, en Saavedra.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Sección Relevamiento en Investigaciones Complejas de la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen, tras una investigación que se inició a partir de tareas de ciberprevención, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Según fuentes policiales, los detectives detectaron que un usuario ofrecía autopartes usadas a través de una popular plataforma digital de ventas, una modalidad no autorizada para la comercialización de repuestos automotores.

La Policía de la Ciudad incautó una gran cantidad de autopartes de diversos vehículos durante un operativo de la Sección Relevamiento en Investigaciones Complejas.

Ante este hallazgo, la fiscalía interventora ordenó identificar al responsable y establecer la procedencia de los productos ofrecidos. El seguimiento determinó que la venta de los repuestos se concretaba en el propio domicilio del involucrado.

Con el domicilio identificado, el juzgado interviniente libró la orden de allanamiento. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron decenas de autopartes de diferentes marcas y modelos, todas de origen no documentado. El procedimiento fue registrado en un video que acompaña esta nota.

Entre los elementos incautados se encontraban un block de motor, calipers de frenos, parabrisas, tanques de combustible, parrillas, columnas de dirección, llantas, paragolpes, tapas de baúl, puertas, bombas de aceite y guardabarros, entre otros repuestos. El valor total de lo secuestrado asciende a 25 millones de pesos en el mercado negro.

La policía también incautó documentación y equipos electrónicos, que serán sometidos a peritajes con el objetivo de establecer posibles conexiones comerciales y profundizar la investigación sobre el circuito de venta ilegal de autopartes.

Operativo de la Policía de la Ciudad en un taller clandestino repleto de autopartes robadas, incluyendo piezas de motocicleta, como parte de una operación de la Superintendencia de Investigaciones.

En la vivienda, los oficiales notificaron al principal imputado, un hombre de 41 años, de la apertura de una causa por “desarmado ilegal de automotores y/o comercialización, transporte o almacenamiento de repuestos usados para automotores”.

Además, se identificó a otras tres personas presentes en el lugar: dos hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación en curso.

Antecedente

La Policía Federal Argentina (PFA) incautó, en septiembre del año pasado, cientos de autopartes robadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con un valor de mercado que supera los 200 millones de pesos. Los agentes detectaron que las partes de los automóviles —presuntamente sustraídas— se ofrecían en internet, lo que motivó el despliegue de una serie de procedimientos bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad.

La investigación se originó tras detectar, mediante ciberpatrullajes de la División Delitos contra el Automotor, la venta de autopartes presuntamente robadas a través de dos redes sociales populares. Como resultado, los agentes identificaron a dos personas que utilizaban domicilios en los barrios de Flores y Parque Avellaneda para almacenar y comercializar estos artículos.

Con la información recabada, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N.º 35, encabezada por la doctora Celsa Ramírez y con la secretaría del doctor Daniel González, dispuso el allanamiento de los inmuebles ubicados en las calles Martínez Castro y Lafuente.

Durante los operativos, los responsables de ambos lugares fueron notificados de la causa y los locales quedaron clausurados.