Crimen y Justicia

El rol de la empleada municipal de Morón detenida por el suicidio del soldado en la Quinta de Olivos

Se trata de Karen Cufré, novia de Mauiricio Duarte Areco, preso en el penal de Magdalena y uno de los líderes de la organización allanada tras la muerte de Rodrigo Gómez

Las novias de la banda
Las novias de la banda del penal de Magdalena: Karen Cufré, con short azul

Karen Yael Cufré, de 25 años y con domicilio en la villa Carlos Gardel de El Palomar, zona de Morón, fue detenida junto a otros seis sospechosos por la División Homicidios de la Policía Federal. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado la acusa de ser parte de la banda liderada por presos que estafó y llevó a la muerte a Rodrigo Andrés Gómez, el soldado formoseño que se quitó la vida el 16 de diciembre pasado en una garita de vigilancia de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de guardia.

La banda lo había engañado con un elaborado truco, una falsa causa por pedofilia a cargo de la Policía Bonaerense. Entre esos presos, alojados en el penal de Magdalena, estaba, originalmente, Mauricio Duarte Areco, novio de Karen, condenado por robo y con antecedentes por encubrimiento, que arrastra desde menor de edad.

En las últimas horas, trascendió que Cufré tenía un empleo en blanco: era, en los papeles, una trabajadora de la Municipalidad de Morón, según confirmó Infobae en base a sus registros previsionales.

De acuerdo a esos mismos registros, Cufré -insólitamente registrada en los rubros de jardinería de ARCA- empezó a trabajar para ese municipio en octubre del año pasado, con aportes pagos.

Mauricio Duarte Areco, novio de
Mauricio Duarte Areco, novio de Cufré, señalado como el segundo jefe de la banda

El rol de Cufré en la banda

La organización del penal de Magdalena funcionaba con un doble comando. Duarte Arco compartía el liderazgo junto a Tomás Francavilla, un ladrón matancero condenado a más de tres años de prisión. Cada uno operaba con sus propios brazos, con sus novias como principales operadoras en la zona oeste del conurbano, dedicadas a la logística y al cobro de pagos por billeteras virtuales.

La banda, según descubrieron los detectives de la División Homicidios de la PFA, habría engañado a varias víctimas; Gómez, precisamente, fue un blanco operado por el sector de Francavilla.

El soldado, de acuerdo a la investigación, entregó $1,4 millones en poco más de una hora, una coima a un falso policía que resultó ser Francavilla.

Las conversaciones entre Cufré y Duarte Areco fueron captadas por la Justicia, con 55 días de escuchas que comenzaron tras la pericia al teléfono de la víctima. Ocho líneas fueron intervenidas. De acuerdo a estos datos del expediente, la empleada municipal de Morón habría sido una suerte de oficial de logística, así como una recaudadora.

Rodrigo Gómez soldado que se
Rodrigo Gómez soldado que se suicidó tras una extorsión

De acuerdo a un informe del caso, hablaban sobre “el uso de celulares de terceros, la adquisición de minutos para llamadas ilimitadas y maniobras vinculadas a préstamos”. De los audios también “surgen pedidos para el uso de cuentas financieras”, así como la solicitud de generación y compra de cuentas virtuales “sin reconocimiento facial”, la obtención de chips nuevos y el descarte de los ya utilizados en estafas previas.

La imputación la señala con un dato al menos inquietante. Karen habría aportado los datos de personas reales para dar de alta perfiles falsos. Érica Yamila Torres, novia de otro de los presos allanados, también detenido también le habría enviado dinero que la banda le quitó a Torres.

