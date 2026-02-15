“Soy la calma que llega después de arruinarlo todo”: quién es el acusado de haber tirado la bomba molotov en las afueras del Congreso

Milton Iván Tolomeo, el detenido tras lanzar bombas molotov contra la Policía en Plaza de Mayo, anticipó que iba a participar como masajista deportivo en un torneo de boxeo en Avellaneda (@galaxia_masajes)

“Soy la calma que llega después de arruinarlo todo”. Una frase que parece premonitoria es la que se lee en la bio de Instagram de Milton Iván Tolomeo, acusado de haber lanzado una bomba molotov contra las fuerzas de seguridad en las afueras del Congreso de la Nación mientras se debatía la ley de Reforma Laboral.

El sospechoso de 39 años, majista deportivo y con domicilio en el barrio porteño de Caballito, fue detenido esta madrugada por la Policía Federal a las afueras de un evento amateur de boxeo en la localidad bonaerense de Avellaneda.

Las autoridades, luego de identificarlo a través de las cámaras de seguridad de la zona y de hacer un trabajo de inteligencia, podrían haber llegado hasta él gracias a un video publicitario -que encabeza esta nota- y selló su destino.

De cara a cámara, desde su cuenta personal, dijo: “Este sábado 14 de febrero voy a estar presente en el evento Amor por el Boxeo, acompañando a los boxeadores con masajes pre y pos competitivos. El boxeo exige todo el cuerpo: fuerza, resistencia y concentración. Mi trabajo es estar ahí y ayudar a la recuperación de los deportistas”.

Uno de los posteos de su cuenta de Facebook en donde la bomba molotov está presente

No es la primera vez que Tolomeo ejercía como masajista deportivo. En 2025 se desempeñó como tal en el Mundial de Taekwondo en Mar del Plata.

“Gracias por confiar en mi trabajo y permitirme ser parte de este evento internacional tan importante”, posteó por entonces. Y agregó: “Fue un honor acompañar como masajista a atletas de alto rendimiento”.

Pero la “calma” que él brindaba profesionalmente se contrastaba con el “arruinarlo todo”, de su perfil personal en redes, no el del que usaba para mostrar sus habilidades kinesiológicas, sino del que usaba para postear cómo participaba en Marchas Antifascistas junto a consignas en donde el fuego y las molotov se hacían presentes.

Lo que Tolomeo no esperaba es que su profesión y el boxeo -del cual participó como espectador en varios eventos como en Isla Maciel- lo llevase a la Justicia. La Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA lo detuvo en la sede del evento, el Club Biblioteca Avellaneda. Allí utilizaba una remera que decía “masajista”.

Luego, y por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº6 de la Ciudad, a cargo de Gonzalo Rua y que entiende en la causa, se allanó su domicilio del barrio porteño de Caballito, ubicado sobre la avenida Directorio al 600. El detenido aportó la llave de su casa al momento de su arresto.

Tolomeo fue arrestado con su ropa de trabajo a la salida de un evento de boxeo amateur en Avellaneda

Allí, los policías secuestraron la vestimenta similar a la utilizada durante el ataque, un bidón de 5 litros con combustible y otro igual de alcohol, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista, detallaron las fuentes del caso en el que interviene la Unidad Fiscal de Flagrancia Este porteña.

Técnico en refrigeración y línea blanca, entre sus múltiples actividades, también trabajó en una peluquería canina. Pero se especializa (y publicitaba en redes) como reparador de heladeras, lavarropas, aires acondicionados y trabajos de electricidad.

Tolomeo también se publicitaba como técnico en reparación de refrigeración y línea blanca

Según su derrotero habitacional, vivió en Burzaco, luego se mudó a Capital y está clasificado como un deudor irrecuperable en la nomenclatura crediticia del Banco Central debido a una deuda registrada con un fideicomiso privado.

En diciembre de 2011, a sus 25 años y mientras vivía en Avellaneda junto a su familia, sufrió un accidente automovilístico en un utilitario Kangoo cerca de Ceibas, Entre Ríos, en la cabecera del puente sobre el Arroyo Perico, quedando el vehículo sobre el guardarraíl casi volcado.

Tolomeo explica su profesión como masajista deportivo

Una ambulancia del hospital local los socorrió a él y a sus padres en el lugar. Al no tener lesiones de consideración, se quedaron en el lugar del hecho y luego se retiraron junto al vehículo en un auxilio de la concesionaria vial.