Liberaron a casi todos los manifestantes detenidos durante la marcha contra la reforma laboral

Operativo de detenciones en Plaza de Mayo, del día miércoles, durante la marcha contra la reforma laboral (Policía de la Ciudad)

La Policía de la Ciudad informó que ya liberó a 15 de los 16 manifestantes detenidos el pasado miércoles durante la marcha por la reforma laboral en el Congreso de la Nación. Estaban acusados de delitos como incendios, lesiones y resistencia a la autoridad.

Según señalaron fuentes oficiales, solo uno continúa preso: se trata de Tomás Agustín Sánchez, quien este viernes fue trasladado al partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, “por una captura pendiente por el delito de robo”. El día de la marcha fue detenido por tenencia y tráfico de estupefacientes.

Las detenciones de Francisco Daniel Mansilla y Julian Catalano por atentado, resistencia y lesiones

La Policía de la Ciudad, la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional actuaron en conjunto para desactivar la protesta que coincidió con la obtención de la media sanción del proyecto en el Senado de la Nación, y su inminente tratamiento en la Cámara de Diputados.

En el balance de heridos, tres agentes resultaron lesionados durante los incidentes. Uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento por el impacto de una maceta arrojada desde un edificio en la intersección de Solís y Alsina y fue trasladado al Hospital Italiano. Los otros dos policías recibieron traumatismos en las piernas debido a objetos arrojados por los manifestantes.

Uno de los liberados, Julián Catalano, en una foto de 2020 junto a Evo Morales

Ese día por la tarde liberaron a ocho hombres y tres mujeres. En ese momento, continuaron tomando declaraciones a los aprehendidos. Entre los liberados estuvieron Juan Manuel Reichenbach, abogado acusado de atentado y resistencia a la autoridad, junto a Raúl Alberto Bande, Jorge Euclides Nieto, Maximiliano Javier Melgar y Gastón Ezequiel Reyes, todos bajo la misma imputación.

Entre los primeros detenidos, Julián Catalano y Francisco Daniel Mansilla, militantes políticos del justicialismo, fueron arrestados en los inicios de los disturbios en la Plaza de Mayo. Cargados con esposas y sentados contra una pared, identificaron su militancia y motivos ante las cámaras.

El fotógrafo Nicolás Viñas, otro de los liberados luego de los disturbios en Plaza de Mayo

Catalano declaró: “Por defender a la Patria”, sumando referencias a las Islas Malvinas y a la localidad de General San Martín, de donde es oriundo. En redes sociales, por entonces, la CTA confirmó que aún quedaba un detenido de la organización y otro de la Autónoma Nacional, sin precisar identidades, mientras reclamaba su liberación.

La acusación por iniciar incendios recayó sobre Claudio Roberto Tripoli, Marcelo Alejandro Olivera, Lila Amanto, Claudio Garro, Ayelén Portale y Sabina Neuman. Félix Américo Maldonado y Corina Giselle González enfrentaron cargos similares, con agravante de estragos.

Leónidas Orquera, el mecánico automotriz de Longchamps que tambén fue liberado

Uno de los casos con mayor resonancia mediática fue la detención de Nicolás Viñas, fotógrafo conocido en redes como Niko Viñas, señalado por atentado, resistencia y lesiones. En sus redes sociales, Viñas había convocado a sumarse a la protesta antirreforma con el mensaje: “Ya en las calles... ¿venís? Dale... ¡Son tus derechos también!!!”, apenas minutos antes de su detención cerca del Congreso. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) repudió el arresto.

Por otro lado, el mecánico Leónidas Andrés Orquera fue identificado como uno de los responsables de iniciar incendios. Conocido por su afición a motocicletas y la banda Motörhead, publicó en sus redes sociales imágenes del avance policial y mensajes críticos acompañando videos de la protesta y banderas en apoyo a jubilados. Entre los detenidos también figuraron Adrián Jorge Montiel, acusado de atentado y resistencia a la autoridad, y Carlos Augusto Ruiz, sobre quien pesa además la figura de daños.

El abogado Juan Manuel Reichenbach, quien milita para el MTE, y recuperó la libertad el mismo día que fue detenido

Por otro lado, desde la Policía Federal Argentina notificaron las detenciones de Franco Andrés García Ñahui, Claudio Marcelo Figueroa, Emilio Salgado Quintana y Rubén Osvaldo Mancilla, aunque sin detallar las causas específicas.

Dos nuevos detenidos

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional identificó a 17 personas señaladas por su participación en los disturbios ocurridos durante la protesta por la reforma laboral frente al Congreso de la Nación. Hasta el momento, solo se apresaron a dos de los prófugos.

Los dos detenidos fueron encontrados por la Policía de la Ciudad en CABA: el primer arresto tuvo lugar en Luis María Campos al 1300, en el barrio porteño de Palermo. El procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B detectó a un hombre durmiendo en el interior de un cajero automático. Al identificarlo, el sospechoso adoptó una actitud agresiva hacia los efectivos, que procedieron a su detención.

Algunos de los manifestantes que fueron identificados durante los disturbios del miércoles y aún permanecen prófugos de la Justicia

El individuo no portaba documentación, por lo que la fiscalía actuante autorizó la intervención del Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica para avanzar con su identificación por medios biométricos. Mediante el sistema Face Expert, las imágenes capturadas del rostro del detenido fueron comparadas con la base de datos oficial.

El resultado arrojó una coincidencia positiva con un hombre identificado como Néstor Gabriel Barrera, argentino de 31 años, quien registra antecedentes por robo.

Luego, durante la tarde, la fuerza de seguridad porteña detuvo a otro de los manifestantes que participaron en los incidentes y ataques con bombas Molotov frente al Congreso el pasado miércoles.

La detención del "Tucumano" Roldán por disturbios en las cercanías del Congreso

Fuentes policiales le indicaron a Infobae que se trata de Matías Enzo Roldán, alias “Tucumano”, uno de los identificados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien posee varios antecedentes por delitos contra la propiedad.

La detención fue realizada por personal de la comisaría vecinal 1B en Montevideo al 300, al reconocerlo por ser asiduo en la zona. Fue clave, según se observa en las imágenes, un tatuaje que el delincuente presenta en su brazo izquierdo. Gonzalo Rua, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, avaló la detención de Roldán.

Roldán fue identificado a través de un tatuaje (Policía de la Ciudad)