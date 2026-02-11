Crimen y Justicia

Golpearon a una bebé con un ladrillo en Santiago del Estero y hay una mujer detenida

La brutal agresión ocurrió durante una pelea familiar. La pequeña fue atacada mientras se encontraba en los brazos de un pariente y sufrió una fractura de cráneo

La menor continúa bajo tratamiento y seguimiento médico

Luego de que una bebé de cuatro meses fuera golpeada con un ladrillo durante una pelea familiar ocurrida en las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, la Justicia avanzó con la causa que mantiene como principal acusada a una joven de 23 años, identificada como A. O. Y.

La imputada fue detenida en la madrugada del domingo 8 de febrero en el Playón Kori Killa – Parque Güemes, durante la realización de la Fiesta de la Cerveza Artesanal. El personal policial identificó a la joven, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

Después de haber sido arrestada, la trasladaron al CIS Termas, luego a la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6, y posteriormente la alojaron en la Alcaidía Zona Sur, según confirmó el fiscal Zanni. Durante el procedimiento, la detenida declaró poseer instrucción terciaria y desempeñarse como docente de educación especial, según constó en el parte policial y en las actuaciones de la causa.

Al día siguiente, las autoridades resolvieron imputar a la señalada por lesiones graves y determinaron que cumpla con una prisión preventiva, mientras la investigación continúa su curso. La decisión se tomó poco después de que se confirmara que la menor de edad sufrió una fractura de cráneo.

Aunque la niña fue dada de alta y permanece fuera de peligro bajo seguimiento profesional en el Hospital del Niño Jesús, el fiscal Rafael Zanni remarcó que el episodio fue de extrema gravedad al considerar que el desenlace pudo haber sido fatal.

A raíz de esto, el Juzgado de Control y Garantías, encabezado por el Dr. Diego Vittar, estableció un plazo inicial de 15 días de detención para la acusada, conforme al pedido del Ministerio Público Fiscal. En ese lapso, el investigador explicó que se profundizará la recolección de pruebas, se analizarán los elementos presentados por la defensa y se tomarán declaraciones.

La menor de edad ya recibió el alta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama, el objetivo de la Justicia consistirá ahora en precisar cómo fue la secuencia de los hechos y determinar todas las responsabilidades en un contexto de violencia familiar y falta de resguardo hacia la menor. Para esto, el fiscal Zanni pidió la intervención de equipos técnicos para reconstruir lo sucedido.

Por otro lado, el investigador judicial anticipó que otro de los puntos a evaluar será la conducta de la acusada. Pues, según se reconstruyó, en medio del conflicto, había filmado la escena con su teléfono móvil en lugar de intervenir para proteger a la menor.

La principal acusada permanecerá detenida por dos semanas, mientras avanza la investigación

Frente a esto, la defensa de la acusada presentó como argumento una supuesta cirugía que le habrían realizado en una de sus manos, lo que, bajo su punto de vista, le habría impedido actuar. Para respaldar esa versión, aportaron fotografías, aunque todavía no existe documentación médica oficial ni precisiones sobre fechas de la intervención.

El brutal ataque ocurrió la noche del miércoles 5 de febrero, cerca de las 23:50 horas. De acuerdo con la denuncia presentada por Y. R. Á. (25), madre de la bebé A. J. A., la discusión familiar tuvo lugar en la zona de Avenida Belgrano y Mariano Moreno, en el Parque Pulgarcito.

Según el expediente, la denunciante declaró que la acusada tomó una piedra y la arrojó. Esta impactó en la cabeza de la niña, que se encontraba en los brazos de su hermano —también menor de edad—, quien perdió el conocimiento y sufrió convulsiones.

Tras el golpe, la bebé fue trasladada de urgencia al CIS Termas, donde constataron que presentaba una fractura de cráneo y dispusieron el traslado al CEPSI en Santiago del Estero. Sin embargo, la madre optó por llevar a la pequeña a un centro médico en Tucumán.

