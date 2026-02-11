Apuñalaron a un hombre cuando se resistió al robo de su bicicleta en Berisso

Esta es la calle C.16 en La Plata, donde un hombre asaltó a un vecino cuando intentaba ingresar a su casa (Google Maps)

Un hombre fue apuñalado en la puerta de su casa de Berisso, cuando un delincuente quiso robarle. Tras la agresión, el ladrón ingresó a la vivienda y tomó lo primero que encontró: un ventilador.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 16 y 125, barrio Villa Argüello, donde el hombre se encontraba en compañía de un amigo y ambos fueron sorprendidos por un individuo que intentó sustraer una bicicleta. Ante la resistencia, el agresor utilizó un cuchillo para atacarlo.

Según informó el medio local 0221, el delincuente irrumpió en la vivienda y continuó atacando al hombre. Luego, tomó un ventilador del interior del domicilio y escapó de la escena. Minutos más tarde, el mismo individuo regresó al lugar y profirió amenazó a su víctima.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima recibió asistencia médica en el lugar y se constató que la lesión no comprometía órganos vitales. El amigo que lo acompañaba resultó ileso y colaboró con la Policía para aportar datos sobre la identidad y las características físicas del atacante.

La Justicia tomó intervención en el caso y abrió una investigación para identificar y localizar al agresor. Voceros judiciales informaron que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y tomando testimonios de vecinos para reconstruir el recorrido del atacante y determinar si actuó solo o con algún cómplice.

La Policía desplegó un operativo en el barrio Villa Argüello con patrullajes intensificados en el área de 16 y 125. La víctima prestó declaración y describió que el atacante era un hombre joven, de contextura delgada, que portaba un cuchillo de cocina y actuó bajo amenazas constantes.

El caso quedó caratulado como “tentativa de robo agravado por el uso de arma y lesiones”, y la instrucción está a cargo de la Fiscalía local, que solicitó colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a la identificación del sospechoso. Hasta el momento, las autoridades no realizaron detenciones, aunque ya cuentan con algunos indicios sobre la posible identidad del agresor.

El ladrón escapó y es buscado por la Policía

Robaron a una pareja en su casa de La Plata

A principios del mes de enero y también en La Plata, una pareja fue víctima de un nuevo episodio de inseguridad en el barrio Melchor Romero, tras sufrir un robo en su vivienda cuando se encontraba fuera realizando compras. Los ladrones se llevaron hasta la valija, que tenían lista para irse de vacaciones.

El episodio salió a la luz en una vivienda situada cerca de las calles 182 y 513, cerca de las 20 horas, cuando los propietarios regresaron a su hogar luego de ir a realizar compras a un supermercado de la zona.

Al volver, detectaron que faltaban varios objetos de valor, entre ellos un arma de fuego registrada, una valija con ropa de viaje y el sistema de videovigilancia que protegía la casa.

El acceso de los delincuentes se produjo por el corte del alambrado perimetral, una maniobra que les permitió entrar sin ser vistos. La pareja relató que la ausencia fue breve. Sin embargo, ese corto lapso bastó para que los asaltantes operaran con rapidez y sin dejar rastros evidentes.

La denuncia fue presentada ante las autoridades policiales, quienes iniciaron la investigación para dar con los responsables y recuperar los objetos robados. El informe preliminar destaca que los autores seleccionaron pertenencias específicas y evitaron dejar pistas que facilitaran su identificación.

Mientras avanza la pesquisa, la pareja busca restablecer la normalidad en su rutina, tras el golpe sufrido y la pérdida de elementos esenciales tanto para su seguridad como para sus proyectos personales.