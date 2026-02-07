Crimen y Justicia

Investigan la muerte de una enfermera en su casa de Wilde: había denunciado a su ex por violencia de género

La Justicia ordenó la autopsia al cuerpo, luego de que la Policía no encontrara indicios de un crimen en la escena. “Si me llega a pasar algo, ya saben”, había dicho la mujer en una entrevista

El domicilio donde fue hallada
El domicilio donde fue hallada muerta Mariel Del Valle

Una enfermera de 54 años fue encontrada muerta en la noche de este viernes en su casa de la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda, y la Justicia dispuso la autopsia al cuerpo luego de que la Policía no encontrara indicios de un crimen en la escena.

El hallazgo se produjo en una vivienda de la calle Rondeaux al 1100, donde Mariel Del Valle Juárez vivía junto a su madre, Bianca. Según relató la mujer a Crónica TV, vio subir a su hija a la planta alta cerca de las 13 horas y, al no tener noticias de ella durante la tarde y la noche, pidió ayuda a un vecino, ya que ella no puede caminar. Luego, un médico amigo de la familia constató que la enfermera ya estaba sin vida.

En diálogo con el mencionado canal, la madre de Juárez contó: “Yo la vi subir después de almorzar, y como no bajó para la merienda, me preocupé. Llamé a un vecino y él fue el que la encontró”. Además, durante la entrevista insistió en que su hija había denunciado problemas con su ex pareja y mencionó amenazas previas. En ese sentido, denunció que Mariel fue asesinada y reclamó justicia.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, los agentes de la Comisaría 5ta de Wilde que trabajaron en el lugar no detectaron señales de una muerte violenta. En el parte oficial se indica que fueron hasta la vivienda a raíz de la “descompensación” de una mujer. Además, se detalló que la madre de la víctima no vio ingresar a ninguna persona ajena al domicilio hasta el momento del hallazgo.

Todas las circunstancias se informaron a la fiscal Laura Carabajal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 especializada en violencia de género del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. Según la Policía, una vez interiorizada de todos los pormenores, la funcionaria judicial “refiere, entre otros motivos, que toda muerte de una mujer no resulta ser femicidio”, por lo que no amerita su intervención.

Así, la causa pasó de manos a UFI N°3, que conduce la fiscal Solange Cáceres, ordenó abrir una causa para esclarecer el fallecimiento y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para autopsia. El expediente, hasta este sábado, es investigado bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.

La mujer había dado una
La mujer había dado una entrevista denunciando a su ex por violencia de género

Mientras se espera el análisis de los peritos, el contexto previo aporta elementos que podrían llegar a ser relevantes para la investigación. Hace algunos días, Mariel había presentado una denuncia formal contra su ex pareja y contaba con una restricción de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia 4 de Avellaneda-Lanús.

En ese escrito, la mujer indicó haber recibido amenazas telefónicas, aunque aclaró que no reconoció la voz de quien la contactó, pero que solo mantenía conflictos judiciales con su ex por temas de bienes y divorcio. De acuerdo a su relato, la llamó un hombre al que no le reconoció la voz y le dijo: “Si seguís jodiendo te vamos a matar”. Luego, cortó la comunicación. Esa denuncia fue presentada el 27 de enero pasado.

Por otra parte, en una entrevista concedida semanas atrás al programa “Crónicas Sindicales”, la propia Mariel expuso: “Estuve mucho tiempo callada porque sabía que algo iba a pasar, pero no tenía la fuerza o el apoyo. Él dijo que yo lo amenacé, eso no es real, es el miedo que tiene una mujer sola para enfrentar a esta manga de delincuentes que están con él. Yo le dije una vez que si me daba una cachetada me podía matar, y una vez compró un arma. A mí me llega a pasar algo o a mi familia y ya saben”. El ex de la fallecida integra el sindicado de seguridad privada.

Según contó Bianca, Mariel se había separado de este hombre hace unos meses. “Antes de irse, él se llevó todo. Una camioneta, el televisor, maquinas de sacar fotos, ropa... Le robó todo a mi hija”, dijo la madre.

