El caso Loan: Casación ratificó la intervención de Fiscalía de Trata de Personas en la investigación

Mientras la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña se encamina al juicio oral, incluso este mes hay una audiencia clave; la búsqueda del nene desaparecido en Corrientes no cesa y se mantiene viva en una causa paralela por trata de personas que lleva la jueza original del caso, Cristina Pozzer Penzo, del juzgado Federal de Goya, ya que “no se agotó esa línea y es un delito continuado hasta que aparezca el menor”, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

En ese contexto, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani, declaró inadmisible la queja interpuesta por la defensa de uno de los acusados que va a juicio por la sustracción del menor: se cuestionaba la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que rechazó el planteo de falta de acción y el pedido de apartamiento de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

La defensa de Antonio Benítez había sostenido que la intervención de PROTEX resultaba ilegítima, en tanto la causa fue elevada a juicio por el delito de sustracción y ocultamiento de menores. El tribunal local desestimó ese pedido, allanando el camino para que PROTEX continuara con la investigación y la acusación en la causa.

Ante esto, la defensa intentó revocar esa decisión ante instancias superiores, pero la Cámara Federal de Casación Penal dejó en claro que el planteo era inadmisible.

La decisión de los jueces se basó en que el recurso de Casación sólo puede discutirse cuando una decisión pone fin al trámite penal contra alguien, impide seguir investigando o niega beneficios procesales como la libertad condicional.

En otras palabras, la discusión sobre el rol de PROTEX en el expediente no es suficiente para abrir una revisión extraordinaria en esta etapa.

