Quedó más complicado el conductor que chocó y mató a un matrimonio en Córdoba

Así quedaron el auto de las víctimas y la camioneta del acusado

La situación judicial de Lucas Emanuel Belén se volvió más comprometida después de las últimas decisiones de la Justicia provincial, que agravó la acusación en su contra y dispuso su traslado a la cárcel de Bouwer.

Inicialmente, la calificación legal del caso había sido de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que esto cambió tras analizar nuevas pruebas.

El conductor de 28 años, que manejaba la camioneta involucrada en el choque donde murieron Manuel Díaz (46) y Érika Casas (41), ahora enfrenta una imputación por homicidio simple con dolo eventual. Esta figura está contemplada en el artículo 79 del Código Penal argentino y prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

De esta manera, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 1, a cargo de Lourdes Quagliatti, sostiene que Belén, aunque no habría buscado directamente la muerte de las víctimas, se representó la posibilidad de ese resultado y continuó su accionar.

El conductor detenido, Lucas Emanuel Belén

El choque ocurrió en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en el barrio Industrial Ferreyra de la ciudad de Córdoba. Díaz y Casas viajaban en un Renault Clio rumbo a sus trabajos cuando la camioneta Toyota Hilux SW4 que manejaba Belén los impactó desde atrás.

Producto de la colisión, el auto perdió el control y terminó chocando contra un poste del tendido eléctrico. Ambos ocupantes murieron en el acto. Por su parte, Belén resultó herido y fue internado con traumatismo facial bajo custodia policial en el hospital San Roque, quedando a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial. Tras recibir el alta médica, fue trasladado al penal de Bouwer, donde permanecerá mientras avanza la causa.

El caso conmocionó a la comunidad cordobesa, ya que la mujer que murió fue la primera conductora contratada por la empresa Coniferal, una de las firmas dedicadas al transporte público en la capital de Córdoba.

"Estarás siempre en nuestros recuerdos como la primera en llegar a nuestra empresa y dejarnos tantas enseñanzas y momentos compartidos”, señalaron desde la compañía. La UTA local, compañeros, vecinos, amigos y otros allegados también la despidieron en las redes.

Las víctimas, Érika Casas y Manuel Díaz

Luego del hecho se conoció el perfil de Belén y se pudo observar cómo era que se mostraba en redes sociales. En ese sentido, algunos videos que compartió de picadas, con armas y alcohol, se viralizaron en medio del pedido de Justicia.

En las imágenes se pueden ver maniobras temerarias, donde se lo puede ver acelerando la camioneta 4x4 hasta llegar a los 100 kilómetros por hora, en lo que aparenta ser una picada junto a otros jóvenes que estaban en otro vehículo. Todo esto fue grabado desde el lugar de conductor y al frente del volante.

Asimismo, se pudo ver otra publicación donde las imágenes muestran autos junto a un arma de gran calibre y botellas de alcohol.

Los videos que el conductor detenido compartía en redes sociales

“Esto es algo que uno jamás piensa que le pueda llegar a suceder a un hijo. No tengo consuelo, no lo voy a encontrar nunca. Lo único que pido es que esta persona pague lo que hizo. No es un joven, es grande y tiene que tener conciencia”, dijo Juana, la madre de Érika, en diálogo con El Doce TV.

A su lado estaba Benjamín, el hijo de la mujer, quien lamentó: “Estoy bastante perdido, no puedo aceptar que mi madre se haya ido, sabiendo que siempre condujo bien, en regla, nunca tuvo un accidente. No puedo entender cómo una persona puede venir de la nada haciendo lo que quiere. Es muy triste”.

Manuel Díaz también tenía hijos. Era padre de dos nenes de 11 y 8 años. La ex esposa del hombre contó que “es muy difícil para ellos aceptar que su papá ya no está más”.