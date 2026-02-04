Crimen y Justicia

Quedó más complicado el conductor que chocó y mató a un matrimonio en Córdoba

La Justicia agravó la imputación contra Lucas Emanuel Belén y ordenó su traslado a la cárcel de Bouwer. Se esperan los resultados de pericias y exámenes toxicológicos

Guardar
Así quedaron el auto de
Así quedaron el auto de las víctimas y la camioneta del acusado

La situación judicial de Lucas Emanuel Belén se volvió más comprometida después de las últimas decisiones de la Justicia provincial, que agravó la acusación en su contra y dispuso su traslado a la cárcel de Bouwer.

Inicialmente, la calificación legal del caso había sido de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que esto cambió tras analizar nuevas pruebas.

El conductor de 28 años, que manejaba la camioneta involucrada en el choque donde murieron Manuel Díaz (46) y Érika Casas (41), ahora enfrenta una imputación por homicidio simple con dolo eventual. Esta figura está contemplada en el artículo 79 del Código Penal argentino y prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

De esta manera, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 1, a cargo de Lourdes Quagliatti, sostiene que Belén, aunque no habría buscado directamente la muerte de las víctimas, se representó la posibilidad de ese resultado y continuó su accionar.

El conductor detenido, Lucas Emanuel
El conductor detenido, Lucas Emanuel Belén

El choque ocurrió en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en el barrio Industrial Ferreyra de la ciudad de Córdoba. Díaz y Casas viajaban en un Renault Clio rumbo a sus trabajos cuando la camioneta Toyota Hilux SW4 que manejaba Belén los impactó desde atrás.

Producto de la colisión, el auto perdió el control y terminó chocando contra un poste del tendido eléctrico. Ambos ocupantes murieron en el acto. Por su parte, Belén resultó herido y fue internado con traumatismo facial bajo custodia policial en el hospital San Roque, quedando a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial. Tras recibir el alta médica, fue trasladado al penal de Bouwer, donde permanecerá mientras avanza la causa.

El caso conmocionó a la comunidad cordobesa, ya que la mujer que murió fue la primera conductora contratada por la empresa Coniferal, una de las firmas dedicadas al transporte público en la capital de Córdoba.

"Estarás siempre en nuestros recuerdos como la primera en llegar a nuestra empresa y dejarnos tantas enseñanzas y momentos compartidos”, señalaron desde la compañía. La UTA local, compañeros, vecinos, amigos y otros allegados también la despidieron en las redes.

Las víctimas, Érika Casas y
Las víctimas, Érika Casas y Manuel Díaz

Luego del hecho se conoció el perfil de Belén y se pudo observar cómo era que se mostraba en redes sociales. En ese sentido, algunos videos que compartió de picadas, con armas y alcohol, se viralizaron en medio del pedido de Justicia.

En las imágenes se pueden ver maniobras temerarias, donde se lo puede ver acelerando la camioneta 4x4 hasta llegar a los 100 kilómetros por hora, en lo que aparenta ser una picada junto a otros jóvenes que estaban en otro vehículo. Todo esto fue grabado desde el lugar de conductor y al frente del volante.

Asimismo, se pudo ver otra publicación donde las imágenes muestran autos junto a un arma de gran calibre y botellas de alcohol.

Los videos que el conductor detenido compartía en redes sociales

“Esto es algo que uno jamás piensa que le pueda llegar a suceder a un hijo. No tengo consuelo, no lo voy a encontrar nunca. Lo único que pido es que esta persona pague lo que hizo. No es un joven, es grande y tiene que tener conciencia”, dijo Juana, la madre de Érika, en diálogo con El Doce TV.

A su lado estaba Benjamín, el hijo de la mujer, quien lamentó: “Estoy bastante perdido, no puedo aceptar que mi madre se haya ido, sabiendo que siempre condujo bien, en regla, nunca tuvo un accidente. No puedo entender cómo una persona puede venir de la nada haciendo lo que quiere. Es muy triste”.

Manuel Díaz también tenía hijos. Era padre de dos nenes de 11 y 8 años. La ex esposa del hombre contó que “es muy difícil para ellos aceptar que su papá ya no está más”.

Temas Relacionados

Accidentes de tránsitoCórdobaúltimas noticias

Últimas Noticias

Chocó a un grupo de amigos en Melchor Romero, mató a dos y lo condenaron pero quedó en libertad

Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, que estuvo cuatro meses prófugo, llegó a un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de ejecución condicional y seis de inhabilitación para conducir, hacer un curso de manejo y no acercarse a las víctimas

Chocó a un grupo de

Un argentino robó un banco en Uruguay, rompió la tobillera electrónica y se fugó: lo atraparon en Avellaneda

Tenía un pedido de captura internacional y la PFA lo encontró en la localidad de Sarandí

Un argentino robó un banco

Qué determinó la autopsia a Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles

La familia tuvo acceso a escasa información del examen forense y reclaman conocer los detalles de la causa. Qué se sabe hasta ahora

Qué determinó la autopsia a

“Dale, nos van a tener que matar”: tres heridos tras un tiroteo entre grupos rivales en Pergamino

El violento episodio tuvo lugar en el barrio Virgen de Guadalupe. La Justicia investiga posibles vínculos con la venta de drogas y analiza imágenes captadas por vecinos

“Dale, nos van a tener

El crimen de Jeremías Monzón: se definieron las medidas de seguridad para los dos chicos de 14 años involucrados

Se llegó a un acuerdo entre todas las partes, que es confidencial y que se articuló entre el Poder Judicial y áreas del Ejecutivo como la Secretaría de Niñez y el Ministerio de Seguridad, ya que son inimputables

El crimen de Jeremías Monzón:
DEPORTES
Se hacían pasar por el

Se hacían pasar por el presidente de Sarmiento para estafar empresas: uno de los delincuentes tenía tobillera electrónica

La confesión del deportista argentino Nicolás Keenan sobre por qué ocultaba su historia de amor con un político neerlandés

El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

TELESHOW
Beto Casella y Marcela Tauro

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

INFOBAE AMÉRICA

Un dibujo de Rembrandt se

Un dibujo de Rembrandt se vendió por USD 17,8 millones y el dinero irá a la conservación de felinos

Las monarquías del Golfo realizaron maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en medio de la tensión con Irán

¿Hacia dónde nos lleva la IA?

Moody’s evalúa impacto del fallo portuario y Cancillería panameña responde a advertencias de China

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana