Denunciaron a patovicas de un boliche de Villa Gesell por golpear a un joven: “Así que vos querés pegar de atrás”

Así quedó la remera de uno de los chicos que denunció que fue golpeado por patovicas (@mauroszeta)

Un grupo de chicos denunció este miércoles que patovicas del boliche bailable Dixit, de Villa Gesell, agredieron a un joven y lo expulsaron violentamente del lugar.

“Así que vos querés pegar de atrás”, le dijo uno de los guardias a un pariente de la víctima antes de agarrarlo del cuello con la técnica de estrangulamiento “mataleón”, mientras otros tres hombres de seguridad le pegaban a su primo cachetazos y golpes de puño en las costillas, en base a fuentes del caso.

Según la denuncia, todo sucedió este miércoles entre las 3.30 y las 5 en el boliche ubicado en Paseo 106, entre Avenida 3 y Avenida 4, y culminó con la intervención de la Policía Comunal Primera de Villa Gesell.

S.T.B., de 18 años, estaba con su hermano Y.X.B. y un grupo de amigos en el boliche cuando uno de los chicos del grupo, apodado “la Joya”, fue retirado por el personal de seguridad de Dixit, en base a lo que pudo saber este medio de fuentes del caso.

Al advertir la situación, S.T.B. decidió ir a averiguar qué sucedía y, en ese momento, observó cómo su hermano era sujetado por al menos cuatro patovicas, todos hombres robustos, de entre 26 y 50 años, vestidos de negro y de complexión corpulenta, según consta en la denuncia.

De acuerdo con la declaración del adolescente de 18 años, los patovicas le propinaron cachetazos en la cara y golpes de puño en las costillas a su hermano. Cuando intentó intervenir, uno de los empleados le respondió con evasivas sobre lo ocurrido y, sin motivo aparente, lo tomó del brazo derecho con fuerza para sacarlo del boliche.

S.T.B. relató que, en paralelo, los patovicas retiraron del lugar a su primo H.S., quien también integraba el grupo. Este joven observó que los patovicas continuaban agrediendo a Y.X.B., propinándole cachetazos y golpes en las costillas. También indicó que uno de los empleados le pateó la mano, provocando que el celular cayera al suelo y se perdiera.

Los chicos dijeron que el accionar del personal de seguridad incluyó el uso de técnicas de inmovilización y zamarreos. En palabras de ST.B., les dijo a los patovicas que ellos no tenían la culpa, que les habían tirado un hielo, pero le respondieron: ‘No sé’. Y los echaron.

Según consta en el acta oficial, ya en la calle el joven también les manifestó que su hermano había perdido el celular y otro chico un buzo. Por eso, los jóvenes intentaron recuperar esas pertenencias. Incluso, uno quiso entrar para buscarlas y denunció que fue expulsado otra vez mediante la misma maniobra de sujeción “mataleón”. Luego, le permitieron el ingreso a un integrante del grupo, pero sólo halló el buzo.

Los chicos les dijeron a los agentes de la Policía Comunal Primera Villa Gesell que el boliche Dixit dispone de cámaras privadas. Además, afirmaron que podrían identificar a los patovicas si los volvieran a ver y presentaron videos captados con teléfonos celulares.

Las lesiones sufridas por los involucrados también quedaron documentadas, según consta en la denuncia. Por caso, S.T.B. señaló sentir dolor en el hombro derecho y anunció que realizaría una consulta médica para obtener un informe legal.

Mientras que, Y.X.B. resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo y, según los testimonios, debió recibir atención en un centro de salud local. El primo de los hermanos alegó a los policías que Y.X.B. “está en estado de crisis por lo sucedido” y que las agresiones motivaron la radicación de la denuncia penal por lesiones.