Crimen y Justicia

Denunciaron a patovicas de un boliche de Villa Gesell por golpear a un joven: “Así que vos querés pegar de atrás”

Sucedió en el boliche Dixit y aseguran que los guardias de seguridad usaron la técnica “mataleón”. Los detalles

Guardar
Así quedó la remera de
Así quedó la remera de uno de los chicos que denunció que fue golpeado por patovicas (@mauroszeta)

Un grupo de chicos denunció este miércoles que patovicas del boliche bailable Dixit, de Villa Gesell, agredieron a un joven y lo expulsaron violentamente del lugar.

“Así que vos querés pegar de atrás”, le dijo uno de los guardias a un pariente de la víctima antes de agarrarlo del cuello con la técnica de estrangulamiento “mataleón”, mientras otros tres hombres de seguridad le pegaban a su primo cachetazos y golpes de puño en las costillas, en base a fuentes del caso.

Según la denuncia, todo sucedió este miércoles entre las 3.30 y las 5 en el boliche ubicado en Paseo 106, entre Avenida 3 y Avenida 4, y culminó con la intervención de la Policía Comunal Primera de Villa Gesell.

S.T.B., de 18 años, estaba con su hermano Y.X.B. y un grupo de amigos en el boliche cuando uno de los chicos del grupo, apodado “la Joya”, fue retirado por el personal de seguridad de Dixit, en base a lo que pudo saber este medio de fuentes del caso.

Al advertir la situación, S.T.B. decidió ir a averiguar qué sucedía y, en ese momento, observó cómo su hermano era sujetado por al menos cuatro patovicas, todos hombres robustos, de entre 26 y 50 años, vestidos de negro y de complexión corpulenta, según consta en la denuncia.

De acuerdo con la declaración del adolescente de 18 años, los patovicas le propinaron cachetazos en la cara y golpes de puño en las costillas a su hermano. Cuando intentó intervenir, uno de los empleados le respondió con evasivas sobre lo ocurrido y, sin motivo aparente, lo tomó del brazo derecho con fuerza para sacarlo del boliche.

S.T.B. relató que, en paralelo, los patovicas retiraron del lugar a su primo H.S., quien también integraba el grupo. Este joven observó que los patovicas continuaban agrediendo a Y.X.B., propinándole cachetazos y golpes en las costillas. También indicó que uno de los empleados le pateó la mano, provocando que el celular cayera al suelo y se perdiera.

Los chicos dijeron que el accionar del personal de seguridad incluyó el uso de técnicas de inmovilización y zamarreos. En palabras de ST.B., les dijo a los patovicas que ellos no tenían la culpa, que les habían tirado un hielo, pero le respondieron: ‘No sé’. Y los echaron.

Según consta en el acta oficial, ya en la calle el joven también les manifestó que su hermano había perdido el celular y otro chico un buzo. Por eso, los jóvenes intentaron recuperar esas pertenencias. Incluso, uno quiso entrar para buscarlas y denunció que fue expulsado otra vez mediante la misma maniobra de sujeción “mataleón”. Luego, le permitieron el ingreso a un integrante del grupo, pero sólo halló el buzo.

Los chicos les dijeron a los agentes de la Policía Comunal Primera Villa Gesell que el boliche Dixit dispone de cámaras privadas. Además, afirmaron que podrían identificar a los patovicas si los volvieran a ver y presentaron videos captados con teléfonos celulares.

Las lesiones sufridas por los involucrados también quedaron documentadas, según consta en la denuncia. Por caso, S.T.B. señaló sentir dolor en el hombro derecho y anunció que realizaría una consulta médica para obtener un informe legal.

Mientras que, Y.X.B. resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo y, según los testimonios, debió recibir atención en un centro de salud local. El primo de los hermanos alegó a los policías que Y.X.B. “está en estado de crisis por lo sucedido” y que las agresiones motivaron la radicación de la denuncia penal por lesiones.

Temas Relacionados

Villa GesellPatovicasültimas NoticiasBoliches

Últimas Noticias

Un hombre discutió con su padre en San Justo, subió con su auto a la vereda, lo atropelló y fue detenido: el video

Otras dos personas que se encontraban en el lugar fueron impactadas por el vehículo. El agresor fue apresado en una causa por lesiones leves

Un hombre discutió con su

Un grupo de delincuentes hizo un boquete en el techo de un frigorífico y robó carne por $20 millones

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes y fue registrado por cámaras de seguridad. “Nos arruinaron económicamente”, dijo una de las dueñas

Un grupo de delincuentes hizo

25 segundos para robar: el video del asalto a patadas en una cafetería porteña que envió a los ladrones a juicio

La pareja de delincuentes, de 19 y 23 años, fue apresada la misma madrugada del hecho y, en menos de 48 horas, se decidió que enfrenten a un tribunal. Podrían pasar hasta 6 años presos por llevarse alfajores, cervezas y tartas por 120 mil pesos

25 segundos para robar: el

Restos humanos en Caleta Olivia: encontraron una huella dactilar y evalúan si es de una persona desaparecida

El hallazgo se produjo en el marco de las tareas para identificar el cuerpo. Qué se sabe hasta ahora

Restos humanos en Caleta Olivia:

“Me escribía ‘me tenés abandonado’ y ‘te extraño’”: el relato de uno de los chicos que denunció a Marcelo Porcel

El empresario está acusado de presuntos abusos a los compañeros de los hijos del imputado del colegio Palermo Chico

“Me escribía ‘me tenés abandonado’
DEPORTES
Con dos goles de Juanfer

Con dos goles de Juanfer Quintero, River Plate le gana a Gimnasia en el Monumental por el Torneo Apertura

Desde una distancia de 21 metros y a casi 100 km/h: el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero en River-Gimnasia

La lupa sobre le durísimo planchazo de Panaro a Fausto Vera en River-Gimnasia: por qué el VAR acertó al corregir a Pablo Dóvalo

Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

El histórico gol del arquero del Benfica ante el Real Madrid para avanzar de fase en la Champions: “¡Lo increíble es posible!”

TELESHOW
La desilusión de Ian Lucas

La desilusión de Ian Lucas con Evangelina Anderson: “Si me enganché fue porque compartí mucho con ella”

Charly García, invitado de honor en el festejo por los 60 años del Zorrito Von Quintiero: las mejores fotos

Juana Repetto expuso sus temores ante la cesárea y preguntó a sus seguidoras si debe tener tres empleadas para que la ayuden

Marixa Balli cerró su local en Flores y contó cómo la afectó: “Voy a cambiar de rubro”

Se viene la gran fiesta del teatro en Córdoba: quiénes son los nominados a los Premios Carlos 2026

INFOBAE AMÉRICA

El Foro Penal confirmó la

El Foro Penal confirmó la excarcelación de otros 20 presos políticos y elevó a 297 los casos verificados en Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela formalizó su apoyo a Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Un tribunal holandés obligó al Gobierno a proteger a Bonaire de la crisis climática

Francia respaldó declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán tras la masacre de manifestantes

Estados Unidos impulsa un plan para que Hamas entregue sus armas en Gaza mediante un programa internacional de recompra