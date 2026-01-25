Crimen y Justicia

La saga de delitos y crímenes del uruguayo que mató a dos compatriotas con un arma top para sicarios

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar fue extraditado desde Brasil y será indagado este lunes por los homicidios de Fabián Sturm Jardón, en Recoleta, y Marcelo Nicolás González Algerini, en Pilar

Guardar
Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, sicario
Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, sicario uruguayo extraditado a Argentina

El Ministerio de Seguridad Nacional prepara este lunes un gran despliegue de fuerzas especiales para trasladar, a primera hora, al sicario uruguayo Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar a Campana donde será indagado por el juez federal Adrián González Charvay, a cargo de la causa en su contra por dos asesinatos. En el expediente también interviene el fiscal Sebastián Alberto Bringas y la Procunar.

Caraballo Escobar llegó el miércoles por la noche a la Argentina, extraditado de Brasil, a donde se había fugado. Arribó escoltado por agentes de Interpol y de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, en un vuelo comercial, tal como reveló Infobae ese mismo día.

Luego de las fotos que sacaron del capturado en el aeropuerto de Ezeiza, frente al Duty Free, el sicario fue alojado en un calabozo de la PFA en CABA, donde permanece detenido bajo una estricta vigilancia y hermetismo. Es probable que una cárcel federal con pabellones de alto perfil lo reciba tras el paso procesal.

La saga de crímenes que protagonizó, al menos registrados, comenzó en agosto de 2022.

En ese entonces, Caraballo Escobar cumplía una condena en la Unidad N°4 de Montevideo por los delitos de coautoría de homicidio y posesión de arma de fuego, cuando se fugó de la prisión ocultándose dentro de un contenedor de residuos mientras realizaba tareas de limpieza. La Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Montevideo emitió una Notificación Roja para su captura internacional.

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar escoltado
Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar escoltado por Interpol y la PFA

Los investigadores lograron establecer que se había refugiado en Brasil, pero no lograron localizarlo con exactitud. Ingresó a Argentina en 2023 con una identidad usurpada a otro recluso uruguayo. Joaquín Andrés Amoros Sanguinetti, se podía leer en la identificación que llevaba su fotografía.

De alguna manera, Caraballo Escobar se mantuvo bajo el radar de las autoridades por varios meses. Marcelo Nicolás González Algerini, también nacido del otro lado del río de La Plata, fue acribillado bajo el inconfundible sello mafioso del narcotráfico.

Ocurrió el 12 de octubre de 2024, en inmediaciones de un kiosco de la calle San Cayetano al 800, en Monterrey, un barrio de casas bajas de la localidad de La Lonja, en el partido de Pilar.

De acuerdo a la acusación, cerca de las 18:15, una camioneta Jeep Renegade, color oscuro, con patente apócrifa, se puso a la par de una Chevrolet Tracker, conducida por González Algerini.

Uno de los homicidios fue registrado por las cámaras de seguridad

Sin bajarse del vehículo, el sicario disparó al menos diez veces con una pistola 9x19 mm, modelo Glock, con numeración erradicada y supresor de sonido incorporado.

El calibre, especial para el sicariato, y el arma, la más sofisticada y utilizada por grupos de élite, apta para enfrentamientos, top para combates de corto alcance. Claro que el tirador debe estar capacitado para utilizarla.

Entre seis y nueve proyectiles impactaron en el cuerpo de la víctima. Caraballo Escobar escapó en la Renegade que abandonó en el barrio Los Tilos.

Otra vez, permaneció agazapado, aunque por poco tiempo. Dos meses más tarde, en diciembre, también el 12, a varios kilómetros de distancia de La Lonja, otro compatriota, Fabián Sturm Jardón, fue ejecutado en pleno Recoleta, frente a un kiosco de la calle Paraguay al 2900.

Cuando lo vio pasar, a las 00.51, Caraballo Escobar bajó de una Volkswagen Suran estacionada y, por la espalda, le disparó siete veces a escasa distancia. Mientras la víctima agonizaba en el suelo, el killer tomó la riñonera que llevaba colgada.

Luego, escapó caminando en dirección a la calle Agüero, donde abordó un Fiat Cronos. Anduvo varias cuadras, se bajó y desapareció.

En el interior del auto, la Policía encontró un par de guantes y el arma de fuego utilizada en el homicidio: una pistola calibre 9x19 mm, modelo Glock, con numeración erradicada y supresor de sonido incorporado.

Hubo otro violento episodio que lo tuvo como personaje central, aunque no ya como autor de un delito, sino como víctima de un ataque a tiros. El 25 de septiembre del 2024, alrededor de las 22.30, una Jeep Renegade de color oscuro se aproximó a la puerta de la casa de Derqui (Pilar) donde residía. Uno de los ocupantes de la camioneta se bajó y le efectuó al menos 17 disparos. Ninguno dio en el blanco. ¿Casualidad? ¿Milagro? Es probable que haya sido más una advertencia de la organización para la que trabajaba.

Cuando la Bonaerense llegó para auxiliarlo tras los llamados de vecinos, el sicario presentó la cédula con la que entró al país a nombre de Amoros Sanguinetti.

Los efectivos no sabían que ese hombre estaba privado de su libertad desde el 31 de mayo de 2024 en la Unidad Penal N°1 de Punta Rieles, Montevideo, cumpliendo una condena de dos años y nueve meses de prisión por el delito de suministro de estupefacientes.

En ese momento le sirvió, pero ahora deberá responder también por ese delito.

Aunque no figura en el expediente, no hay dudas de que los movimientos y la actividad de Caraballo Escobar en Argentina pusieron de manifiesto un cambio de paradigma en los últimos años, relacionado con la presencia de grupos uruguayos del crimen organizado en Argentina, con una logística y gerenciamiento del narcotráfico de alta escala.

En ese universo aparece, casi exclusivamente, el nombre de Sebastián Marset, el capo narco uruguayo señalado como el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022 y que es buscado por múltiples países.

Temas Relacionados

Rodolfo Nicolás Caraballo EscobarAdrián González CharvaySicariatoNarcotráficoFabian Sturn Jardonúltimas noticias

Últimas Noticias

Un transportista fue asesinado a quemarropa durante un asalto en el centro de Merlo

La víctima tenía 64 y murió frente a una casa de repuestos de autos. El agresor intentó escapar tras robar otro vehículo, pero fue capturado

Un transportista fue asesinado a

Detuvieron a un hombre de 69 años acusado de integrar una banda narcofamiliar que fue desarticulada en Córdoba

Se trata del sexto detenido en la causa por narcotráfico. No obstante, las autoridades investigan si habría más implicados

Detuvieron a un hombre de

Detuvieron a otro integrante de Los Menores en Rosario: estaba prófugo e intentaba escapar a una isla

Se trata de un hombre de 21 años, sobre quien se pasaba una orden de captura emitida en agosto de 2025. Entre sus antecedentes penales, figuraban robos y un homicidio

Detuvieron a otro integrante de

Tiene 13 años, manejaba una moto y chocó contra un poste en Córdoba: ahora pelea por su vida

Debido a la gravedad de las heridas, la menor de edad tuvo que ser trasladada al Hospital de Niños de la capital

Tiene 13 años, manejaba una

Arrastró por más de cinco cuadras a un ladrón que intentó robarle el auto en La Matanza

Aunque la víctima salió ilesa del violento episodio, el delincuente continuaría en libertad

Arrastró por más de cinco
DEPORTES
Boca Juniors debutará en el

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora, TV y probables formaciones

Tras Boca-Riestra, Argentinos Juniors recibirá a Sarmiento y Tigre debutará ante Estudiantes de Río Cuarto

La respuesta de Kelly Piquet ante las críticas por su diferencia de edad con Max Verstappen: “Él ya tenía 19 años”

Los detalles de la negociación de Christian Horner para comprar al equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La selección argentina de futsal debuta en la Copa América frente a Perú: hora y TV

TELESHOW
Charly García sorprendió en Punta

Charly García sorprendió en Punta del Este y emocionó a todos en un show de León Gieco y Agarrate Catalina

¿Fito Páez y Sofía Gala juntos?: la dedicatoria de cumpleaños que avivó rumores de romance

Wanda Nara y Maxi López celebraron juntos el cumpleaños de su hijo Valentino: “Qué afortunados somos de tenerte”

Juan José Campanella y el arte de contar historias: el proyecto Mafalda, Buenos Aires en el corazón y el éxito de su comedia teatral

La nueva vida de Matías Alé tras radicarse en Mar del Plata: “Tengo muchas ganas de ser papá”

INFOBAE AMÉRICA

Francia detuvo al capitán de

Francia detuvo al capitán de un petrolero de la “flota fantasma” rusa y eleva la tensión con Moscú

Salen a la subasta fotos inéditas, cartas y manuscritos de Oscar Wilde

El termómetro de la transición en Venezuela

Un cirujano relató el horror de la represión en Irán: “Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo”

La nueva Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos: el regreso del poder militar como instrumento político central