Una mujer policía fue atropellada en Santa Fe cuando intentó intervenir en una discusión

La zona donde ocurrió el incidente vial

Mientras se desarrollaba una pelea entre un hombre y una mujer en el microcentro de Santa Fe, una mujer Policía terminó herida al haber sido atropellada por uno de ellos. Aunque su vida se encuentra fuera de peligro, confirmaron que permanece hospitalizada.

El hecho ocurrió este miércoles en la esquina de San Martín y Tucumán, a pocos metros de la peatonal de la ciudad capital. Según reconstruyeron las autoridades, todo comenzó con una discusión a los gritos entre dos personas.

Aparentemente, entre ambos regía una medida de restricción judicial, lo que habría generado mayor tensión a la situación. A raíz de esto, la mujer buscó refugio en un auto Toyota de color blanco.

Hasta el momento, no se logró determinar cómo fue la secuencia de los hechos que derivó en que la agente fuera arrollada por el vehículo, cuando intentaba intervenir en la discusión. De acuerdo con la información publicada por AIRE de Santa Fe, la efectivo tiene 30 años y pertenece al Comando Radioeléctrico de la zona.

La policía, de 30 años, está internada y fuera de peligro

Aunque no se detalló el tipo de lesión que habría sufrido la agente, se confirmó que fue llevada al hospital José María Cullen. Desde ese momento, se encuentra bajo observación y fuera de peligro. Aunque las lesiones no serían de gravedad, indicaron que seguirá hospitalizada para evaluar su caso.

Por otro lado, se confirmó que la mujer fue retirada del auto y demorada en el lugar. A la vez que indicaron que el vehículo fue secuestrado para ser sometido a pericias, agregaron que varios de los presentes colaboraron en la preservación de la evidencia y reconstrucción del hecho.

Murió el policía retirado que había sido baleado durante un robo en Tres de Febrero

Días atrás, se confirmó la muerte de Carlos Demetrio Leiva, el policía retirado de la Bonaerense, que había sido baleado gravemente durante un robo ocurrido en Tres de Febrero. La víctima había permanecido internada por una semana en un hospital de Ciudadela.

A raíz de esto, se desencadenó un cambio en la situación judicial del principal acusado, debido a que la imputación pasó a “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, el acusado deberá ser indagado por el fiscal Daniel Cangelosi, titular de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín.

La evolución del cuadro clínico de la víctima se había complicado durante la madrugada del martes 13 de enero, ya que había contraído un virus intrahospitalario en el área de terapia intensiva. No obstante, la confirmación definitiva de este factor como causa de muerte dependerá del resultado de la autopsia.

El hecho que desencadenó la internación de Leiva ocurrió el lunes 5 de enero, a las 15:30 horas, en la esquina de Ángel Pini y Tres de Febrero, a escasos metros de un comercio de granja en Caseros. En ese momento, el policía retirado, de 60 años, se encontraba en su vehículo, un Volkswagen T-Cross, cuando dos sujetos armados lo abordaron con fines de robo.

El policía retirado había contraído un virus durante su internación

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la víctima ofreció resistencia y protagonizó un intercambio de disparos en plena vía pública. Un video aportado a la causa mostró el momento en que los delincuentes se aproximan y Leiva intenta responder con su arma.

Los agresores escaparon a pie, mientras que Leiva recibió disparos en el abdomen, el cuello y uno de los brazos. De ahí, había sido trasladado al Hospital Carrillo, donde fue sometido a cirugía de urgencia y, aunque ingresó consciente, su estado se mantuvo reservado desde el principio.

En respuesta al ataque, los efectivos de la Policía de Seguridad y los agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) ejecutaron un cerrojo en el barrio Derqui, logrando detener en Cerro Olivares 3600 a un joven de 18 años, identificado con las iniciales N. A. M., cuyas características físicas y registros en cámaras de seguridad coincidían con uno de los autores del asalto. Posteriormente, se aprehendió a un segundo sospechoso.