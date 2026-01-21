Trasladarán a la Argentina al sicario uruguayo acusado por dos crímenes narco en Recoleta y Pilar

Las imágenes del crimen en Recoleta captadas por cámaras de seguridad

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, el sicario uruguayo acusado por el crimen narco en Recoleta, llegará al país este miércoles a última hora en un vuelo comercial, extraditado desde Brasil por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina. Fuentes del caso adelantaron a Infobae que será indagado entre el viernes y el lunes próximo.

La causa está a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, con intervención del fiscal Sebastián Alberto Bringas.

El expediente unifica dos homicidios: es que, además del crimen de Fabián Sturm Jardón, acribillado a balazos en diciembre de 2024 en el mencionado barrio porteño, Caraballo Escobar también es investigado por el asesinato de Marcelo Nicolás González Algerini, ocurrido el 12 de octubre de 2024 en la localidad de La Lonja, partido de Pilar.

Caraballo Escobar tras ser detenido

En ambos hechos, Caraballo Escobar aparece como principal sospechoso. La investigación judicial sostiene que en el caso de González Algerini, la víctima recibió entre seis y nueve disparos cuando se encontraba en su camioneta Chevrolet Tracker, frente a un kiosco de la calle San Cayetano. El atacante, que se desplazaba en una Jeep Renegade color oscuro con patente trucha, disparó desde ese vehículo con una pistola Glock 9 mm con numeración erradicada.

Dos meses después, la madrugada del 12 de diciembre, Fabián Sturm Jardón -quien tenía pedido de captura activo por otro caso- fue atacado en la vereda de un kiosco en la calle Paraguay al 2900. El asesino lo esperó oculto en un Volkswagen Suran y, al verlo pasar, se acercó por detrás y le disparó siete veces a corta distancia, también con una Glock 9 mm y supresor de sonido. Después, escapó hacia un Fiat Cronos rojo con patente robada, que lo esperaba como auto de apoyo a unos metros de la escena.

(Adriàn Escándar)

Horas más tarde, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad encontró ese vehículo en la calle Agüero al 700, a casi ocho cuadras del lugar del crimen. Dentro del vehículo se hallaron la pistola con silenciador, un par de guantes y una peluca: justamente, las imágenes de cámaras de seguridad mostraban que el sicario había usado una para intentar no ser reconocido.

Otro dato que surgió en el expediente indica que Sturm Jardón venía siendo amenazado por Caraballo Escobar.

La pistola encontrada en el auto sirvió para confirmar una sospecha: era la misma arma que se había usado para asesinar en octubre a Marcelo González Algerini en Pilar. En esa causa intervenía la fiscal Marcela Semería, que venía siguiendo los pasos de Sturm Jardón. La fiscal entendía que ambos, tanto la víctima como quien lo había mandado a matar, tenían vínculos con una organización narco.

Una de las cámaras que registraron a Rodolfo Caraballo Escobar tras el crimen en Recoleta

El homicidio en Pilar estaba relacionado con un operativo de gran escala ocurrido a mediados de 2024. En julio, Gendarmería secuestró 782 kilos de cocaína en un complejo de cabañas en Caviahue, Neuquén, uno de los cargamentos más grandes de los últimos años. En ese expediente, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se detuvo a diez personas. La banda planeaba cruzar la droga a Chile usando un convoy de camionetas. González Algerini, según la investigación, iba a manejar una de ellas.

Tras el crimen de Sturm Jardón, el caso pasó a manos del juez federal González Charvay, que convocó a la PFA.

El hombre que fue asesinado en Recoleta

Los detectives de la fuerza policial comenzaron a reunir información sobre el presunto sicario. Así descubrieron que era uruguayo, que había estado preso por otro asesinato y que se había fugado de una cárcel de Montevideo en agosto de 2022. La Policía uruguaya confirmó que estaba condenado por haber matado en 2021 a una mujer cuidacoches en un caso relacionado con el narcotráfico.

La búsqueda de Caraballo Escobar se orientó hacia Brasil luego de que los investigadores llegaran a un dato: el prófugo le había pagado a un hombre brasileño para que lo ayudara a esconderse. Finalmente, el 29 de mayo de 2025, Interpol notificó sobre la detención del acusado en Florianópolis, estado de Santa Catarina. Allí, según informaron fuentes policiales, fue encontrado con dos kilos de marihuana, 40 mil dólares, 41 mil reales, un auto y una moto.

El acusado fue capturado en Florianópolis

La extradición fue solicitada formalmente el 2 de junio de 2025 y el 26 de diciembre de ese año, el gobierno brasileño comunicó que concedía la entrega del sospechoso.

Una vez en el país, Caraballo Escobar será alojado en una dependencia federal y aguardará la citación para prestar declaración indagatoria ante la Justicia.