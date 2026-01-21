Córdoba: murió el hombre que había sido atropellado y baleado por error cuando volvía de jugar al fútbol

Lucrecia Mendez, esposa de Paolo, confirmó su muerte en diálogo con Infobae.

El hombre que había sido atropellado y acribillado en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, durante un ataque por error, murió en las últimas horas tras permanecer varios días internado en coma inducido. La víctima había sido baleada al salir de un partido de fútbol, cuando un agresor lo confundió con otra persona. Por sus lesiones había sufrido la amputación de su pierna derecha.

Paolo de la Fuente, de 37 años, se encontraba internado en el Hospital San Antonio de Padua desde principios de enero. Falleció este miércoles a las 3:40 horas, según confirmaron allegados a Infobae.

De acuerdo con medios locales, el episodio ocurrió el miércoles 7 por la noche, cuando la víctima regresaba en moto a su casa tras jugar al fútbol con compañeros de trabajo. De la Fuente fue embestido por un automóvil Volkswagen Vento en la esquina de Salta y Laprida. El conductor lo arrastró unos 20 metros antes de descender del vehículo y dispararle varias veces.

Fuentes de la causa indicaron a Infobae que recibió 15 tiros.

Paolo junto a su hija en un partido de fútbol

La investigación sostiene que el agresor confundió a la víctima con otra persona de fisonomía y contextura similar, y que el incidente habría estado vinculado a un ajuste de cuentas previo.

La Voz del Interior, por su parte, detalló que el atacante habría buscado a un hombre que lo agredió días antes y que poseía una motocicleta similar a la de De la Fuente.

El ataque dejó como saldo graves lesiones en la pierna derecha de la víctima, lo que obligó a los médicos a amputársela poco después. El estado de salud de De la Fuente se complicó en los días posteriores, por lo que tuvo que permanecer bajo cuidados intensivos.

Paolo de La Fuente, atropellado y acribillado por error

La Policía de la provincia de Córdoba logró detener al principal sospechoso horas después del hecho. El presunto agresor, identificado con el apellido Vílchez y de 26 años de edad, fue arrestado en Pasaje Jefferson al 1400.

“La prueba contra el sospechoso es variada e importante. Incluye imágenes registradas por cámaras de seguridad”, detallaron a este medio.

Durante los allanamientos realizados por orden del fiscal Pablo Jávega, se secuestró el automóvil utilizado en el ataque, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y prendas de vestir presuntamente vinculadas al hecho.

Originalmente, el acusado quedó imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Pero la muerte de Pablo agravó la acusación.

El caso ha generado conmoción en Río Cuarto y reavivó el debate sobre la inseguridad urbana. Familiares, amigos y allegados de Paolo convocaron a una marcha para reclamar justicia y exigir respuestas ante el incremento de episodios violentos en la ciudad.

La familia de la víctima reclama justicia

La protesta, bajo la consigna “Justicia para Paolo”, se realizará este miércoles a las 20 frente a la Municipalidad de Río Cuarto, según consignó La Nueva Mañana de Córdoba.

Sus dos pasiones: ser papá y el fútbol

De la Fuente, oriundo de La Pampa, llegó a Río Cuarto hace más de 10 años para jugar en la Liga Regional de Fútbol. Tras el ataque, su esposa, Lucrecia Mendez, realizó varios posteos en Facebook para darle difusión al caso.

“Siempre van a ser tu mejor versión, tus dos pasiones: ser papá y el fútbol. Hoy te pido que sigas luchando, que confíes en tu fuerza y en todo lo que todavía queda por vivir. Porque te necesitamos acá, con nosotras, para seguir compartiendo esas pasiones que te hacen feliz y que nos unen para siempre. Te amamos”, escribió en su muro poco después del ataque y tras un pedido de dadores de sangre.

Días atrás volvió a expresarse: “Necesito y quiero que se haga justicia. Y les pido, desde lo más profundo de mi corazón, a todas las personas que lo conocen, que se unan a este pedido. Paolo merece justicia. Le arruinaron la vida. Una persona que, sin pensar, disparó de manera ciega e injusta, le arrebató todo".

“Paolo es la persona más noble, buena, positiva, trabajadora y carismática que conozco. No tiene maldad alguna. Siempre estaba feliz. Amaba jugar al fútbol, su gran pasión, y compartir momentos con amigos y la familia. Jamás incitaría una pelea; siempre decía que las cosas se arreglan hablando. Ama a su hija con su propia vida, y ella lo ama a él de la misma manera", dijo categórica.

Paolo De la Fuente permaneció internado en grave estado antes de morir este miércoles.

Y agregó: “Cada vez que vuelvo del hospital, veo los ojitos de nuestra hija: tristes, pero llenos de esperanza, esperando verme llegar caminando junto a su papá. Y no es así. Su papá, por mucho tiempo, no va a poder llevarla de la mano ni caminar a su lado. ¡¿Cómo le explico a una nena que su mamá tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida para que su papá siga vivo?!

“¿Te imaginás lo que fue decirle que esa noche su papá no iba a volver a dormir a casa? ¿Te imaginás lo que cuesta consolarla cada vez que se va a dormir?“, dijo sobre el difícil momento que atraviesan.

Luego, se dirigió al sospechoso: “No te das una idea del daño que causaste. Del dolor que nos dejaste. Le arrebataste a un inocente lo que más amaba: su vida tal como la conocía, sus sueños, su libertad".

“Solo pido justicia. Y le pido a Dios todos los días que lo salve y que me dé fuerzas para seguir luchando. Todas las noches te esperamos en casa, Amor”, cerró.