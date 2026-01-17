Crimen y Justicia

Desesperada búsqueda de la hermana del Huevo Acuña en Neuquén: “No la encontramos por ningún lado”

La madre confirmó que desde el viernes desconocen el paradero de Fabiana Edith Muñoz, quien vive en la localidad de Zapala. La mujer sufre de esquizofrenia

Guardar
Fabiana, hermana de Marcos 'Huevo'
Fabiana, hermana de Marcos 'Huevo' Acuña y paciente con esquizofrenia, permanece con paradero desconocido en Neuquén

La desaparición de Fabiana Edith Muñoz en Zapala, en la provincia de Neuquén, provocó una movilización inmediata en la comunidad y un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad. Se trata de la hermana de Marcos “Huevo” Acuña, futbolista y campeón del mundo. La familia se encuentra en alerta, ya que la mujer permanece con paradero desconocido.

La situación mantiene en vilo a toda la localidad neuquina, sitio en el que nació el jugador de River y donde toda su familia aún habita. Mientras tanto, las autoridades y allegados multiplican esfuerzos para dar con el paradero de la mujer de 42 años.

Desde el primer momento, la familia asumió un rol activo en la búsqueda de Fabiana, quien, de acuerdo con el testimonio de su madre, padece esquizofrenia. “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó Sara, la madre, en diálogo con LM Cipolletti.

Este testimonio ilustra el clima de preocupación y fragilidad emocional en el entorno familiar, que enfrenta, además, la urgencia de hallar a una persona que requiere cuidados especiales.

La familia de Fabiana solicita
La familia de Fabiana solicita a la población de Zapala aportar cualquier información al 101 o la comisaría más cercana ante novedades

El operativo desplegado por la Policía de Neuquén incluyó la difusión de un pedido de paradero con la información más precisa posible. Según datos oficiales, Fabiana fue vista por última vez en su domicilio de la calle Antártida Argentina, casa 26, en la ciudad de Zapala. Las autoridades describieron que la mujer es de tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros y contextura delgada.

Al momento de su desaparición, llevaba puesto un gorro negro, una campera tipo rompeviento verde, un jean azul y zapatillas de color rosa. Estos detalles resultan esenciales para que cualquier vecino pueda aportar información útil.

La familia, en paralelo, solicita a la población que ante cualquier dato o indicio sobre el paradero de Fabiana Edith Muñoz se contacten de inmediato con la comisaría más cercana o llamen al número de emergencias 101.

Encontraron a una nena de 3 años que estuvo 8 horas sola en la montaña

Una niña de tres años fue localizada sana y salva tras permanecer extraviada durante ocho horas en una zona montañosa de la provincia de Neuquén. El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando la menor, identificada como Jésica, desapareció en un paraje llamado Las Lecheras, a unos 30 kilómetros de Caviahue.

La alerta se activó aproximadamente a las 19:30, lo que desencadenó un extenso despliegue de búsqueda con la participación conjunta de autoridades locales y habitantes del área.

La menor rescatada transitó más de siete kilómetros y fue evaluada médicamente tras su hallazgo para confirmar su buen estado de salud

La fiscal Laura Pizzipaulo informó a LM Neuquén que la niña fue encontrada cerca de las 4:15 del sábado. El hallazgo estuvo a cargo de un vecino identificado como Marcos Sepúlveda, quien formaba parte del grupo de búsqueda y avisó de inmediato a las autoridades.

De acuerdo a lo reportado por medios locales, Jésica habría recorrido cerca de siete kilómetros durante la noche, enfrentando bajas temperaturas en la zona de montaña.

Actualmente, la menor permanece con su familia y presenta buen estado de salud. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los detalles de la desaparición. Pizzipaulo continúa con las diligencias correspondientes.

En el operativo trabajaron equipos de Defensa Civil, Gendarmería Nacional, bomberos de Loncopué, el Grupo GEOP y la Brigada de Chos Malal, quienes realizaron rastrillajes junto a vecinos de la zona.

El equipo trabajó en conjunto para dar con el paradero de la niña y garantizar su seguridad. La policía y los equipos de emergencia hicieron todo lo posible para encontrar a Jésica y reunirla con su familia”, expresó Pizzipaulo.

Tras ser encontrada, la niña fue trasladada a un hospital cercano para una revisión médica.

