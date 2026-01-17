Sociedad

Neuquén: rescataron a una nena de 3 años que caminó sola 8 horas en la montaña

Había desaparecido en un paraje cercano a Caviahue y recorrió unos 7 kilómetros. El video del rescate

La menor atravesó 7 km sola.

Una niña de tres años fue rescatada en las últimas horas en la provincia de Neuquén, luego de haber desaparecido el viernes por la noche. La menor permaneció sola durante ocho horas en una zona de montaña y fue hallada en buenas condiciones de salud.

Según las primeras informaciones, la desaparición de la niña, identificada como “Jésica”, ocurrió en un paraje conocido como Las Lecheras, situado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Caviahue.

El alerta se dio alrededor de las 19:30 y derivó en un amplio operativo de búsqueda que involucró a autoridades locales y vecinos de la zona.

La fiscal a cargo del caso, Laura Pizzipaulo, confirmó a LM Neuquén que la niña fue encontrada cerca de las 4:15 de este sábado. El hallazgo estuvo a cargo de un ciudadano que formaba parte del equipo de búsqueda.

Se estima que Jésica caminó sin rumbo durante más de ocho horas por la zona de montaña y recorrió aproximadamente siete kilómetros en la noche, bajo bajas temperaturas, según informaron medios locales.

La niña tiene apenas tres años.
La niña tiene apenas tres años.

Actualmente, la menor se encuentra reunida con su familia y en buen estado de salud.

La investigación permanece abierta para determinar las circunstancias en las que ocurrió la desaparición. En tanto, Pizzipaulo avanza con las actuaciones para esclarecer el caso.

Trabajaron en el lugar Defensa Civil, Gendarmería Nacional y bomberos de Loncopué, en un operativo que incluyó rastrillajes. También se sumaron a la búsqueda el Grupo GEOP y la Brigada de Chos Malal.

“El equipo trabajó en conjunto para dar con el paradero de la niña y garantizar su seguridad. La policía y los equipos de emergencia hicieron todo lo posible para encontrar a Jésica y reunirla con su familia”, sostuvo Pizzipaulo.

La fiscal indicó que un hombre identificado como Marcos Sepúlveda, vecino del lugar, fue quien encontró a la niña y notificó de inmediato a las autoridades. Tras el hallazgo, la menor fue llevada a un hospital cercano para recibir atención médica.

La menor había desaparecido en Córdoba.
La menor había desaparecido en Córdoba.

Encontraron a una adolescente buscada en Córdoba

Por otra parte, las autoridades hallaron este viernes por la tarde a una adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en la provincia de Córdoba y por quien se había emitido una alerta de búsqueda a nivel nacional. La tensión por el caso se extendió durante cinco días.

El hallazgo se produjo en una vivienda de alquiler temporario ubicada en el barrio Alto Verde de la capital provincial, de acuerdo con información que proporcionó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en declaraciones a El Doce TV.

La adolescente se encontraba en buen estado de salud y sola al momento de ser localizada. De acuerdo con medios locales, fue trasladada a una unidad judicial para realizarle una evaluación médica y tomarle declaración.

El último contacto de la menor con su familia había sido en la medianoche del domingo 11 de enero, cuando salió de su domicilio. Tiempo después, testigos la vieron en la terminal de ómnibus de Río Tercero.

Las últimas imágenes de la joven fueron captadas por cámaras en el centro de Córdoba capital, es decir a casi 100 kilómetros de su casa. En tanto, la denuncia fue presentada por la abuela de la menor, quien informó que esta no respondía a los llamados telefónicos, lo que motivó la inmediata intervención judicial.

En ese momento, las autoridades difundieron una alerta a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), ante la posibilidad de que la adolescente pudiera salir del país.

“A prima facie se encuentra bien de salud, pero serán los especialistas los que determinarán su estado general. Por suerte la hemos encontrado sana y salva”, detalló el ministro Quinteros al respecto de la menor.

Trabajaron en el caso personal de Investigación Criminal, Protección de Personas y la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de Policía Judicial.

