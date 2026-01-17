Cayó “Chanchín”, el último prófugo por el brutal crimen de la jubilada en San Isidro

Francisco Leonel Lugo, alias "Chanchín"

Francisco Leonel Lugo, alias “Chanchín”, fue capturado en la madrugada del sábado por la Policía Bonaerense, acusado de ser el último prófugo por el brutal robo y asesinato de María Rodríguez Iturriaga, la jubilada de 81 años muerta el 30 de octubre pasado en su casa de Acassusso.

“Chanchín”, de 18 años, cayó en la villa La Cava, el enclave de “La Banda del Millón”, acusada de cometer el asalto. Los líderes y principales pistoleros de la banda fueron encarcelados por el fiscal Patricio Ferrari y personal de la Superintendencia AMBA Norte I de la Bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge, que se encargaron de encontrar y arrestar a Lugo en el asentamiento. La redada estuvo a cargo de la Comisaría N°11 de la zona.

El prontuario de la banda ya es tristemente célebre en las crónicas del hampa bonaerense. Integrada por adolescentes, experta en atacar a jubilados en feroces entraderas, aterrorizó a los vecinos del municipio de San Isidro a lo largo de los últimos dos años, con asaltos que incluyeron víctimas como un hermano del intendente Ramón Lanús y el conductor Baby Etchecopar.

Liderada por Hugo Isaías Castillo San Martín, alias “Castillito” -detenido en una discoteca de Pacheco mientras compraba un champagne en la barra y allanado en su celda de un instituto de menores por el crimen de Iturriaga-, “La Banda del Millón” también tiene en su lista el crimen del empresario Jorge De Marco, asesinado en marzo de 2024 en una entradera idéntica a la que sufrió Rodríguez Iturriaga.

También una bestial golpiza a otro jubilado de Acassusso, que terminó varias semanas en terapia intensiva. El botín de este ataque: 220 mil dólares. El protagonista de este ataque fue “Piraña”, un chico de 12 años que también fue encerrado en un instituto de menores.

María Susana Rodríguez Iturriaga, la víctima

El desprecio por la vida de sus víctimas siempre fue notable. En el caso de Rodríguez Iturriaga, ese desprecio, tal vez, se volvió más evidente que nunca. Los delincuentes ingresaron al domicilio de la víctima, la ataron, la golpearon y luego huyeron. La autopsia al cuerpo de Rodríguez Iturriaga determinó que sufrió varias lesiones en el rostro. Una descompensación posterior le costó la vida.

El fiscal Ferrari sostiene que “Castillito” habría comandado el ataque desde su celda, gracias a un celular clandestino. No fue el único jefe preso que supuestamente dio las órdenes. La jubilada de 81 años fue atada, torturada y asesinada por cuatro asaltantes que ingresaron a su domicilio bajo órdenes de otro jefe, Thiago Sandoval, acusado de ser parte del asesinato del empresario De Marco.

El chat de dos miembros de la banda tras el crimen

En uno de los chats entre los asaltantes y Thiago Sandoval, que siguió el minuto a minuto del robo desde la cárcel, se lee el mensaje que uno de los detenidos le envió a su jefe para informarle de la muerte de la jubilada.

“La matamo, compa (sic)”, le mandaron al líder de la banda. Sandoval respondió desconcertado. Y le repitieron: “Que la matamos compa, recién me avisó el wacho”.

Para ese entonces, ya habían vaciado la caja fuerte de la víctima. En esa misma conversación, el delincuente le pidió a Sandoval que le envíe un remise para regresar a casa.

La caja fuerte de Rodríguez Iturriaga