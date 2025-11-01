Quiénes son detenidos por el brutal crimen de la jubilada en San Isidro: el rol del temible “Castillito”

Video: los allanamientos para detener a los sospechosos

La causa por el brutal crimen de María Rodríguez Iturriaga, la jubilada de 81 años asesinada durante un asalto a su casa en Acassuso, ya tiene cuatro detenidos; todos ellos vinculados a la denominada “Banda del Millón”. El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando los delincuentes ingresaron al domicilio de la víctima, la ataron, la golpearon y luego huyeron. La autopsia al cuerpo de la mujer determinó que sufrió varias lesiones en el rostro. Una descompensación posterior le causó la muerte.

Dos de los sospechosos cayeron tras un operativo de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I a cargo del comisario Lucas Borge. Fueron identificados como Miguel Ángel Viera, de 47 años y Julio Emiliano, de 20, Matías Tamurro, de 26. En los allanamientos a los domicilios se incautaron varios teléfonos, así como una pistola Colt.

Pero además, se constató la participación de dos miembros del grupo que ya están presos por otras causas e impartieron directivas desde la cárcel: Thiago Sandoval y Hugo Isaías Castillo San Martín, alias “Castillito”, el presunto líder de la banda y el acusado clave en la causa.

"Castillito", el detenido clave del caso

Las cámaras de seguridad complicaron fuertemente a los detenidos; el análisis de filmaciones los muestra ingresando a la casa de la víctima, así como marcando otras propiedades en la zona.

El hecho, investigado por el fiscal Patricio Ferrari, fue vinculado a “La Banda del Millón”, el grupo de delincuentes adolescentes oriundo de Villa La Cava, célebre en los tribunales sanisidrenses y en el submundo del hampa por sus violentas entraderas a jubilados.

En sus redes sociales suelen hacer posteos para exhibir sus botines en dólares y al menos dos asesinatos cometidos: el de Iturriaga y el del empresario Jorge De Marco, asesinado de forma idéntica que la jubilada de Acassuso en marzo de 2024. El periodista “Baby” Etchecopar y un hermano del intendente Ramón Lanús fueron otras de sus víctimas.

Con el tiempo, sus líderes y sus principales pistoleros fueron detenidos y encarcelados por los mismos policías y el mismo fiscal que investigan el crimen de Rodríguez Iturriaga. Entre estos detenidos históricos estuvo “Castillito”, acusado del crimen de Jorge De Marco al igual que Sandoval.

El joven hampón fue allanado en la madrugada del viernes en su celda de un penal para menores en Virrey del Pino, donde también se encuentra encerrado Thiago Sandoval. La Justicia sospecha que el asalto que le costó la vida a la jubilada de Acassuso habría sido ordenado desde la cárcel.

María Susana Rodríguez Iturriaga, la víctima

El joven de 20 años, oriundo de La Cava, había sido arrestado en noviembre de 2024 en la discoteca Karma de Don Torcuato mientras pedía un champagne; también se lo acusó del asalto a la casa de “Baby” Etchecopar, cometido mientras el conductor y su esposa no estaban presentes. “Castillito” intentó coimear a los efectivos que se lo llevaban con una suma en dólares, aseguran fuentes del caso.

Elián David Castillo, hermano mayor de Hugo, había sido arrestado en una redada la semana anterior. Los primeros datos policiales señalaban a Elian como un jefe. Sin embargo, los investigadores luego descubrieron que “Castillito” es quien tendría el real poder dentro de “La Banda del Millón”.

La pistola Colt incautada

De acuerdo a un informe reservado del caso, el asalto en -Acassuso habría sido comandado desde la cárcel con directivas enviadas en un grupo de WhatsApp que supuestamente integraban Sandoval y Hugo Castillo.

El teléfono de “Castillito”, precisamente, fue incautado en su celda y podrá ser analizado. Varios celulares encontrados en las redadas de las últimas horas fueron abiertos de urgencia. Los sospechosos detenidos, al parecer, se olvidaron e borrar el rastro. Allí, los investigadores encontraron que, en varias conversaciones, reconocieron cometer el crimen de Iturriaga.

La jubilada de 81 años no fue la única víctima de la banda en la zona. El 30 de noviembre de 2024, otro jubilado, esta vez de 86 años, fue víctima de una bestial entradera en su casa de Acassuso, una de las peores de la historia reciente de la inseguridad en el conurbano bonaerense.

Al menos cuatro hampones lo torturaron durante horas. Lo golpearon para derramar su sangre en el piso de cerámica. Revolvieron sus cajones para encontrar lo que buscaban: 200 mil dólares en efectivo. Intentaron llevarse el BMW de la víctima. No lo lograron, al no poder abrir el portón. El hombre terminó internado durante semanas, con cinco costillas fracturadas.

El miembro más joven de “La Banda del Millón” fue detenido y encarcelado por este ataque, en un proceso que abrió un fuerte debate en la Justicia de San Isidro. Apodado “Piraña”, tenía apenas doce años al momento del hecho.