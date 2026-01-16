Crimen y Justicia

Un jubilado fue secuestrado en su quinta y forzado a manejar hasta su casa para robarle: se llevaron su auto

El hecho comenzó en La Plata y terminó en Quilmes. Los delincuentes escaparon y son buscados por la Policía

Guardar
El lugar donde interceptaron al
El lugar donde interceptaron al hombre de 75 años

Un jubilado fue víctima de un secuestro exprés seguido del robo de su auto en la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió a principios de esta semana en el partido de La Plata y tuvo como víctima a un hombre de 75 años, quien fue sorprendido por tres delincuentes en su quinta y forzado a manejar varios kilómetros hasta su casa, en Quilmes. La idea, creen los investigadores, era robarle dinero de la vivienda, pero no lograron concretarlo.

Según la denuncia, la víctima, identificada como Eduardo M., arribó durante el mediodía del lunes a su casa quinta ubicada en la localidad platense de Abasto. Allí fue abordado por un grupo de sospechosos que descendieron rápidamente de un auto antiguo —del cual el jubilado no recuerda características— y le pidieron que les entregue dinero.

Como no tenía, los agresores lo forzaron a subir al vehículo y lo llevaron bajo amenaza hasta su domicilio particular en Quilmes, un trayecto de más de 60 kilómetros. Este dato, y según el expediente judicial, hace creer a los investigadores que los sospechosos manejaban información precisa sobre los movimientos de Eduardo.

Tras llegar a la puerta de su vivienda en el conurbano bonaerense, los tres hombres intentaron ingresar al domicilio. Como no pudieron entrar, liberaron a la víctima en la vereda y huyeron a bordo del Peugeot 206 negro, propiedad del denunciante. Todo el episodio se desarrolló en cuestión de horas, sin que los autores lograran acceder a ninguna de las residencias vinculadas a la víctima.

Fuentes consultadas por Infobae confirmaron que el robo al jubilado encendió las alarmas de los equipos de investigación, no solo por el nivel de violencia y coordinación desplegado, sino también por la modalidad delictiva empleada. En el caso intervino el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense.

A fin de identificar a los involucrados, personal especializado continúa realizando un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad ubicadas tanto en la zona de Abasto, La Plata, como a lo largo del trayecto hasta el partido de Quilmes. El objetivo es reconstruir el recorrido seguido por los delincuentes y obtener registros audiovisuales que permitan su identificación. Por ahora, los tres presuntos involucrados están prófugos.

Eduardo M., por su parte, no sufrió lesiones físicas durante el secuestro y posterior robo automotor. Las primeras hipótesis apuntan a que el hecho habría estado precedido por tareas de inteligencia o vigilancia, dado que los agresores conocían tanto la existencia de la casa quinta como la ubicación de la vivienda principal en Quilmes.

El operativo policial incluye la búsqueda del Peugeot 206 negro, sobre el que ya pesa un pedido de captura.

La causa, que se investiga como robo automotor con privación ilegítima de la libertad, continúa bajo instrucción de la UFI N° 09 de La Plata.

Temas Relacionados

La PlataQuilmesSecuestroRoboRobo automotorÚltimas noticiasInseguridad

Últimas Noticias

Los videos del ladrón atrevido que salía a robar con la tobillera electrónica: lo filmaron en seis hechos

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de Balcarce le revocó la morigeración de la prisión preventiva y lo envió al penal de Batán. A uno de sus hermanos también lo acusaron por ser su cómplice

Los videos del ladrón atrevido

Un hombre golpeó a su pareja delante de sus hijos hasta dejarla sin poder moverse

El caso ocurrió en Río Negro y el agresor quedó detenido con prisión preventiva

Un hombre golpeó a su

“Tomo un poco y me pongo así”: escándalo en Villa María por la domiciliaria por depresión a un bombero abusador que confesó

Accedió a un juicio abreviado en el que le dieron 8 años de cárcel sin consulta a la querella. Lo defendía un ex funcionario judicial de la misma fiscalía que lo acusó

“Tomo un poco y me

Allanaron la casa de la ex pareja de Romina Gaetani en la causa por violencia de género: buscaban un arma

Por orden de la Justicia, los policías se presentaron este jueves en la propiedad del Tortugas Country Club de Pilar, donde ocurrió el ataque a la actriz a fines de 2025

Allanaron la casa de la

Seguirá preso el empresario acusado de estafar a cientos de alumnos con su fiesta de egresados

En total, Mauricio Morales acumula 24 denuncias en su contra por distintos eventos que no se realizaron. Se estima que aproximadamente 140 familias resultaron afectadas, aunque podría haber más damnificados

Seguirá preso el empresario acusado
DEPORTES
Otro golpe de Sebastián Báez:

Otro golpe de Sebastián Báez: derrotó al 8° del mundo y alcanzó las semifinales en Auckland

Herida por “mordedura humana” y cirugía de urgencia: el parte médico del hombre que denunció a tres futbolistas argentinos en Brasil

Lo quisieron Boca y River y se sumará al fútbol europeo: los detalles de la compleja venta de Felipe Loyola de Independiente

“He sido traicionada de la manera más inimaginable”: el escándalo de infidelidad que sacude al mundo del deporte

El esperanzador mensaje de Colapinto que publicó Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

TELESHOW
Chechu Bonelli y Facundo Pieres

Chechu Bonelli y Facundo Pieres sorprendieron con un encuentro en Cariló: la nueva foto que los compromete

Anita Espasandín sorprendió con el carrusel que publicó en sus redes sociales: “Algunas fotos y un poema”

“Tormenta, viento y granizo”: el temporal en Pinamar obligó a suspender el stream de Chechu Bonelli y Sofía Jujuy Jiménez

Vero Lozano le respondió a Sofía Gonet: “Si tiene ovarios que me lo diga en la cara”

La respuesta de Flor de la V a los polémicos dichos de Maxi López: “Está confundido”

INFOBAE AMÉRICA

La Federación Venezolana de Maestros

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país

El Ministro para Latinoamérica británico en Infobae: “He visto de primera mano los desafíos que enfrenta el pueblo ecuatoriano”

Ecuador planifica la construcción de su primer puerto espacial para 2030

Policía uruguaya cree que el narco Sebastián Marset es el autor intelectual del atentado contra la jefa de fiscales

Israel abatió a un alto mando de Hamas tras un ataque en Gaza