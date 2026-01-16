Le ofrecieron a un vecino de La Matanza cortarle el pasto y lo mataron para robarle: los detuvieron en Mar de Ajó

El crimen ocurrió en Isidro Casanova y los acusados fueron localizados en Mar de Ajó

Un vecino de La Matanza fue asesinado tras ser atacado en su casa por dos hombres que le habían ofrecido cortar el pasto. Tras varios días internado en grave estado, la víctima murió a raíz del golpe en la cabeza y los sospechosos fueron detenidos en las últimas horas: los encontraron en la localidad costera de Mar de Ajó.

El hecho se produjo el pasado 31 de diciembre en una vivienda ubicada sobre la calle Lisboa, en la localidad de Isidro Casanova. La víctima, Carlos Daniel Blasco, de 67 años, estaba en su domicilio cuando dos jóvenes se acercaron con la propuesta de hacer un trabajo de jardinería. El propietario aceptó.

Sin embargo, era una trampa. De acuerdo con fuentes policiales, los delincuentes atacaron a Blasco con un objeto contundente y luego le robaron dinero en efectivo, un televisor de 40 pulgadas y un teléfono celular.

Blasco, que se desempeñaba como empleado estatal en el Municipio de La Matanza, fue hospitalizado de urgencia. Los médicos diagnosticaron un hundimiento de cráneo y quedó internado en coma farmacológico, en estado crítico. Tras dos semanas de agonía, este miércoles se confirmó su fallecimiento.

La víctima era empleado del Municipio de La Matanza

A partir de ese momento, la investigación pasó a estar a cargo del fiscal de Homicidios Dolosos Claudio Fornaro. Inicialmente, había intervenido la Unidad Funcional de Instrucción N°13, que conduce José Luis Marotto.

Una cámara de seguridad resultó clave, ya que muestra el momento en el que los asesinos llegaron a la casa de la víctima con la supuesta intención de cortar el pasto.

Eso, sumado a otras tareas de investigación, llevaron a la identificación de dos sospechosos: Diego Paparatto Antunez, de 29 años; y Jonathan David Álvarez, de 28.

Los homicidas fueron captados por una cámara de seguridad

Los dos también son vecinos de Isidro Casanova. Los registros muestran que Paparatto Antunez se encontraba desempleado y Álvarez había trabajado en la construcción como último empleo formal. Tras el crimen, ambos se mantuvieron prófugos.

Siguiendo la investigación, los detectives de la DDI La Matanza obtuvieron el dato de que los sospechosos habrían viajado a la Costa Atlántica. Por eso, pidieron colaboración a la DDI Dolores. Finalmente, los ubicaron en un camping de Mar de Ajó, en el Partido de La Costa.

Según el reporte policial, la información recabada indicaba que los hombres buscaban trabajo y tenían programada una entrevista laboral en un supermercado de la zona. El operativo de detención se concretó en la intersección de avenida Pueyrredón y El Ancla. No ofrecieron resistencia.

La Policía Bonaerense halló a los acusados en un camping de Mar de Ajó

Así, de inmediato fueron trasladados a la terminal de ómnibus. En las próximas horas serán indagados. Están imputados por homicidio agravado criminis causa, decir, matar para ocultar otro delito, que en este caso puntual fue el robo. La pena en expectativa es prisión perpetua.

Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza despidió públicamente a Blasco a través de un mensaje en redes sociales.

“Hoy nos toca despedir a un compañero. Siempre será recordado por el cariño que le puso a la vida y al trabajo. Nuestras condolencias a su familia. Vuela alto, compañero”, expresaron desde la organización.

Uno de los sospechosos detenidos

Varios amigos, colegas y allegados de la víctima comentaron las publicaciones, lamentando lo sucedido y reclamando justicia.

“Otro compañero más de la peña de pesca El Panda que se nos va. QEPD amigo Daniel”, lamentó uno. “Nadie se merece un final así, y menos vos, querido compañero. Seguramente ahora estarás riéndote en el cielo con tu viejo. Que en paz descanses, amigo”, escribió otro.

Los restos de Blasco fueron velados este miércoles en una cochería de Isidro Casanova.

El otro acusado, que también es vecino de Isidro Casanova