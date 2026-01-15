Inseguridad en vacaciones: le robaron a turistas en un complejo de cabañas de Mar del Plata

Celulares y auriculares hallados en los allanamientos a los sospechosos

Tres personas fueron detenidas este jueves en Mar del Plata por su presunta participación en un robo dentro un complejo de cabañas durante la temporada de verano. Según informaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se inició tras la denuncia de una turista de 35 años, oriunda de Tucumán, quien reportó la sustracción de dos notebooks y un par de auriculares Airpods del alojamiento donde estaba parando, en el barrio El Marquesado.

La víctima advirtió la falta de los dispositivos el 11 de enero, en pleno recambio turístico y con la ciudad en uno de sus picos de ocupación. De acuerdo con la denuncia, los autores del hecho aprovecharon un descuido para ingresar en la vivienda y llevarse los objetos de valor sin ser descubiertos.

El episodio ocurrió en un contexto de alta concentración de visitantes, lo que derivó en la preocupación entre otros huéspedes del complejo y propietarios de alojamientos temporarios, según indicaron las fuentes.

Más elementos secuestrados

En el caso intervino personal del Destacamento Marquesado, que trabajó junto a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) para identificar a los posibles responsables.

Las tareas incluyeron análisis de registros de cámaras de seguridad, entrevistas con vecinos y un seguimiento de los movimientos sospechosos en la zona. Según detallaron fuentes policiales Infobae, la pesquisa permitió ubicar un domicilio en el barrio Parque Independencia como posible destino de los bienes sustraídos.

Así, en las últimas horas, la policía realizó un allanamiento en una vivienda de calle Fragata Halcón al 3900. En el operativo se procedió a la detención de una mujer de 44 años y dos hombres de 21 y 18 años, todos residentes en el lugar.

Las computadoras que tenían los sospechosos

Además, los efectivos secuestraron una cantidad significativa de dispositivos electrónicos y otros elementos que serán sometidos a peritajes para determinar su origen y posible vinculación con otros hechos delictivos recientes en la ciudad balnearia.

La fiscal Ana Salas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada (UFIJE) N° 1, dispuso la notificación de la formación de causa por encubrimiento agravado por habitualidad para los tres detenidos. Según pudo saber Infobae, la funcionaria judicial también ordenó el traslado de los aprehendidos a la Unidad Penal N° 44 y a la Unidad Penal N° 50, donde permanecerán alojados mientras avanza la investigación.

Relojes sustraídos

La policía informó que los objetos secuestrados incluyen equipos informáticos, teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación, además de documentación de interés para la causa. Los investigadores buscan establecer si los elementos pertenecen a la turista tucumana o si están relacionados con otros robos denunciados en complejos de cabañas y alojamientos temporarios.

