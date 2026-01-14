Murió un nene de dos años en una colonia de Tucumán e investigan la responsabilidad del establecimiento

El nene fue reanimado por una hora, pero no logró ser devuelto a la vida

Un nene de dos años murió este martes en un jardín maternal de Tucumán, luego de que se atragantara mientras comía uvas. Aunque intentaron reanimarlo, el personal médico confirmó que había sufrido un paro cardiorrespiratorio. La Justicia buscará determinar cómo ocurrió el hecho y sus respectivas responsabilidades penales.

El episodio ocurrió alrededor de las 10:15 horas, en un jardín ubicado en la calle Berutti al 800, de la localidad de Yerba Buena. Según confirmaron las autoridades, al momento de atorarse con la fruta, el menor fue asistido en el lugar con maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP) por los docentes y responsables del establecimiento.

En simultáneo, las autoridades educativas se habrían contactado con el 107, la línea que corresponde al servicio de emergencias, por lo que solicitaron su traslado en una ambulancia al Hospital Municipal Ramón Carrillo.

De acuerdo con la información publicada por Canal 10 de Tucumán, el menor de edad fue asistido por un equipo de la guardia médica. Aunque continuaron con los intentos de reanimarlo, los profesionales constataron que su muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio.

El menor se había atragantado con una uva (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es un menor, un niño de 2 años, que falleció por atragantamiento con una uva, entró en paro y, pese a las maniobras de reanimación realizadas durante 48 minutos, falleció”, informó la directora del centro de salud, Flavia Mole.

Según la reconstrucción de los hechos brindada por la médica, el nene “ingresó sin vida en paro cardiorrespiratorio constatado por electrocardiograma, nunca salió del paro ni con cardiodesfibrilador”. Asimismo, aclaró que el pequeño había llegado al centro de salud a las 11:00 horas y que se decidió ponerle un freno a las maniobras de reanimación a las 11:58 horas.

A partir de la confirmación de la muerte del menor de edad, la fiscal María del Carmen Reuter dispuso un operativo en el jardín maternal y el hospital. La fical estuvo acompañada por la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales. En el lugar, trabajaron también integrantes del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) y los especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

De esta manera, la Fiscalía secuestró documentación y cámaras de seguridad para determinar si el establecimiento contaba con la habilitación requerida y reconstruir cómo ocurrió el suceso, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso El Tucumano. Además, indicaron que la autopsia del menor estaba prevista para la tarde del mismo martes.

El menor fue ingresado el centro médico sin vida (Municipalidad de Pilar)

La manera en la que se produjo la muerte del pequeño tucumano ya contaba con antecedentes, ya que hace casi un año otro nene de 3 años murió también al haberse atragantado con una uva en una vivienda del barrio privado Santa Guadalupe, dentro del complejo Pilar del Este, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el 23 de enero de 2025, luego de que el menor de edad fuera trasladado hacia el Hospital Materno de Pilar. Según la información publicada por Pilar a Diario, la víctima había llegado sin vida, por lo que su muerte fue constatada a las 17:30 horas.

A pesar de los repetidos intentos de reanimación cardiopulmonar realizados tanto en el domicilio, como en el hospital, no lograron reanimarlo. El médico de la empresa de ambulancias privadas acudió al lugar y aplicó la maniobra de Heimlich tras el ahogamiento, sin éxito, lo que motivó el inmediato traslado.

A raíz de esto, las autoridades precisaron que la causa había quedado en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreitas, quien investigaría el caso bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.