Condenaron a un hombre por haber abusado sexualmente de su sobrina de 18 años

El hombre tendrá que cumplir con una serie de medidas hasta que la condena quede firme (crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia de Santa Fe dictó una condena de nueve años de prisión en contra de M. R., un hombre que había sido denunciado por el abuso sexual de su sobrina. Según relató la víctima, el ataque ocurrió el día en que ella cumplió 18 años.

El hecho sucedió el 9 de octubre de 2019 en una vivienda rural ubicada en la localidad santafesina de Clason, en el departamento de Iriondo. Ese día, la familia se encontraba realizando una mudanza.

Al momento de contar su versión ante los jueces, la joven, identificada como G., relató que había acompañado a su tío a buscar muebles al campo, mientras su madre preparaba un bizcochuelo por el cumpleaños.

Tras cargar algunos muebles en la camioneta, contó que M. R. la condujo a un dormitorio que pertenecía a su madre y cometió el abuso. De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, a la hora de recordar los hechos, la víctima hizo énfasis en la resistencia manifiesta que presentó para evitar el ataque sexual.

El hombre también fue señalado por sus otras sobrinas y hermanas de la víctima

Durante el juicio, los representantes de la joven remarcaron el carácter “preciso, sostenido, sin contradicciones” del relato de la joven al hablar del vínculo con su tío. “Era una relación de afecto, de confianza, G. lo quería a su tío”, afirmó la abogada Carolina Walker Torres en su alegato.

En este sentido, la letrada remarcó que la descripción de los hechos incluyó detalles de cómo fue sorprendida, forzada y resistió entre lágrimas. En la exposición final de la querella, apuntó que la agresión había provocado efectos graves en la salud mental de la joven, ya que comenzó a experimentar una gran angustia y llegó a intentar quitarse la vida pocos días después.

Por otro lado, el testimonio de la víctima fue respaldado por el de sus hermanas, quienes también denunciaron conductas abusivas previas de M. R. Además, G. relató que desde los quince años su tío había incurrido en tocamientos que culminaron en la violación consumada el día de su cumpleaños.

“Ese tipo de delitos no destruyen solo a la víctima directa, destruyen familias enteras. Las familias se parten, se dividen entre quienes apoyan a la víctima y quienes defienden al victimario, generando aislamiento, segregación, culpas impuestas y dolores que se arrastran por generaciones”, evaluó la abogada sobre las demás consecuencias que tuvo el delito y posterior denuncia de la joven en su círculo.

Los abogados de la víctima reforzaron que la joven había intentado quitarse la vida tras el abuso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, Walker Torres sostuvo que la segregación familiar y el rechazo por parte de los parientes maternos de la víctima, que sostienen la inocencia del acusado, profundizó las consecuencias del caso para la joven.

Por este motivo, M. R., hermano de la madre de la víctima, fue acusado de abuso sexual con acceso carnal. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Luciana Escobar Cello, quien reclamó una pena de diez años de prisión, mientras que la querella solicitó quince años. Finalmente, el tribunal resolvió otorgar una condena intermedia de nueve años de prisión efectiva.

No obstante, el juez Sebastián Szeifert impuso medidas accesorias que incluyen la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse ante las autoridades cada quince días y la imposibilidad de tomar contacto con la joven, mientras la sentencia no quede firme. Frente a esto, adelantaron que el condenado solo tendrá posibilidad de apelar a la condena una vez que el fallo quede firme.

Imputaron a un hombre por abusar de un bebé de seis meses en Rosario

Luego de que en noviembre de 2025 se conociera el caso de un bebé de seis meses, que tuvo que ser internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela por haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal agravado de Rosario, la Justicia determinó imputar a su padrastro. Desde ese momento, el hombre se encuentra detenido.

El Hospital de Niños Víctor J. Vilela

El menor fue dado de alta después de haber permanecido internado por varias semanas. No obstante, las medidas adoptadas por las autoridades incluyen la separación del menor de su núcleo familiar como medida de protección excepcional, en línea con lo dispuesto por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en tanto continúan evaluando alternativas para su resguardo futuro y la posibilidad de que un familiar directo se haga cargo de su cuidado.

La investigación judicial avanzó, luego de que la jueza Lorena Aronne validó el pedido de los fiscales Agustina Ferttita y Diego Meinero, al ordenar la prisión preventiva efectiva de Guillermo Mario Vázquez, el hombre acusado de someter a su hijastro a estos graves hechos. La detención tuvo lugar el 3 de noviembre en las puertas del hospital, poco después de que la abuela del menor señalara al ahora imputado como presunto responsable.

Desde un primer momento, los médicos del Hospital Vilela activaron el protocolo legal y notificaron a la Justicia y a la Secretaría de Niñez al constatar “lesiones severas” en la zona genital del bebé, situación que requirió una intervención quirúrgica inmediata y la permanencia hospitalaria con seguimiento constante del caso.

El origen de la denuncia se remonta a la noche del 2 de noviembre, cuando la madre del bebé y Vázquez lo llevaron a la guardia hospitalaria tras notar que el menor presentaba dolor. Allí recibió puntos de sutura, pero la evaluación clínica permitió descubrir la gravedad de las lesiones y activar la intervención de las autoridades policiales de Santa Fe.

Estrechamente vinculado al núcleo familiar, el imputado había compartido la cotidianeidad con la madre del bebé, una adolescente de 16 años, quien expresó ante Cadena 3: “Fue parte de mi familia. Se sentó al lado mío y de mi familia a comer. Era parte y nunca sospechamos que iba a pasar esto”, en referencia al acusado.