El ladrón de las 18 identidades: el historial criminal del cordobés filmado atacando a una empleada en Rosario

Los videos del ataque a la empleada de una mueblería en Rosario

El rostro y el nombre de un delincuente cordobés ganó protagonismo esta semana en Rosario después de que un fiscal difundiera su identidad y su foto para poder detenerlo. El motivo era claro y contundente: el pasado 30 de diciembre Josué Alexis Urquia (32) había quedado filmado por las cámaras del interior de una mueblería intentando abusar sexualmente de una empleada, a quien luego le dio trompadas, patadas y le mordió un dedo para llevarse un celular. Pero ya estaba preso desde el 1º de enero en su provincia natal por un asalto. En el avance de la investigación se pudo establecer que durante su derrotero delictivo su huella digital aparece vinculada a 18 identidades diferentes.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Registro Nacional de Reincidencia, el ladrón aparece como: Josué Alexis Urquia, Enzo Fabián Barrionuevo, Fabián Exequiel Barrionuevo, Fabián Omar Barrionuevo, Gabriel Alejandro Montenegro, Braian Reggia, Jonathan Gabriel Reggina, Brian Eric Michel Regina, Brian Erik Michel Regina, Ezequiel Fabián Tolosa, Agustín Ezequiel Toloza, Ezequiel Fabián Toloza, Alejandro Gabriel Torre, Álex Gabriel Torres, Alexis Gabriel Torres, Fabián Omar Urquía, José Alexis Urquía y Joshué Alexis Urquía.

La imagen que difundió la Justicia rosarina para tratar de capturar al agresor de la empleada de la mueblería

La situación abrió un interrogante a los investigadores policiales: ¿Es tan fácil dar una identidad falsa durante un procedimiento? Por lo pronto, por los indicios obtenidos a través de diferentes medidas, se especulan dos escenarios:

Que se la pasaba viajando en micros de larga distancia –en algunos se colaba, según relatos de testigos– sin DNI, por lo tanto, quedaba asentada la identidad que decía ante una aprehensión.

Que los datos personales de la víctima que acababa de asaltar, ya que tenía en su poder su documentación.

Josué Alexis Urquia fue detenido en Córdoba el primer día de este año por otro asalto

Mientras avanzaba con la recolección de datos, el fiscal de Rosario González Raggio se encontró con que Urquia posee arrastra dos causas abiertas en Corrientes y Formosa y seis condenas en Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Córdoba:

3/8/2017: General Pico, La Pampa , un mes de prisión por cuatro hechos de hurto simple, uno en grado de tentativa.

2/9/2018: Arroyito, Córdoba , seis meses de prisión que derivó en una pena unificada de dos años y medio por exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad.

17/11/2021: Clorinda, Formosa , tiene una causa abierta por hurto, procesado sin condena.

1/2/2023: Chajarí, Entre Ríos , un mes y 10 días de cárcel por exhibiciones obscenas y hurto.

10/3/2023: Villa Gesell, Buenos Aires , 20 días de prisión por hurto simple en tentativa.

18/3/2024: San Salvador de Jujuy, Jujuy , seis meses de prisión por los delitos de estafa, robo en grado de tentativa, violación de domicilio y hurto.

22/6/2024: Corrientes, Corrientes , tiene una causa abierta por exhibiciones obscenas, hurto y amenazas.

13/10/2025: Mar del Plata, Buenos Aires, un mes de cárcel por hurto.

La mecánica de algunos de los hechos era calcada: se subía a un colectivo de larga distancia y sustraía dinero y efectos personales de pasajeros que se habían quedado dormidos durante el viaje. En algunos casos fue arrestado al bajar del micro.

Ahora suma dos causas en trámite: el hecho de la mueblería de Rosario del 30 de diciembre y el robo en Córdoba por el que lo atraparon el 1° de enero.

Tiene seis condenas y cuatro causas abiertas en distintas provincias

Con la difusión de su nombre y foto de su rostro tras la agresión a la empleada de la mueblería de Rosario, también empezaron a llegar al Ministerio Público de la Acusación mensajes de otras víctimas, quienes refirieron ataques sexuales de parte del señalado delincuente.

En su historial delictivo también quedó plasmado que, en 2011, tras un asalto quedó internado en el hospital de Paso de los Libres, en Corrientes, porque aludía problemas de salud mental. Sin embargo, se escapó de ese centro de salud.

Casualmente, ahora, a través de su defensa, elevó una solicitud ante la Justicia cordobesa, que lo tiene preso por un asalto desde el 1° de enero mientras lo buscaban en Rosario: su abogado pidió la realización de una pericia interdisciplinaria el próximo 19 de enero para establecer si comprende la criminalidad de sus actos.

El pasado 2 de enero, Urquia fue revisado por el equipo de salud mental del Hospital San Roque de Córdoba, donde se determinó que se encuentra en condiciones de quedar alojado en una unidad penitenciaria.

Los profesionales de salud del Hospital San Roque agregaron que el sospechoso refiere “alucinaciones auditivas, consumo problemático de sustancias y antecedentes de tratamientos” en hospitales de distintas localidades de Córdoba y de otras provincias.

El intento de abuso sexual y el robo en Rosario

El caso por el que se destapó el pasado criminal de Urquia saltó a la luz a las 15.30 del 30 de diciembre último, cuando entró a la mueblería de Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu de Rosario, se sentó y, al cabo de unos segundos, la joven empleada comenzó a pedirle que se retirara. Lejos de salir, se abalanzó sobre la chica y quiso llevarla a la parte trasera del lugar para abusarla, según consta en las imágenes del propio comercio y que encabezan esta nota.

Ante la imposibilidad de concretar la violación, el ladrón tomó del cabello a la víctima y empezó a darle golpes en distintas partes del cuerpo para sacarle su teléfono. La tiró contra diferentes sillones, la arrojó al piso, le pisoteó el rostro y le dio patadas y trompadas. También le mordió durante varios segundos el dedo meñique de la mano derecha y la mujer terminó soltando su celular.

De acuerdo a la declaración que brindó un familiar de la víctima en contacto con la prensa local, la empleada sufrió una fisura en el dedo producto de la mordida y tuvo que ser asistida en un sanatorio del centro de Rosario.