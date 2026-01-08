Revelaron datos que comprometen a los padres del bebé que murió en Marcos Juárez

El bebé de tres meses murió en el Hospital de Niños, debido a las lesiones

El fiscal, que investiga la muerte de un bebé de tres meses en la provincia de Córdoba, reveló información que compromete a los padres del menor, quienes se encuentran detenidos. “Surgen elementos para sospechar que podría haber habido intervención de ellos”, afirmó Fernando Epelde.

“El día domingo fue trasladado desde la localidad de Camilo Aldao a la ciudad de Marcos Juárez, al Hospital Abel Ayerza, un bebé de 3 meses de edad, justamente por ciertas lesiones que habrían constatado”, repasó Epelde en diálogo con la prensa de Córdoba.

A raíz del ingreso del menor al centro de salud local y su posterior derivación al Hospital de Niños de Córdoba, debido a la gravedad del cuadro, se inició una investigación. Allí los médicos constataron un cuadro irreversible de muerte cerebral. “En el día de ayer (lunes 7), lamentablemente por esas lesiones que presentaba el menor, falleció”, añadió el fiscal.

De acuerdo con ElDoceTV, la Fiscalía de Marcos Juárez ordenó la detención de la madre, de 18 años, y del padre, de 24, bajo la imputación de homicidio calificado por el vínculo. En este sentido, el investigador sostuvo: “Hoy en día, atento a la prueba documental y testimonial que tenemos incorporada en la causa, surgen elementos para sospechar que podría haber habido intervención de los padres en la comisión de aquellas lesiones que habrían derivado en la muerte”.

Ante este dato, hizo hincapié en la situación del joven: “Respecto al padre, sí está constatado que tiene algún tipo de antecedente pero por delitos menores contra la propiedad”. Añadió, además, que “el bebé era un bebé sano que no presentaba ningún signo de lesiones y no estaba desnutrido. No tenía ninguna otra condición que hiciera alertar a los médicos”.

La Fiscalía de Marcos Juárez, en Córdoba, investiga el hecho

Según la información proporcionada el mismo portal, el fiscal ordenó que la autopsia se realice en la ciudad de Córdoba, aunque aún no se han difundido los resultados oficiales. La causa está caratulada como homicidio calificado por el vínculo, una figura penal que prevé penas agravadas por la existencia de parentesco directo entre víctima y victimario. La Fiscalía de feria de Marcos Juárez mantiene en reserva los detalles sobre el contexto en que ocurrió el fallecimiento, mientras continúa la recolección de peritajes y testimonios.

La pareja permanece detenida y alojada en una dependencia policial, a disposición de la Justicia local.

Rescataron a un bebé de la basura

La Policía Bonaerense rescató a una beba recién nacida que había sido abandonada en un cesto de basura en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. El hallazgo se produjo este miércoles en la calle Riobamba 2356, entre Pueyrredón y Rivadavia, cuando los agentes de la Estación de Policía Departamental respondieron a un aviso que reportaba la presencia de un bebé en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una niña, completamente desnuda y expuesta a condiciones de vulnerabilidad.

El personal policial trasladó de inmediato a la beba en un móvil oficial hacia el Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde fue ingresada al área de Terapia Intensiva de Neonatología. Allí, una médica realizó la primera atención y determinó que la paciente era prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación y un peso de 1.890 gramos.

La Policía rescató a una beba recién nacida en San Martín

Según la evaluación clínica, la niña se encontraba estable al momento de su ingreso. La profesional también indicó que, por las características del cordón umbilical, el nacimiento habría ocurrido mediante un parto natural en un domicilio, alrededor de las 5 de la mañana, y que el corte del cordón fue realizado de manera artesanal.

De manera simbólica, el personal sanitario asignó el nombre “Verónica” a la beba, en reconocimiento a la teniente primera Verónica Ayala, la oficial que encabezó el operativo de rescate. La intervención médica y policial fue informada a la Unidad Funcional de Instrucción N° 03 del Departamento Judicial San Martín, cuyo titular, el fiscal Daniel Omar Cangelosi, dispuso la apertura de actuaciones bajo la carátula “Abandono de persona”.

El fiscal ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, la toma de fotografías del lugar y la intervención del servicio local correspondiente para recabar mayores elementos que permitan avanzar en la investigación.