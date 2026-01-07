Una pareja fue detenida por la muerte de su bebé de tres meses en Marcos Juárez

El bebé fue trasladado desde el centro de salud local hasta el Hospital de Niños de Córdoba, donde se confirmó la muerte cerebral

La Fiscalía de Marcos Juárez dispuso en las últimas horas la detención de una joven pareja por su presunta responsabilidad en la muerte de su bebé de tres meses. La investigación, que se centra en esclarecer las circunstancias de este hecho, avanza con los padres bajo la imputación de homicidio calificado por el vínculo.

Según informaron fuentes del caso, tanto la madre, de 18 años, como el padre, de 24, fueron detenidos en la tarde del martes luego de que la Justicia tomara conocimiento del fallecimiento ocurrido el lunes en la capital provincial, luego de haber sido trasladado desde esta ciudad del sudeste cordobés. El procedimiento fue ordenado por el fiscal de Marcos Juárez, Fernando Epelde, quien instruye la causa e indaga sobre cómo se produjo el presunto crimen.

Todo comenzó el domingo, cuando el pequeño fue llevado inicialmente al centro de salud local con una lesión severa. En ese momento, y viendo el estado del bebé, se decidió trasladarlo de urgencia al hospital regional, donde el diagnóstico de gravedad motivó su derivación inmediata al Hospital de Niños de Córdoba. Allí, los médicos constataron un cuadro irreversible de muerte cerebral, por lo que el lunes se resolvió la desconexión, ante la ausencia de posibilidades de recuperación neurológica, según refirió el medio local La Mañana Diario.

La Justicia dispuso la realización de la autopsia en la ciudad de Córdoba, cuyos resultados oficiales aún no se han dado a conocer. Mientras tanto, la pareja quedó formalmente imputada y detenida, en el marco de un expediente caratulado como homicidio calificado por el vínculo, una figura que prevé penas agravadas cuando existe parentesco directo entre víctima y victimario.

La Fiscalía de feria de Marcos Juárez mantiene bajo reserva los datos precisos sobre el contexto en que se produjo el fallecimiento, a la espera de los peritajes y testimonios que permitan reconstruir el desenlace.

La pesquisa, que sigue su curso, apunta a determinar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos que derivaron en la muerte del niño, mientras la pareja continúa alojada en dependencia policial y a disposición de la Justicia local.

Tragedia en Río Negro: una pareja de adolescentes volcó, cayó a un canal y murió su bebé de un año

El primer día de 2026 comenzó con una tragedia en la provincia de Río Negro, donde un bebé de un año murió tras caer a un canal de riego en medio de un accidente de tránsito. El niño viajaba junto a sus padres, una pareja de adolescentes de 16 y 17 años.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió en la localidad de Chimpay, en el departamento de Avellaneda. Minutos después de las seis de la mañana, la joven pareja circulaba con su hijo a bordo de un Renault Sandero por la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles.

Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, despistó, volcó y terminó cayendo dentro de un canal de riego. Los adolescentes lograron salir del auto por sus propios medios, pero el bebé quedó atrapado en el interior.

Efectivos policiales arribaron al lugar e intentaron rescatar al niño, aunque en un primer momento no lograron hallarlo. Luego se sumaron bomberos voluntarios, quienes dieron vuelta el vehículo y rompieron una de las ventanas laterales para inspeccionar el auto, sin resultados.

Más tarde, una vecina alertó a las autoridades tras divisar un “bulto” flotando en el canal, a unos 300 metros del lugar del vuelco, según consignó Diario Río Negro. El bebé fue rescatado del agua y se le practicaron maniobras de reanimación, a la vez que fue trasladado de urgencia al hospital en un móvil policial. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el personal médico confirmó su fallecimiento.

La causa quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien investiga el hecho bajo la carátula de “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Ambos padres del bebé se encuentran vinculados a la investigación.

En ese marco, al padre —de 17 años— se le extrajo una muestra de sangre para determinar si, al momento del siniestro, había consumido alcohol o drogas. Además, el vehículo involucrado fue secuestrado y la Brigada de Investigaciones inició el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para reconstruir la mecánica del accidente.