Sociedad

La Policía rescató a Verónica, una beba recién nacida que había sido abandonada en un cesto de basura en San Martín

A la niña le realizaron estudios en Hospital Municipal Dr. Diego Thompson. Nació prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación

El Hospital Municipal Dr. Diego
El Hospital Municipal Dr. Diego Thompson atendió a la niña prematura de 36 semanas, encontrada sin prendas y expuesta a condiciones de vulnerabilidad

En la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, personal de la Estación de Policía Departamental intervino en un caso de abandono de persona que involucró a una recién nacida encontrada en un cesto de basura.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo este miércoles, cuando agentes se desplazaron hasta la calle Riobamba 2356, entre Pueyrredón y Rivadavia, alertados por un aviso que refería la presencia de un bebé en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos comprobaron que se trataba de una bebita, completamente desnuda, expuesta a condiciones de vulnerabilidad. De inmediato, el personal policial realizó el traslado urgente de la niña en un móvil oficial hacia el Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde fue ingresada al área de Terapia Intensiva de Neonatología.

Allí la intervención médica la realizó una doctora, quien asistió a la recién nacida y brindó los primeros detalles clínicos. La profesional determinó que la paciente era una prematura de aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos.

Además, constató que la niña se encontraba clínicamente estable tras el ingreso, detallando que, según su evaluación, el nacimiento habría ocurrido mediante un parto natural en domicilio, alrededor de las 5 de la mañana. La observación médica incluyó la particularidad de que el cordón umbilical presentaba un corte artesanal, signo compatible con un alumbramiento fuera del ámbito hospitalario.

De manera simbólica, el personal sanitario decidió asignar el nombre “Verónica” a la beba, en homenaje a la teniente primera Verónica Ayala, la oficial que encabezó el rescate en el sitio del hallazgo.

La instrucción policial precisó que el caso fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 03 del Departamento Judicial San Martín, cuyo titular, el fiscal Daniel Omar Cangelosi, dispuso la apertura de actuaciones bajo la carátula “Abandono de persona”.

Las autoridades judiciales ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad del sector, la obtención de fotografías del lugar y la intervención del servicio local correspondiente, con el objetivo de recabar mayores elementos para la investigación.

El hecho, que movilizó a fuerzas de seguridad y personal médico, quedó bajo seguimiento de la UFI interviniente, mientras se continúan las diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias del abandono y el entorno de la recién nacida.

Una vecina de Solano encontró un bebé en una bolsa

En San Francisco Solano, una vecina rescató a un recién nacido hallado dentro de una bolsa en una zanja y alertó al 911 de inmediato (X: @infodequilmes)

Una mujer de San Francisco Solano, en la provincia de Buenos Aires, salvó a un bebé recién nacido que había sido dejado dentro de una bolsa en una zanja. Al percatarse de movimientos extraños en el lugar, la vecina intuyó que algo inusual ocurría. “Me quedé shockeada”, relató. El pequeño fue trasladado a un hospital.

El episodio sucedió el 16 de diciembre, poco después de las 23, mientras caminaba por la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887. En ese instante, la mujer escuchó el llanto de un niño y, al acercarse, identificó una bolsa cerrada que presentaba movimiento.

Al principio supuso que podía tratarse de un gato, pero fue su hija quien le señaló que el sonido era más parecido al de un bebé. “Me quedé shockeada”, reiteró la vecina, recordando el momento en que comprobó que se trataba de un recién nacido.

En una entrevista breve con el noticiero de TN, la mujer describió que el bebé “tenía la manija de la bolsa enroscada en el cuello”. Frente a la situación, decidió alertar de inmediato al 911.

De acuerdo a la información de Info Quilmes, el Comando de Patrullas de Quilmes llegó a los pocos minutos y llevó al bebé al Hospital Dr. Eduardo Oller de Solano. Allí, el niño, de sexo masculino, recibió atención médica y permanece internado en Neonatología, bajo control y en buen estado general.

Después del traslado, la mujer se presentó en la comisaría de la zona para realizar la denuncia. “Fuimos para dejar en claro que no teníamos nada que ver y que lo único que hicimos fue ayudar”, puntualizó.

En la investigación intervienen Minoridad y la Fiscalía correspondiente, que intentan establecer el origen del niño y dar con la persona que lo abandonó en la vía pública. Aunque por ahora no hay detenidos, se difundió un video donde se observa a una persona encapuchada dejando al bebé.

