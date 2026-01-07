Violento robo en Villa Luzuriaga: volvía de comprar los regalos de Reyes y la atacaron para llevarse su auto

La atacaron cinco delincuentes y se llevaron el auto (Video: @alexanahi2)

Una mujer fue atacada por cuatro delincuentes cuando regresaba a su casa luego de haber salido a comprar los regalos por el día de Reyes Magos, en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Al momento no trascendió si hay detenidos

El hecho ocurrió a pocos metros de su domicilio pasadas las 16 horas, cuando la víctima circulaba junto a su hija y las interceptaron para sustraerle el vehículo. Según relató, tras el asalto los agresores escaparon y la mujer resultó herida, por lo que requirió atención médica y debió recibir siete puntos de sutura debido a la gravedad de la lesión.

En las imágenes registradas por una cámara de seguridad de la zona, quedó evidenciada la violencia con la que ocurrió el robo. La mujer intentó escapar corriendo, pero tres de los individuos la retuvieron para quitarle lo que parecía ser la llave del auto. Uno de ellos quiso seguir a la hija, pero la menor se alejó rápidamente, por lo que decidió volver para unirse al resto de los agresores.

En ese instante, la mujer fue arrojada al piso de una manera muy brusca, lo que le provocó un golpe fuerte en la cabeza, quedando tendida en la vereda. Los hombres se subieron al rodado y escaparon. El ataque ocurrió en una zona residencial en la intersección de la calle Perito Moreno y Miguel Cané, en el partido de La Matanza.

Según reportó el1digital, la pareja de la víctima contó cómo fue su intervención en el episodio. “Salí a reprimirlo, pero la vi tirada en el piso y me quedé helado, no pude reaccionar por miedo a que le hubiera pasado algo, a que la hubieran matado”, mencionó. “Es la inseguridad que estamos viviendo, estamos desprotegidos, la policía se ha portado muy bien, pero no tiene recursos”, sostuvo el hombre.

Otro robo de auto en la misma zona y a punta de pistola

Unas horas después de este episodio, otro hecho de iguales características ocurrió en la localidad de Isidro Casanova, a tan solo tres kilómetros lograron detener a un delincuente.

Un hombre de 60 años fue víctima de un violento robo cuando tres delincuentes lo abordaron y lo amenazaron con armas de fuego para sustraerle su vehículo. El hecho ocurrió pasadas las 19 horas también del lunes en la vía pública y quedó registrado por cámaras de seguridad.

La víctima se encontraba dentro de su auto, un Kia Río blanco, que permanecía estacionado, cuando una camioneta Chevrolet Tracker se detuvo a su lado. De ella, bajaron tres asaltantes armados que obligaron al hombre a descender del vehículo y lo empujaron al suelo. Un cuarto cómplice se mantuvo al volante del auto en que llegaron.

En cuestión de segundos, tres delincuentes sustrajeron el vehículo a su propietario

Tras tomar el control del nuevo vehículo, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar. El hecho fue reportado a las autoridades, que iniciaron un operativo coordinado por la Unidad Funcional de Instrucción número 20. Gracias a la revisión de las cámaras de seguridad del área, los agentes identificaron ambos vehículos circulando a gran velocidad por las calles de Isidro Casanova, lo que desencadenó una persecución por diferentes arterias del barrio.

La persecución policial finalizó en la intersección de Moldes y Rucci, donde los ocupantes de los dos vehículos abandonaron los autos y escaparon a pie en distintas direcciones. Durante el seguimiento, los efectivos lograron interceptar a uno de los sospechosos en la esquina de Avenida Centenario y Anchoris. El detenido, identificado como E. A. T., tenía en su poder la llave del auto robado. El vehículo sustraído fue recuperado y también se halló la Chevrolet Tracker utilizada por los delincuentes, la cual tenía una patente falsa para dificultar su identificación. Al examinar los cristales del auto, los investigadores detectaron el dominio y el chasis originales.

Durante la requisa, la Policía secuestró además un teléfono celular iPhone, propiedad del detenido, que quedó incorporado a la causa como elemento probatorio. La UFI N° 20, dispuso la aprehensión del imputado, el secuestro de los vehículos y la presentación judicial del detenido. El caso quedó caratulado como “robo agravado” y se encuentra bajo investigación del departamento judicial de La Matanza. Uno de los sospechosos permanece prófugo.