Crimen y Justicia

Violento asalto en Villa Luzuriaga: le apuntaron con un arma en la cabeza a una mujer para robarle la camioneta

El hecho ocurrió el martes a la noche y quedó grabado por una cámara de seguridad. Aún no identificaron a los delincuentes

Violento robo en La Matanza: le apuntaron a una mujer con un arma para llevarse su camioneta

Una mujer sufrió un violento asalto en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, cuando un grupo armado la interceptó y le apuntó con un arma en la cabeza para robarle su camioneta a metros de su casa. El hecho ocurrió en la noche del martes y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona que permitió reconstruir la secuencia.

El episodio comenzó cuando la vecina llegó a su casa, descendió del vehículo y cerró las puertas para luego dirigirse a su cochera. Sin embargo, mientras intentaba cerrar el portón, un automóvil Volkswagen Vento blanco se detuvo frente a la entrada y tres hombres armados bajaron rápidamente. En cuestión de segundos, la abordaron con armas de fuego, apuntándole directamente a la cabeza y exigiéndole la entrega de las llaves.

En la grabación se ve que los asaltantes actuaron con rapidez y coordinación: uno de ellos quedó en el auto como conductor, mientras los otros tres se dirigieron hacia la víctima, que suplicó que no le dispararan ni ingresaran a la vivienda. La escena duró apenas 25 segundos, tiempo suficiente para que los delincuentes se apoderaran de la camioneta y escaparan junto al vehículo en el que habían llegado.

Durante el asalto, una vecina que paseaba a su perro se detuvo paralizada por el miedo, sin intervenir por temor a ser agredida, ya que los ladrones amenazaron en todo momento con disparar si la mujer no colaboraba.

El momento del hecho
El momento del hecho

Según consignó el diario La Nación, el lugar donde ocurrió el asalto es conocido por los residentes como la “cuadra del terror” debido a la reiteración de delitos violentos contra automovilistas y peatones. De hecho, las cámaras de seguridad fueron instaladas por los propios vecinos tras haber sufrido múltiples robos en la zona durante los últimos meses.

Robos de auto en el Conurbano

Los datos oficiales aportados por organismos de seguridad y compañías aseguradoras muestran que en Argentina se denuncian alrededor de 300 robos de vehículos por día. La estadística indica que este delito tuvo un crecimiento sostenido durante la última década: en 2015 se reportaron 67.000 casos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 109.000. De ese total, casi el 19% se concentra en el área suroeste del conurbano bonaerense, integrada por partidos como La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.

La zona centro oeste, integrada por los partidos de San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel y Tres de Febrero, también presentaron una elevada cantidad de hechos.Le sigue la zona oeste -Hurlingham, Ituzaingó y Morón- y el área noroeste conformada por los partidos de General Rodríguez, Merlo, Moreno y Pilar.

La modalidad más frecuente en estos hechos es el robo a mano armada, con los asaltantes obligando a las víctimas a entregar la llave del vehículo, lo que incrementa el nivel de violencia y el peligro para los damnificados. Siete de cada diez robos de autos en la provincia de Buenos Aires se producen bajo amenaza de arma, una tendencia reflejada en imágenes de cámaras de seguridad y en las denuncias de los afectados.

Tras el asalto, la policía local inició una investigación para identificar y detener a los responsables. No obstante, hasta la tarde de este miércoles no se habían registrado arrestos vinculados al hecho, y la camioneta robada no había sido recuperada.

