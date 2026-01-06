Otro robo en La Matanza: lo amenazaron a punta de pistola y se llevaron su auto en cuestión de segundos

En cuestión de segundos, tres delincuentes sustrajeron el vehículo a su propietario

Un hombre fue víctima de un violento robo en La Matanza, cuando fue abordado por un grupo de delincuentes que lo amenazó a punta de pistola para que descendiera del vehículo. Todo quedó registrado en video. Tiempo después, lograron dar con uno de los sospechosos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el hecho tuvo lugar pasadas las 19 horas del lunes en las calles de Isidro Casanova. Tal como se observa en el video que encabeza esta nota, la víctima, un hombre de 60 años, se encontraba dentro de su vehículo Kia Río color blanco.

El auto permaneció un tiempo estacionado cuando una Chevrolet Tracker se le puso a la par. De la camioneta, descendieron tres delincuentes y lo amenazaron a punta de pistola. Sin oponer resistencia, la víctima descendió y los ladrones los arrojaron al suelo. Un cuarto cómplice esperaba dentro del auto en el que habían llegado.

Así, los ladrones se subieron a vehículo Kía Río y se dieron a la fuga. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido y pusieron en marcha un operativo, coordinado por la Unidad Funcional de Instrucción número 20, para dar con el paradero de los ladrones.

Gracias al registro de las cámaras de seguridad, los agentes detectaron los vehículos mencionados circulando a gran velocidad hacia el centro de Isidro Casanova, lo que dio inicio a una persecución por distintas arterias del barrio.

Un efectivo policial detiene al delincuente que robó el auto (PBA)

La persecución concluyó en el cruce de Moldes y Rucci, donde los ocupantes de ambos rodados abandonaron los autos y huyeron a pie en diferentes direcciones. En el seguimiento, los efectivos lograron interceptar a E. A. T. en la intersección de Avenida Centenario y Anchoris. En su poder tenía la llave del Kía sustraído.

El vehículo había sido sustraído momentos antes y permanecía en poder de los asaltantes hasta la intervención policial. También se halló el Chevrolet Tracker, en el que los delincuentes habían colocado una patente apócrifa para intentar eludir su identificación. Al examinar los cristales, surgió el verdadero dominio, chasis; respecto a esta unidad, las consultas de antecedentes realizadas hasta el momento no arrojaron novedades.

Además de los vehículos, los efectivos secuestraron un teléfono móvil iPhone, propiedad del detenido. El aparato quedó a resguardo como parte de las medidas probatorias.

Finalizadas las diligencias en el lugar, la policía mantuvo comunicación telefónica con la Dra. Cecilia Pérez, titular de la UFI N° 20, quien dispuso la aprehensión del imputado, el secuestro de los rodados y la presentación de Troncoso a primera hora del día siguiente en sede judicial.

El auto en que se trasladaban los delincuentes, uno fue detenido, el otro está prófugo (PBA)

El proceso se encuadró bajo la carátula de “robo agravado”, correspondiente al departamento judicial de La Matanza.

Atraparon a tres ladrones por robar en la casa de un comisario de La Matanza

Hace una semana, un grupo de delincuentes entró a robar a la casa de un comisario de la DDI La Matanza y, tras una investigación, la Policía Bonaerense detuvo a tres vecinos sospechosos en la localidad de Rafael Castillo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó el 19 de noviembre pasado, mientras el comisario, jefe de turno de la DDI La Matanza, cumplía servicio en la sede policial.

En ese lapso, desconocidos forzaron la puerta trasera de su casa, ubicada en la calle Luis Galvani, en Rafael Castillo, y se llevaron un chaleco balístico provisto por la fuerza, un televisor LED de 40 pulgadas y distintos objetos personales.

En el marco de una investigación que estuvo bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Matanza -a cargo del fiscal Juan Marcelo Diomede-, la DDI local comenzó a relevar cámaras de seguridad.

Las imágenes captaron a los ladrones saliendo del lugar con los objetos robados, incluido el que se llevó el televisor. Las filmaciones también los muestran reunidos luego del hecho.

Las tareas de los investigadores permitieron identificar a Néstor Brian Molina, de 35 años, y Sergio Damián Texeira, de 31, como autores del robo. Ambos fueron localizados tras el análisis de información. Al menos uno de ellos residía a dos cuadras de la casa del comisario.

En la jornada del martes 30 de diciembre, el personal policial de la DDI realizó tres allanamientos: uno fue en esa vivienda ubicada cerca de la propiedad del comisario y los otros dos en domicilios de interés, todos en Rafael Castillo.

En ese operativo, detuvieron a Molina y Texeira por el delito de robo. Además, quedó aprehendido Fernando Ariel Mamani, a quien se le secuestró un revólver calibre .32 sin marca ni numeración visible, por tenencia ilegal de arma de fuego.