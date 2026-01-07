Apuñalaron a un hombre en un balneario de Paraná durante una pelea

Pelea entre dos hombres en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado (Diario Uno de Entre Ríos)

Un hombre fue apuñalado en el tórax durante una pelea que involucró a al menos dos hombres y varias mujeres en la playa del balneario Municipal de Paraná, en la tarde del domingo, frente a decenas de bañistas que no lograron intervenir y presenciaron cómo uno de los participantes utilizó apuñaló a su oponente.

Pese a que el motivo que originó el conflicto aún no fue establecido, la información disponible hasta el momento indica que la disputa comenzó con una discusión verbal, que escaló rápidamente a los golpes y culminó con la utilización de un cuchillo.

La llegada de los efectivos de la Policía se produjo pocos minutos después del ataque. Los agentes intervinieron en la escena para restablecer el orden e identificaron a los involucrados, además de iniciar las actuaciones correspondientes y recabar datos entre los testigos presentes. El herido recibió los primeros auxilios en el lugar, y fue trasladado hasta el centro de salud más cercano para ser atendido por los especialistas.

La conmoción derivada del episodio puso en el centro del debate la seguridad en espacios públicos concurridos como el balneario Municipal de Paraná, que durante jornadas de calor reúne a numerosos vecinos y turistas. El caso motivó un amplio despliegue policial, que incluyó el relevamiento de la zona afectada y la búsqueda de testimonios entre quienes presenciaron la agresión.

La Policía llegó a los pocos minutos y reestableció el orden en el lugar

Una adolescente fue apuñalada luego de haber sido golpeada en grupo en Córdoba

Hacia mediados del mes pasado, una adolescente de 15 años fue apuñalada en el pecho durante una pelea a la salida de una fiesta en la localidad de Villa San Nicolás, Córdoba, y debió ser operada de urgencia tras sufrir una herida que le perforó un pulmón.

En paralelo, permaneció internada durante tres días producto de la gravedad de las lesiones que sufrió. No contento con esto, la familia de la víctima denunció haber recibido amenazas de allegados a la agresora poco después del incidente.

“Me escribió la hermana de la agresora amenazándome, me dijo que a mi hija no le había bastado la puñalada”, relató la madre, quien también lamentó la falta de contacto o disculpas por parte del entorno de la atacante. Durante una entrevista, la adolescente contó que la agresión se produjo luego de una discusión que escaló rápidamente en la vía pública.

Según el testimonio de la joven, ambas se encontraban en la misma fiesta, pero nunca habían tenido ningún tipo de contacto esa noche. “A la salida, no sé si fue a buscar un cuchillo o qué, y empezó a gritar que quería pelear mano a mano conmigo”, describió sobre los momentos previos a ser atacada en grupo.

En ese momento, hubo varios forcejeos, patadas y golpes que provocaron que la víctima quedara tirada en el piso. “Alguien le pasó el cuchillo a ella, creo que una de las amigas, y estaba poseída, me apuñala, se meten todos y la logran sacar y ahí empezaron a pelear su grupo y mi grupo”, rememoró.

La herida, que fue de 7 centímetros, dejó parte del cuchillo dentro de su cuerpo y requirió intervención quirúrgica. “Me quedó parte del cuchillo adentro”, afirmó la adolescente al señalar que “el lunes fue el peor día, fue todo muy feo, no podía levantarme de la cama del hospital, no podía respirar bien”.

Frente a esto, la madre expresó su conmoción por la gravedad del hecho. “Cuando me llamaron el sábado a la mañana y me contaron, no lo podía creer”, recordó la mujer. Y manifestó: “Gracias a Dios la tengo con vida, a ella le perforaron el pulmón y tenía 7 centímetros de cuchillo adentro”.

“Por suerte la tengo con vida, pero fue horrible pasar por esto”, reiteró la mamá de la adolescente agredida. A pesar de que se realizó la denuncia correspondiente, la agresora, también menor de edad, permanece en libertad mientras la investigación judicial continúa.

“Espero que la justicia haga algo por más de que la agresora sea menor”, reclamó la madre. Por su parte, la víctima, aun en estado de shock, cuestionó el trasfondo de la pelea: “No sé qué le pasó, no sé cuál fue el motivo de la pelea. Hay muchas peleas entre jóvenes”.