Una adolescente fue apuñalada luego de haber sido golpeada en grupo: “Le perforaron el pulmón”

El momento en el que la menor de edad fue atacada por un grupo de chicas (Gentileza: El Doce)

Una adolescente de 15 años fue apuñalada en el pecho durante una pelea a la salida de una fiesta en la localidad de Villa San Nicolás, Córdoba, y debió ser operada de urgencia tras sufrir una herida que le perforó un pulmón. “Gracias a Dios la tengo con vida”, agradeció la madre de la víctima.

El ataque quedó registrado en video y, posteriormente, fue viralizado en redes sociales. En paralelo, la joven tuvo que permanecer internada durante tres días producto de la gravedad de las lesiones que sufrió. No contento con esto, la familia de la víctima denunció haber recibido amenazas de allegados a la agresora poco después del incidente.

“Me escribió la hermana de la agresora amenazándome, me dijo que a mi hija no le había bastado la puñalada”, relató la madre, quien también lamentó la falta de contacto o disculpas por parte del entorno de la atacante. Durante una entrevista con Arriba Córdoba, la adolescente contó que la agresión se produjo luego de una discusión que escaló rápidamente en la vía pública.

Según el testimonio de la joven, ambas se encontraban en la misma fiesta, pero nunca habían tenido ningún tipo de contacto esa noche. “A la salida, no sé si fue a buscar un cuchillo o qué, y empezó a gritar que quería pelear mano a mano conmigo”, describió sobre los momentos previos a ser atacada en grupo.

La herida que le quedó producto de la puñalada (Gentileza: El Doce)

En ese momento, hubo varios forcejeos, patadas y piñas que provocaron que la víctima quedara tirada en el piso. “Alguien le pasó el cuchillo a ella, creo que una de las amigas, y estaba poseída, me apuñala, se meten todos y la logran sacar y ahí empezaron a pelear su grupo y mi grupo”, rememoró.

La herida, que fue de 7 centímetros, dejó parte del cuchillo dentro de su cuerpo y requirió intervención quirúrgica. “Me quedó parte del cuchillo adentro”, afirmó la adolescente al señalar que “el lunes fue el peor día, fue todo muy feo, no podía levantarme de la cama del hospital, no podía respirar bien”.

Frente a esto, la madre expresó su conmoción por la gravedad del hecho. “Cuando me llamaron el sábado a la mañana y me contaron, no lo podía creer”, recordó la mujer. Y manifestó: “Gracias a Dios la tengo con vida, a ella le perforaron el pulmón y tenía 7 centímetros de cuchillo adentro”.

“Por suerte la tengo con vida, pero fue horrible pasar por esto”, reiteró la mamá de la adolescente agredida. A pesar de que se realizó la denuncia correspondiente, la agresora, también menor de edad, permanece en libertad mientras la investigación judicial continúa.

“Espero que la justicia haga algo por más de que la agresora sea menor”, reclamó la madre. Por su parte, la víctima, aun en estado de shock, cuestionó el trasfondo de la pelea: “No sé qué le pasó, no sé cuál fue el motivo de la pelea. Hay muchas peleas entre jóvenes”.

Un grupo de hombres protagonizó una pelea callejera con botellazos incluidos en Córdoba

Pelea barrio Nueva Córdoba

Un nuevo episodio de violencia urbana sacudió la madrugada del lunes en la ciudad de Córdoba, cuando un grupo de al menos cinco hombres protagonizó una pelea a golpes y patadas en la calle San Lorenzo al 150, dejando daños materiales y una investigación policial en curso. Hasta el momento no se reportaron detenciones ni heridos de gravedad.

El enfrentamiento comenzó cuando tres de los involucrados increparon verbalmente a otros dos hombres que se encontraban junto a un automóvil estacionado, con la aparente intención de subirse al vehículo. Un trabajador del sector de estacionamiento informal, conocido en la zona como “naranjita”, intentó mediar para evitar que la discusión escalara, pero no logró impedir la violencia.

La situación se agravó cuando uno de los agresores arrojó un objeto contundente que impactó en la cabeza de uno de los jóvenes junto al auto. De acuerdo con lo informado por ElDoce.tv, durante la pelea uno de los atacantes les gritó: “Somos de Villa El Libertador, otario”.

Este episodio se suma a otro hecho violento ocurrido días antes en el mismo barrio, cuando un limpiavidrios fue detenido tras una pelea callejera y causar daños a un patrullero durante su traslado. Fuentes oficiales detallaron que el incidente tuvo lugar sobre la Avenida Ambrosio Olmos al 1.100, cerca de la esquina con Richardson, en una zona de intensa actividad comercial y tránsito vehicular.

En esa ocasión, la Policía de Córdoba acudió tras recibir un aviso al 911 sobre una disputa entre dos limpiavidrios. El desarrollo del altercado fue monitoreado en tiempo real a través del sistema de cámaras de seguridad urbana, lo que permitió a los efectivos intervenir rápidamente y separar a los involucrados.

El comisario a cargo relató que el hombre aprehendido mostró una actitud violenta y se resistió a la intervención policial, por lo que fue reducido y trasladado al interior del móvil. Allí, persistió en su conducta agresiva y rompió el cristal trasero del patrullero, hecho que también quedó registrado por las cámaras de monitoreo.

Finalmente, los agentes precisaron que el detenido ya contaba con antecedentes por episodios similares, incluyendo daños en comercios y conflictos violentos en la vía pública. Por esto, el hombre permaneció bajo custodia a disposición de la Justicia, mientras continuaba la investigación judicial sobre los hechos.