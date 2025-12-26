Un nene de 7 años manipulaba un rifle de aire comprimido en Misiones y se disparó en el ojo

El rifle de aire comprimido que habría manipulado el menor (Gentileza: El Territorio)

Un nene de 7 años sufrió una lesión ocular, luego de haber sufrido un accidente cuando manipulaba un rifle de aire comprimido. Todo ocurrió durante la tarde de Navidad, cuando el menor se encontraba en su vivienda de la localidad de Guaraní, provincia de Misiones.

Después de que se diera aviso a los servicios de emergencia sobre lo sucedido en un domicilio situado en el barrio Olero, las autoridades policiales informaron que en el lugar de los hechos se secuestró un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros y un estuche con 21 balines, como parte de las tareas para esclarecer el suceso.

Al percatarse de la herida que tenía el menor de edad, se confirmó que este fue trasladado hacia el Hospital Samic, ubicado en la localidad de Oberá. Sin embargo, allí solo recibió una atención de primera instancia y se determinó que necesitaba prácticas de mayor complejidad.

Por este motivo, se ordenó el traslado del nene herido hacia un centro médico de mayor complejidad ubicado en Posadas, donde permanece bajo estudio y tratamiento. No obstante, no se conocieron detalles sobre su estado de salud actual. Según la información publicada por El Territorio, la investigación policial permanece abierta para determinar cómo ocurrió el accidente.

Luego de ser atendido en el Samic de Oberá, se ordenó el traslado a la capital

Una nena de 13 se disparó accidentalmente en la cabeza

Hace dos meses, un caso similar involucró a otra menor de edad y la manipulación de armas. Todo ocurrió durante la celebración del Día de la Madre, cuando una adolescente de 13 años tuvo que ser internada en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza mientras manipulaba un arma de fuego en una vivienda de Villa Boedo, al sur de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la menor fue derivada primero al Hospital Florencio Díaz y, luego de ser estabilizada, trasladada al Hospital de Niños, donde permaneció intubada. Además, por la gravedad del caso, se abrió una investigación que había quedado en manos de la Fiscalía de turno, que buscaba determinar cómo se produjo el disparo y si existió la intervención de terceros.

La hipótesis principal de los investigadores apunta a que se habría tratado de un accidente que sucedió cuando la adolescente y otro menor manipulaban el artefacto.

Por otro lado, confirmaron que el arma involucrada es un rifle calibre .22, que fue entregada por un familiar en forma espontánea en una comisaría de la zona y quedó secuestrada para peritajes. Según los testimonios recogidos durante la primera etapa de investigación, indicaron que ambos chicos lo habrían encontrado en una de las habitaciones.

Raúl, el abuelo de la víctima, describió el momento del hecho en diálogo con el canal El Doce. “Estaba al fondo asando, sentí los gritos y salí afuera. Fue un descontrol total, no podés hacer nada”, relató sobre el instante en que se produjo el disparo.

En línea con esto, el hombre aseguró que el arma era de su propiedad. “Fue un accidente doméstico entre dos chicos que estaban en la habitación. Encontraron el arma, no sé cómo la encontraron, y se produjo el accidente”, indicó.

A raíz del hecho, los vecinos del barrio, un sector obrero de la capital cordobesa, continúa conmocionado por el episodio, mientras la familia aguarda resultados médicos y definiciones judiciales. Hasta el momento, no se habrían ordenado detenciones, ni hubo actualizaciones sobre el estado en el que se encontraría la menor de edad.