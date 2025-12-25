Crimen y Justicia

Lo buscaban por robar un drugstore y lo atraparon en su casa la mañana de Navidad

La Policía detuvo a un sospechoso de 20 años acusado de amenazar con un arma de fuego a un empleado durante un asalto en Mar del Plata

El detenido fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán

La Navidad fue el último día en libertad para un sospechoso de 20 años que fue detenido y acusado por el robo a mano armada de un drugstore cometido dos semanas atrás en la ciudad de Mar del Plata.

Todo comenzó el 9 de diciembre, alrededor de las 22, en el conocido kiosco “Drugstore” en Peralta Ramos 1800. Según informaron fuentes del caso a Infobae, el asaltante ingresó al comercio haciéndose pasar por cliente.

Tras unos minutos, extrajo un arma de fuego tipo pistola que utilizó para intimidar al empleado y concretar el robo. El botín: 100.000 pesos y un teléfono celular con los que el delincuente se dio a la fuga.

La denuncia presentada en la comisaría tercera de la ciudad costera activó de inmediato la maquinaria investigativa. Personal del Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI tomó intervención en el caso y, a partir de tareas de inteligencia y análisis de información, logró establecer la identidad del presunto responsable.

El robo ocurrió un local en Peralta Ramos al 1800

Durante la mañana de este jueves, en un domicilio ubicado en Carasa al 6900, finalmente se concretó la captura de H.G.N.. De acuerdo con fuentes del caso, el operativo arrojó resultado positivo, permitiendo la detención del sospechoso de 20 años.

Luego de la detención, H.G.N. fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Las fuentes de la investigación señalaron que la causa permanece en etapa de instrucción, mientras continúan las actuaciones judiciales y se analizan los elementos recolectados durante el allanamiento.

El caso involucró la intervención de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata, la Unidad Funcional de Instrucción N°14 y quedó a cargo del fiscal Fernando Berlingeri.

El video de la comerciante que espantó a un ladrón con una cuchilla

Una comerciante de Mar del Plata espantó a un ladrón con una cuchilla

Una comerciante de la ciudad Mar del Plata fue víctima de un intento de robo en su local, pero no se dejó amedrentar por el ladrón. Lejos de eso, la mujer logró que el delincuente huyera al amenazarlo con una cuchilla. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio.

Todo sucedió alrededor de las 17, en el barrio Parque Luro, en un almacén ubicada en Patagones al 700. Un hombre ingresó al local, se acercó a la caja y exigió la recaudación.

De acuerdo a lo que se observa en el video, el asaltante se presentó en el comercio como un cliente más, pero al acercarse a la caja, mostró a una de las empleadas que portaba un revólver y le dijo que le diera todo el dinero.

La reacción de la trabajadora resultó decisiva: lanzó algunos billetes al piso y retrocedió hasta alcanzar una cuchilla. Con el arma blanca en mano, profirió insultos y avanzó hacia el atacante, que, sorprendido, optó por la retirada.

“Chorro de m...”, se la escucha gritar en el video. La actitud desafiante de la empleada quedó registrada en imágenes que se viralizaron en redes sociales. Mientras el delincuente intentaba tomar el botín, la mujer persistía en su resistencia. Lejos de intimidarse ante el revólver, lo enfrentó con la cuchilla y, elevando la voz, le exigió que se fuera. “Volá, volá, volá”, repitió con firmeza.

El desenlace fue inmediato. El ladrón, ante la postura de la comerciante, escapó del local con una suma reducida de dinero y se subió a un automóvil que lo aguardaba sobre la calle Patagones. El vehículo estaba estacionado en las inmediaciones, listo para la huida tras el fallido atraco.

Según informó el portal local 0223, la Policía tomó intervención en el caso tras la denuncia radicada por la víctima.

