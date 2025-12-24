Crimen y Justicia

El video de una comerciante de Mar del Plata que espantó a un ladrón con una cuchilla: “Volá, volá, volá”

El intento de robo ocurrió en Patagones al 700. La mujer le arrojó billetes al suelo y tomó el arma blanca para defenderse

Ocurrió en la tarde de este martes en Patagones al 700. El hombre se dio a la fuga en un auto que lo esperaba a la salida.

Una comerciante de la ciudad Mar del Plata fue víctima de un intento de robo en su local, pero no se dejó amedrentar por el ladrón. Lejos de eso, la mujer logró que el delincuente huyera al amenazarlo con una cuchilla. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio.

Todo sucedió alrededor de las 17, en el barrio Parque Luro, en un almacén ubicada en Patagones al 700. Un hombre ingresó al local, se acercó a la caja y exigió la recaudación.

De acuerdo a lo que se observa en el video, el asaltante se presentó en el comercio como un cliente más, pero al acercarse a la caja, mostró a una de las empleadas que portaba un revólver y le dijo que le diera todo el dinero.

La reacción de la trabajadora resultó decisiva: lanzó algunos billetes al piso y retrocedió hasta alcanzar una cuchilla. Con el arma blanca en mano, profirió insultos y avanzó hacia el atacante, que, sorprendido, optó por la retirada.

“Chorro de m...”, se la escucha gritar en el video. La actitud desafiante de la empleada quedó registrada en imágenes que se viralizaron en redes sociales. Mientras el delincuente intentaba tomar el botín, la mujer persistía en su resistencia. Lejos de intimidarse ante el revólver, lo enfrentó con la cuchilla y, elevando la voz, le exigió que se fuera. “Volá, volá, volá”, repitió con firmeza.

El desenlace fue inmediato. El ladrón, ante la postura de la comerciante, escapó del local con una suma reducida de dinero y se subió a un automóvil que lo aguardaba sobre la calle Patagones. El vehículo estaba estacionado en las inmediaciones, listo para la huida tras el fallido atraco.

Según informó el portal local 0223, la Policía tomó intervención en el caso tras la denuncia radicada por la víctima.

Un almacenero mató a dos ladrones

El comercio donde ocurrió el robo

Un intento de robo en el barrio San José de Mar del Plata terminó con dos ladrones muertos luego de que el almacenero asaltado, a quien los delincuentes le propinaron culatazos en la cabeza, se defendiera a los tiros con su arma de fuego.

El violento episodio ocurrió este martes por la noche en un comercio conocido como “El Mercadito”, ubicado en la esquina de 20 de Septiembre y Quintana.

De acuerdo con fuentes consultadas, la secuencia se inició a las 22:45, cuando dos sospechosos llegaron en una moto al local, ingresaron armados y amenazaron al propietario, un hombre de 48 años.

Uno de los asaltantes que empuñaba un arma de fuego golpeó al comerciante en la cabeza e intentó reducirlo, mientras el otro ladrón buscaba objetos de valor dentro del almacén.

El dueño del comercio, que tenía una pistola Bersa calibre .380 plus con la tenencia vencida -según indicaron las fuentes consultadas-, logró tomar el arma y disparó al menos cuatro veces contra los agresores.

Uno de los delincuentes escapó herido y cayó sin vida a pocos metros del comercio. Junto a su cuerpo hallaron una pistola Bersa TPR 9mm con cargador y una vaina trabada. Según el portal 0223, el arma era robada.

El segundo ladrón quedó tendido en el interior del local, donde fue asistido por personal del SAME provincia convocado al lugar del hecho, pero no sobrevivió: tenía heridas de bala en el pecho. Todo quedó filmado y el material ya está en manos de la Justicia.

La causa la investiga la fiscal Romina Díaz, a cargo de la UFI N°6 del departamento judicial de Mar del Plata, quien dispuso la obtención y análisis de registros fílmicos, el relevamiento de cámaras de la zona y la recolección de testimonios.

