Crimen y Justicia

La Corte ordenó que se reinicie el proceso de extradición de un ciudadano peruano por no cumplir con el debido proceso

El hombre está acusado por robo agravado. El fallo de la Corte Suprema apuntó contra el procedimiento llevado a cabo por un Tribunal de Salta

Guardar
La decisión la tomó el
La decisión la tomó el máximo tribunal de Justicia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que concedía la extradición de J. L. A. R., solicitado por Perú, para ser juzgado por el delito de robo agravado. El motivo por el cual el máximo tribunal tomó tal decisión tuvo que ver con el procedimiento llevado a cabo por el Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no respetaron las garantías del debido proceso ni las normas procesales vigentes.

De acuerdo con el fallo al que tuvo acceso Infobae, el caso se inició a raíz de una notificación de Interpol por el delito de robo agravado y un pedido formal de extradición presentado por el Estado peruano. El acusado fue detenido en Argentina en 2023, pero su defensa denunció que no se le permitió ejercer adecuadamente su derecho a ser escuchado ante la nueva solicitud de extradición y que no se cumplió con la audiencia y el juicio que exige la legislación nacional.

La Corte evaluó la aplicación de la ley 24.767, que regula los procedimientos de extradición, y del Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta desde 2019. Según el fallo, es indispensable que, tras recibir el pedido formal de extradición, el juez convoque a una audiencia y posteriormente realice un juicio, como condiciones previas para dictar sentencia sobre la procedencia o improcedencia de la entrega del requerido.

“El artículo 30 de la ley 24.767 es suficientemente claro en cuanto consagra, que finalizado el trámite administrativo y recibido el pedido de extradición en sede judicial, luego de la audiencia prevista por el artículo 27, el juez dispondrá la citación a juicio salvo que el requerido diera su consentimiento para ser extraditado (artículo 28) o si se comprobara que la persona detenida no es la requerida (artículo 29)”, sostiene el fallo. Y aclara: “Recién, una vez superada la etapa de juicio (artículo 30, segundo y tercer párrafo), el ordenamiento legal (artículo 32) habilita a la autoridad judicial a pronunciarse acerca de la procedencia o improcedencia del pedido de extradición”.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

En enero de 2023, J. L. A. R. expresó su negativa a ser entregado formalmente a su país para ser enjuiciado y transcurrió el plazo de 60 días previsto en el Tratado bilateral para la entrega. Recién en diciembre de ese mismo año, se recibió la documentación y el pedido formal de extradición. Tras la renuncia del defensor, se requirió que designara un nuevo abogado, lo que se concretó a mediados de febrero de 2024, pero para finales de ese mes, el juez ya había resuelto conceder la extradición.

“El señor Procurador General de la Nación interino propuso dejar sin efecto el pronunciamiento apelado sobre la base de la jurisprudencia de esta Corte que, con sustento en la ley aplicable, demanda el juicio de conocimiento (artículo 30 de la ley 24.767) como presupuesto de validez de la sentencia que declara procedente o improcedente la extradición, extremo ausente en el caso de autos”, argumentó.

En este sentido, los magistrados ordenaron al tribunal de origen continuar el trámite con estricto apego a las normas que regulan la extradición, una decisión que implica que el proceso deberá reiniciarse.

“Corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada para que, con posterioridad al cumplimiento de la audiencia prevista en el artículo 27 de la ley 24.767, el juez de la causa realice todos los pasos procesales específicos, previstos en el código, que operan como presupuesto formal de validez del pronunciamiento de la sentencia definitiva", subrayaron.

Temas Relacionados

Corte Suprema de Justiciafalloextradiciónciudadano peruanoúltimas noticias

Últimas Noticias

Capturaron en Santa Cruz a un empresario mexicano que estaba prófugo por pagar coimas en Argentina y otros países

La detención se produjo el pasado lunes en el paraje La Esperanza durante un operativo policial de rutina en la Ruta 40

Capturaron en Santa Cruz a

Procesaron a “El Yiyi” y otras 12 personas vinculadas al Tren de Aragua por lavado y financiamiento del terrorismo

Se trata de la célula conocida como la “Banda del Yiyi”, cuyo líder había sido capturado en Corrientes. Pese a tener un pedido de captura internacional, se confirmó que había ingresado al país en 2019

Procesaron a “El Yiyi” y

En la previa de las Fiestas, desbarataron más de 500 puestos de venta ilegal de pirotecnia en Córdoba

La Municipalidad de la capital provincial realizó 55 operativos y secuestró $82 millones en mercadería

En la previa de las

Revelaron el motivo de la muerte del joven que salió de un hospital en Baradero, regresó en un patrullero y falleció

Los allegados de Didier Podestá Deleglise manifiestan su desconfianza frente a la versión oficial y denuncian lesiones en el rostro, mientras que la investigación focaliza en la atención médica

Revelaron el motivo de la

Encontraron el cuerpo de un adolescente que había desaparecido en Santa Fe: fue asesinado a puñaladas

La novia del menor también estaba desaparecida desde el sábado. Este martes la encontraron junto a su madre en un centro asistencial

Encontraron el cuerpo de un
DEPORTES
Messi luchará por el premio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

TELESHOW
El accidente que sufrió Cachete

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky destacó el respaldo

Volodimir Zelensky destacó el respaldo de la UE a Ucrania ante la amenaza rusa: “Valoramos enormemente el apoyo”

Lula afirmó que mantiene una buena relación con Trump tras los aranceles impuestos a Brasil: “Acabamos haciéndonos amigos”

“Las únicas revoluciones que triunfaron son las burguesas”: 8 definiciones del libro inédito de Sebreli

Descifran cómo el embrión se comunica con el útero en el inicio del embarazo

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce por la crisis económica en Bolivia: “Nos han puesto en esta situación”