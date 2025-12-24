En la previa de las Fiestas, desbarataron más de 500 puestos de venta ilegal de pirotecnia en Córdoba

Uno de los operativos realizados en la ciudad de Córdoba donde desbarataron más de 500 puestos de venta ilegal de pirotecnia (Municipalidad de Córdoba)

En una semana marcada por la proximidad de las Fiestas, la Municipalidad de Córdoba desplegó un masivo operativo para combatir la venta ilegal de pirotecnia y otras mercaderías en la ciudad. De esta manera, lograron desbaratar más de 500 puntos de venta clandestinos.

La acción, que se extendió desde el viernes pasado hasta la tarde de ayer martes, tuvo como objetivo principal evitar riesgos y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad y comercialización en la vía pública.

Según detallaron voceros de la comuna de la Ciudad de Córdoba, durante el operativo se desarticularon 508 puestos de venta ilegal, mientras que los equipos municipales secuestraron 164 lotes de mercadería, con una gran cantidad de pirotecnia entre los productos decomisados.

La magnitud de los procedimientos llevó a las autoridades a estimar el valor de lo incautado en 82,5 millones de pesos. El despliegue de inspectores también permitió frustrar 460 intentos de venta irregular, reforzando el accionar preventivo en la ciudad.

Las autoridades municipales anticiparon que los controles no solo continuarán durante la jornada del miércoles 24 de diciembre, sino que se mantendrán de modo sostenido hasta el cierre del año.

El operativo articula la labor de distintas áreas, incluidas el Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno, la Guardia Urbana Municipal y la Policía de la Provincia de Córdoba.

La proximidad de Navidad y Año Nuevo motivó a la administración local a incrementar los operativos de control en calles y espacios públicos. El objetivo, según explicaron fuentes municipales, apunta a reducir los riesgos asociados al uso de pirotecnia, proteger la integridad de los vecinos y evitar incidentes vinculados a la manipulación de artefactos explosivos.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, inspectores municipales y efectivos policiales recorrieron distintos puntos estratégicos de la ciudad, identificaron focos de venta clandestina y procedieron al secuestro de una amplia variedad de productos.

Parte de la mercadería secuestrada por los efectivos (Municipalidad de Córdoba)

Secuestraron pirotecnia ilegal valuada en $25 millones en Constitución

Un día antes, la Policía de la Ciudad secuestró pirotecnia ilegal valuada en 25 millones de pesos durante un operativo realizado en un local comercial de Constitución. La medida se tomó teniendo en cuenta la normativa vigente sobre el control de materiales explosivos, protección de la salud y seguridad pública, y prohibición de artefactos sonoros que rige en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el procedimiento tuvo lugar en un establecimiento ubicado en la calle O’Brien al 1100, donde personal de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad verificó que el comercio exhibía al público distintos tipos de pirotecnia sin la debida autorización. Durante la inspección, los agentes hallaron más de 14.000 unidades.

En cuanto a la cantidad de artefactos, decomisaron 10.000 petardos,2.500 cañas voladoras y cañitas de luz, 250 morteros con bombas—incluidos morteros simples y cañones—, 76 tortas de fuegos artificiales (baterías de múltiples disparos) y 1.500 unidades de fuegos artificiales varios, entre los que se encontraban misiles, candelas, humos de colores y fuegos de efecto.

Los efectivos constataron que el responsable del local, un hombre de 55 años, carecía de la habilitación específica requerida para la comercialización y almacenamiento de material explosivo.

Tal como lo establece la Ley Nacional N° 20.429, la pirotecnia se considera material explosivo y material controlado, cuya fabricación, almacenamiento, transporte y comercialización exigen una autorización especial otorgada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Las autoridades detallaron que el comercio vulneraba también el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 38.400 -que establece normas sobre fábricas, almacenamiento, permisos, comercialización y seguridad para espectáculos pirotécnicos, buscando prevenir incendios-, y las disposiciones locales que prohíben la comercialización de pirotecnia sonora.

La Unidad de Flagrancia Este intervino en la causa y dispuso el secuestro de la totalidad de la pirotecnia hallada. El responsable del local fue notificado por el delito de comercialización ilegal. El despliegue policial formó parte de los controles preventivos que la Policía de la Ciudad intensifica cada año durante la temporada de fiestas, cuando aumenta la demanda y circulación de pirotecnia.