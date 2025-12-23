Crimen y Justicia

Imputaron por abuso al tío de Juan Pedro Aleart, el concejal y periodista rosarino que lo denunció en televisión

Se trata de Helvio Andrés Vila, quien fue acusado también por corrupción de menores. Está libre, pero tiene prohibido acercarse a lugares donde haya niños

(Instagram/Juan Pedro Aleart)
(Instagram/Juan Pedro Aleart)

En abril del año pasado, el periodista rosarino Juan Pedro Aleart –recientemente electo como concejal por La Libertad Avanza– expuso en el noticiero que conducía que había sufrido abusos durante su infancia, adolescencia y adultez por parte de su padre y su tío. El papá se suicidó en Mar del Plata días antes de que él hiciera pública la denuncia. Su tío, Helvio Andrés Vila, fue imputado en una audiencia que comenzó el viernes pasado y finalizó este lunes, donde se dispuso que quede en libertad, pero sujeto a una serie de reglas de conducta.

Los fiscales Carla Cerliani y Diego Meinero, y la querella representada a través de los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, atribuyeron a Vila los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada por ser encargado de la guarda, todo en concurso real y en calidad de autor.

Durante la acusación se expusieron informes psicológicos de dos profesionales respecto de Aleart, testimonios de familiares y una denuncia de una ex alumna de un conocido instituto educativo del barrio Fisherton, de la zona noroeste de Rosario.

Su tío abusó de él y su hermano, pero está en libertad porque la causa prescribió

Por los datos dados a conocer, el periodista sufrió abusos desde sus siete años en adelante. De acuerdo a su propia denuncia, algunos hechos ocurrieron durante su adultez, y recién pudo detectar que se trataban de abusos sexuales gracias a la terapia que realizaba.

La jueza a cargo de la audiencia, Eleonora Verón, hizo lugar a las calificaciones legales escogidas por la querella y los fiscales, pero rechazó el pedido de prisión preventiva efectiva que había sido presentado por el Ministerio Público de la Acusación.

Verón impuso medidas alternativas a la prisión preventiva al tío del concejal, como no acudir a instituciones educativas o culturales donde haya niños, prohibición de contacto y acercamiento a la víctima, pagar una caución económica de diez millones de pesos, prohibición de salida del país, fijar domicilio y entregar su pasaporte. Además, deberá comparecer una vez a la semana ante la Oficina de Gestión Judicial para firmar.

La imputación llegó después de que en noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revocara el archivo de la causa por prescripción y ordenara dictar un nuevo fallo, habilitando la persecución penal.

Juan Pedro Aleart
Juan Pedro Aleart

“Yo arranqué menos diez en esta causa. En 2020 empecé a ser consciente de que los recuerdos que tenía eran abusos sexuales. Al año siguiente lo enfrenté personalmente cara a cara. Solo las víctimas de abuso sexual saben lo que significa eso. En 2022, en silencio y sin abogados, hice la denuncia penal, con mucho miedo y vergüenza porque ser hombre... con el agregado de ser una figura pública, denunciar haber sido abusado sexualmente por tu tío implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha valentía”, expresó en diálogo con Radio 2.

Aleart dijo estar “conforme” con la resolución de la jueza Verón, aunque le hubiese gustado que quede detenido. “Nada que reprocharle a la jueza. Las imposiciones son muy importantes y fue muy contundente con la valoración de los hechos. No voy a parar hasta que tenga la condena que merece”, sostuvo.

