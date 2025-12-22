Mató a su madre a puñaladas en Hurlingham y lo declararon inimputable tras la pericia psiquiátrica

El hecho ocurrió en una vivienda de Villa Tesei

Un hombre de 27 años fue detenido la semana pasada en Hurlingham, acusado de asesinar de múltiples puñaladas a su madre de 56 años, en una vivienda de la calle El Ñandú al 4900, en Villa Tesei. Tras el ataque, el agresor intentó quitarse la vida arrojándose desde el primer piso del inmueble. Ahora, la Justicia lo consideró inimputable tras una pericia psicológica.

El operativo policial se activó tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Al arribar, los efectivos hallaron a N. L. B., gravemente herido en el frente de la vivienda, con cortes profundos en el cuello y otras lesiones que parecían haber sido autoinfligidas.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el joven utilizó dos cuchillos para agredir a Fabiana Stella Torres, en la espalda. La víctima fue rápidamente trasladada por una ambulancia al Hospital de Haedo, pero los médicos constataron que había fallecido antes de poder ser asistida. En tanto, el agresor fue derivado al Hospital San Bernardino de la misma localidad, donde estuvo internado por las lesiones que presentaba.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 8 de Morón, bajo la titularidad de la fiscal Adriana Suárez Corripio, quien en un principio dispuso la aprehensión del imputado y la realización de las primeras diligencias judiciales. En ese mismo momento, señaló el caso como “homicidio” y “tentativa de suicidio”. No obstante, la causa dio un giro relevante cuando se conocieron los resultados de la pericia psiquiátrica oficial sobre el acusado. Por esto, las autoridades habían designado a una especialista del Cuerpo Médico del Departamento Judicial Morón para evaluar al acusado.

El informe psiquiátrico concluyó que el hijo de Torres es “demente en sentido jurídico” y representa un peligro tanto para sí como para terceros, según informó Primerplanoonline. Según indicó la médica, el joven no comprendió la criminalidad de sus actos ni fue plenamente consciente de lo que hacía al agredir a su madre ni al arrojarse después desde el balcón. Tras este dictamen, el hombre fue declarado inimputable por la Justicia y se dispuso su internación en el área de Salud Mental del instituto Melchor Romero.

La víctima había solicitado en dos oportunidades la internación involuntaria de su hijo, en el Juzgado de Familia N° 2 de Morón. No se trató de denuncias penales, sino de gestiones para obtener asistencia psiquiátrica involuntaria por la evolución del cuadro clínico del joven, según detalló el mismo portal. A su vez, un informe policial indicó que no existían antecedentes de violencia de género en el domicilio.

También se confirmó que una tía de la víctima, quien residía en el mismo complejo habitacional, logró salir ilesa del lugar durante el ataque. Los peritos que intervinieron en la escena secuestraron los dos cuchillos utilizados por el agresor.

El hombre quedó alojado en el área de salud mental del hospital Melchor Romero

Mató a su madre en Córdoba y lo declararon inimputable

Un hombre de 38 años fue declarado inimputable hace poco más de un mes, tras asesinar de 34 puñaladas a su madre en la localidad cordobesa de Villa María, según informó el Ministerio Público Fiscal provincial. La decisión judicial se sustentó en una pericia interdisciplinaria que concluyó que el acusado, identificado como C. D. G., no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía orientar sus acciones al momento del hecho. Los especialistas determinaron la presencia de factores psicopatológicos graves y la existencia de un riesgo grave tanto para sí mismo como para terceros, por lo que el hombre “reúne criterios de internación”, consignaron las autoridades fiscales.

La víctima, Mónica Viviana Salguero, tenía 62 años y convivía con el agresor, quien se encontraba bajo tratamiento por esquizofrenia. El asesinato ocurrió a comienzos de octubre en una vivienda ubicada sobre la calle Periodistas Argentinas al 400, barrio Lamadrid. El caso quedó inicialmente caratulado como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.

La investigación policial se inició el 10 de octubre tras un llamado de alerta que advertía sobre una situación irregular en la propiedad. Al arribar al lugar, los efectivos hallaron el cuerpo de Salguero tendido en el suelo, sin signos vitales. Un examen médico forense realizado por la Policía Judicial determinó que la víctima presentaba 34 heridas punzocortantes, dos de las cuales perforaron el tórax y el pulmón, una de ellas alcanzando el corazón, lo que le provocó un extenso hematoma torácico y shock hipovolémico.

En el lugar del crimen, la Policía secuestró un cuchillo tipo Tramontina con restos de sangre, utilizado para atacar a la víctima, y un segundo cuchillo que habría sido empleado por la mujer para defenderse. La investigación permitió identificar de inmediato al hijo de la víctima como responsable del hecho, ya que se encontraba en la vivienda al llegar la Policía.

La jueza de Control dispuso la internación de C. D. G. en el hospital psiquiátrico Emilio Vidal Abal, en la localidad de Oliva, bajo un régimen de custodia sanitaria. El equipo médico deberá remitir informes periódicos sobre la evolución del paciente, mientras las autoridades judiciales supervisan el resguardo de la seguridad pública y la garantía de los derechos procesales.