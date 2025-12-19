La hermana de la argentina apuñalada en Italia por su esposo contó detalles del brutal ataque: “Está viva por un milagro de Dios”

La pareja se había mudado a Italia en febrero de este año

“Pao es una chica totalmente sana y con un corazón increíble. Con este proceso demuestra que es la persona más valiente y fuerte que conocí”, describió Maira Espíndola a Paola, su hermana. Se trata de una joven de 24 años, oriunda de San Nicolás, que a principios de año emigró a Italia junto a su pareja, Alejo Grisetti, en un intento por encontrar mejores oportunidades laborales.

Ambos provenientes de la misma ciudad, atravesaron el océano en busca de nuevas oportunidades. Poco tiempo después de instalarse, la pareja se casó y comenzó a trabajar en un hotel de los Alpes, donde encontraron empleo como camareros. Sin embargo, detrás de esa búsqueda se escondía una historia marcada por la violencia y el miedo.

Según contó a Infobae la hermana, el calvario de la joven comenzó apenas arribó a Italia y se instaló con su pareja.

“Ella en enero se vino acá con el novio a probar suerte. Todo parecía correcto, todo parecía lindo, hasta que empezó a vivir un calvario. Él empezó a pegarle, a maltratarla”, describió Maira.

El miedo a denunciar y las secuelas de la violencia sufrida mantuvieron a Paola en silencio. Solo cuando consiguió trabajo en un hotel de los Alpes reunió el coraje suficiente para confesar lo que estaba viviendo a una colega argentina.

El 28 de noviembre, Paola llegó al hotel junto a Grisetti con la esperanza de hallar una salida. “Ella pensó: ‘Che, esta va a ser mi escapatoria. Acá voy a poder contarlo porque seguramente va a haber más gente que me va a poder ayudar’. Llegó al hotel y a los dos días se animó a contarle a una chica de Rosario que la pudo ayudar”, relató Maira. Fue recién entonces que el drama que Paola soportaba logró salir a la luz.

“Llegaron a este hotel los dos juntos a hacer temporada. Les ofrecen habitación, comida y demás. Y a su vez ellos trabajan de camareros de sala”, agregó la hermana. Si bien esperaba encontrar un refugio, no terminó siendo lo que esperaba.

Tras la confesión a sus compañeros, el equipo del hotel y el propio dueño prometieron intervenir para protegerla.

“En el hotel le dicen que le van a dar unos días y al novio, ya marido porque ellos se casaron acá en Italia, lo iban a trasladar a Austria. Esto no pasó”, detalló Maira.

El traslado de Grisetti finalmente quedó trunco, por lo que Paola no tuvo resguardo alguno. “El dueño le ofreció esto. ‘Quedate tranquila que lo vamos a trasladar el día martes’, le dijo”, narró la hermana de la víctima.

Así reflejaban los diarios de Italia el ataque

El 10 de diciembre, mientras Paola preparaba el desayuno a primera hora de la mañana en el hotel donde se desempeñaba como camarera, fue atacada por su esposo. “Ella salió a trabajar y cuando estaba preparando el desayuno él la agarró de atrás, la sorprendió de atrás y le hace todo esto que le hizo”, contó Maira. El ataque, perpetrado con un arma blanca, la dejó gravemente herida.

La escena que encontró el personal del hotel fue angustiante. Después de la agresión, Espíndola fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital Santa Chiara, de Trento, donde permaneció internada varias semanas.

“Sinceramente, está viva solamente por un milagro de Dios. Es larga la recuperación, pero bueno, todos los días se ven avances buenos, como por ejemplo que le han sacado los drenajes que tenía en ambos pulmones, porque tenía los dos perforados, el hígado en varias partes, uno de los riñones, la escápula quebrada, porque ella tuvo que tirarse desde un entrepiso. Una locura”, detalló la hermana de Paola sobre las lesiones que sufrió por el salvaje ataque.

La gravedad de las heridas obligó a Paola a permanecer seis días en terapia intensiva. Tras ese período crítico, fue trasladada a una sala de cirugía, donde continuó su recuperación. “Afrontando acá de la mejor manera que se puede, siendo fuerte, porque la verdad que ella me necesita fuerte. Soy la única persona que está al lado de ella”, subrayó su hermana. La está acompañando en Trento, provincia italiana.

Así reflejaban los diarios de Italia el ataque

La situación familiar, lejos de resolverse, motivó un viaje de emergencia. “Yo cuando me enteré, que fui la primera persona que llamaron, no dudé en comprar un pasaje con la tarjeta de crédito, porque la verdad que no contaba con el dinero para poder viajar, pero sabía que tenía que hacerlo igual”, afirmó.

El responsable, Alejo Grisetti, también de San Nicolás, también estuvo dos días internado por haberse autolesionado. Sin embargo, quedó detenido y será interrogado cuando se recupere, según detalló el medio italiano Il T Quotidiano. Las medidas fueron tomadas por el juez de instrucción Enrico Borrelli.

“Él es argentino, pero en agosto le salió la ciudadanía italiana. Eso quiere decir que la condena la va a tener que pagar acá en Italia. Así que también es bueno eso, a pesar de todo lo malo”, expresó Maira.

La familia lanzó una colecta para costear los pasajes

Y sobre parte de la investigación, aportó que creen que fue un ataque planeado. “Esto aparentemente fue premeditado. Eso es lo que sabemos, porque se escondió no sé dónde y, bueno, pasó todo esto”, resumió la hermana de la víctima.

Mientras Paola se recupera y enfrenta el proceso legal, situación que “es algo muy fuerte para ella”, la hermana también pidió colaboración para que puedan costear el gasto de los pasajes de ida y vuelta de Maira, y el de regreso de Paola.