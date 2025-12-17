Crimen y Justicia

Está acusado por tres homicidios en Rosario y podría enfrentar una pena de más de 40 años de prisión

El acusado es el hermano de Axel Rodríguez, quien está acusado de organizar el crimen del playero y el colectivero, ocurridos en marzo de 2024 en medio de una disputa con el Gobierno provincial

El hombre ya estaba detenido
El hombre ya estaba detenido por tenencia de arma ilegal

La Fiscalía solicitará 42 años de prisión para un joven acusado de ejecutar tres homicidios entre fines del 2022 y mediados del 2023, sobre distintos caminos rurales de la zona sur de Rosario.

Se trata del hermano de Axel Rodríguez, imputado en las causas que investigan los homicidios del playero, Bruno Bussanich, y el colectivero de la línea 122, Marcos Daloia, en 2024. Ambos asesinatos fueron el resultado de un reclamo llevado a cabo por presos que le exigían al gobierno provincial que les mejore las condiciones de detención.

La pena fue adelantada por el fiscal Alejandro Ferlazzo durante la audiencia preliminar al juicio por un doble crimen y una muerte adicional atribuidos G. A. R., quien permanece bajo prisión preventiva, a la espera del inicio del debate oral.

Durante la audiencia, el juez de Garantías Gustavo Pérez de Urrechu admitió la acusación contra el joven de 25 años, que abarca tres homicidios agravados por el uso de arma de fuego y, en dos de los casos, agravados también por la participación de un menor de edad, según detalló el portal La Capital.

Los homicidios que se le imputan al G.A.R. ocurrieron en un período de cuatro meses. Ulises Juan Insaurralde, de 21 años, y Sergio David “Checho” Villanueva, de 28, fueron asesinados el 31 de diciembre de 2022 en un camino rural cercano al viejo trazado hacia Soldini. El tercer caso tuvo como víctima a Pablo David Acosta, de 39 años, ejecutado de un disparo en la cabeza el 6 de abril de 2023 en las inmediaciones del barrio Puente Gallego, junto al arroyo Saladillo.

De acuerdo con la investigación, los tres crímenes se habrían cometido con la misma pistola, una FM HI Power 9 milímetros. Las autoridades llegaron a esta conclusión gracias a los resultados del análisis balístico realizado sobre seis vainas recogidas en las escenas de los crímenes.

El arma fue encontrada durante los allanamientos por otro homicidio, en el que la víctima fue el policía César Carmona. El acusado ya se encontraba detenido por tenencia ilegal de armas y había sido mencionado como posible involucrado en el asesinato de Carmona, perpetrado el 15 de septiembre de 2023 frente a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario.

Al colectivero le dispararon en
Al colectivero le dispararon en la cabeza y murió tres días después

Los procedimientos llevaron finalmente al joven de 25, quien además guardaba otras dos armas en su domicilio, hecho por el que recibió una condena previa de tres años de prisión efectiva en enero de este año. En tanto, por los tres crímenes había sido imputado en abril de 2024.

Se trata del hermano mayor de Axel Uriel “Franco” Rodríguez, señalado como el organizador de varios homicidios por encargo para líderes narcos locales y quien cumple una condena con prisión domiciliaria.

Estos episodios formaron parte de una seguidilla de hechos cometidos el año pasado, que incluyeron la muerte del playero de 25 años, quien trabajaba en una estación de servicio Puma de Rosario, y a quien ejecutaron de tres disparos. Los taxistas Diego Alejandro Celentano y Héctor Raúl Figueroa, que fueron asesinados a balazos; y el chofer de trolebús Marcos Iván Daloia, quien murió después de haber agonizado tres días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), luego de que un sicario lo baleara en la cabeza.

Los hermanos, además, mantenían un vínculo familiar directo con una de las víctimas, Villanueva, quien era su primo. En tanto, los investigadores sostuvieron que el móvil del crimen había sido un ajuste de cuentas relacionado con el robo de un caballo. El fiscal Ferlazzo formalizó la imputación por los homicidios de Insaurralde, Villanueva y Acosta, durante una indagatoria que se realizó para ponerlo en conocimiento de la gravedad de la acusación.

Condenaron a dos presos de

Embistieron un retén de Gendarmería

"Matalo, matalo": motochorros robaron y

Ofrecieron una recompensa por datos

El argentino que inauguró un

Malena Guinzburg detrás del humor:

El presidente de Costa Rica,

