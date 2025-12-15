Crimen y Justicia

Jujuy: el desafortunado comentario de un comisario que enfureció a la familia de un chico de 15 años asesinado a puñaladas por una patota

El brutal crimen de Juan Vanega conmocionó a la comunidad del barrio Alto Comedero, que se presentó en la puerta de la Unidad Regional N° 7 de la Policía provincial para reclamar justicia. Y la respuesta del jefe policial no fue la esperada

El desafortunado comentario del comisario de la Unidad Regional N° 7 de la Policía de Jujuy a la familia de Juan Vanega. (Gentileza Alto Comedero Informa)

En medio de la profunda conmoción que provocó el asesinato de Juan Vanega, el menor de 15 años que este domingo a la madrugada fue apuñalado por una patota a la salida de una fiesta de egresados que se desarrollaba en el barrio Alto Comedero, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, un comisario de la Policía provincial pronunció un desafortunado comentario durante la charla que mantuvo con familiares y amigos de la víctima.

La desubicada declaración del jefe policial ocurrió ayer por la tarde, durante una protesta que familiares y allegados de Juan realizaban en la puerta de la dependencia policial luego de su brutal asesinato. Al intentar responder a los reclamos de los vecinos, el uniformado comenzó un monólogo que incluyó un comentario poco feliz.

“Tu hermano no tenía que estar ahí. Si tu hermano no hubiera salido a la noche, porque era menor, hoy lo tenías con vida en tu casa”, le dijo Jose Tintilay, jefe de la Unidad Regional N° 7 de la Policía de Jujuy, a una de las hermanas del adolescente fallecido, sin ningún tipo de reparo en el duelo que atravesaba a pocas horas del crimen.

Según se observa en el video que encabeza esta nota, filmado por el portal local Alto Comedero Informa, los presentes reaccionaron con gritos y reclamos contra el comisario, a quien acusaron -junto a sus compañeros- de dormir dentro de los patrulleros en lugar de brindar seguridad a la comunidad.

Ustedes duermen en los móviles, es lo único que hacen... ¿Quieren que traigan las fotos?“, aseguró la joven al escuchar los dichos del jefe policial, cuya declaración generó los reiterados reclamos de ”justicia".

Familiares y amigos de Juan
Familiares y amigos de Juan Vanega reclamaban justicia durante el diálogo con el comisario José Tintilay

Tras este episodio, la jornada en Alto Comedero continuó con una marcha pacífica para exigir que los responsables paguen por el homicidio de Juan. Sin embargo, medios locales reportaron que la situación se desmadró cuando un vecino que pasaba por el lugar habría realizado un gesto “provocativo”, lo que derivó en el enojo de algunos manifestantes.

Los incidentes se trasladaron hasta el parque de la Tupac Amaru, donde se registraron corridas, disparos y momentos de máxima tensión.

Ante este hecho, el Ministerio Público de la Acusación jujeño dispuso que la investigación quede en manos de la Brigada de Investigaciones, cuyo personal trabajaba este lunes en el análisis de cámaras de seguridad y recababa testimonios para esclarecer lo ocurrido.

El caso

El momento en que Juan Vanega recibió las puñaladas mortales. (Video: Twitter @ArgoteDaniel)

En el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero, en la capital provincial, un episodio de violencia terminó con la muerte de Juan Vanega y la detención de varios menores. El hecho, que tuvo lugar en las inmediaciones de una fiesta de egresados, abrió una investigación judicial sobre la responsabilidad de los adultos a cargo de los jóvenes presentes y el contexto en el que se desarrolló el evento.

El ataque ocurrió en la calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical, cuando una patota interceptó a dos adolescentes que salían de la fiesta, alrededor de las 01:30 de la madrugada, y se dirigían a comprar bebidas alcohólicas. Según testigos citados por Todo Jujuy, la agresión se produjo de manera repentina y estuvo motivada por disputas territoriales entre sectores barriales.

“Fue algo territorial por los barrios”, relató un vecino a medios locales, mientras que otro describió la escena posterior: “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”.

El menor estaba acompañado por
El menor estaba acompañado por un amigo de 13 años, cuando una patota los interceptó

Juan, que residía en el sector conocido como las 47 Hectáreas de Alto Comedero, recibió varias heridas de arma blanca y logró alejarse unos 20 metros antes de desplomarse en la vía pública.

El personal del SAME acudió tras el llamado de los vecinos, encontrando al adolescente aún con signos vitales. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero el joven no respondió y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Otro adolescente también resultó herido con un arma blanca, aunque permanece fuera de peligro.

Horas después del crimen, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación, con datos aportados por testigos presenciales y un video viralizado, dispuso un operativo de rastrillaje en varios domicilios de Alto Comedero. En uno de ellos, la Policía identificó a los dos jóvenes sindicados como autores del ataque, quienes habrían utilizado armas blancas en la disputa.

Allí, la Policía detuvo a dos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 15. El procedimiento se realizó en distintos sectores del barrio Tupac Amaru, donde también fueron demorados otros menores que se encontraban con los acusados.

Todos los detenidos, de entre 13 y 16 años, fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres o tutores legales, cumpliendo con la normativa vigente.

La fiscalía dispuso el pase de la causa al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes arrestados.

La investigación judicial, además de centrarse en la autoría del ataque, analiza el contexto en el que se produjo el hecho. La fiscalía investiga si los adolescentes asistieron a la fiesta con autorización de sus padres y qué tipo de control existía dentro de la vivienda donde se realizó la reunión. Se evalúa la responsabilidad de los adultos responsables de los menores presentes, incluidos los padres de la víctima y de los acusados, así como de quienes organizaron el evento.

Los vecinos del barrio aportaron testimonios clave para la causa. Uno de ellos expresó: “Falleció un chiquito con mucha vida por delante. Soy vecino, pero no lo conocía, él no era de acá”, confirmando que la víctima no residía en el barrio y había llegado para participar de la celebración junto a sus compañeros. Otro testigo, en tanto, señaló que el episodio ocurrió fuera de la vivienda y que la agresión fue directa, en un contexto de alta tensión y confusión.

