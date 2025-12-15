Condenaron a un hombre a 7 años de prisión por intentar matar a su cuñado a puñaladas en Mar del Plata

Condenaron a un hombre a 7 años de prisión por intentar asesinar a su cuñado en Mar del Plata

El Tribunal Oral Nº 4 de Mar del Plata condenó a Víctor Hugo Farías a 7 años de prisión por haber intentado matar a su cuñado en un violento episodio ocurrido en el barrio Coronel Dorrego.

El fallo, dictado por el juez Gustavo Raúl Fissore, homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa en el marco de un juicio abreviado, procedimiento que permitió una resolución más ágil sin exponer a las partes a un debate extenso.

El caso adquirió notoriedad no solo por el nivel de violencia, sino también por el tiempo que Farías logró eludir la acción de la justicia.

Según el fallo, el magistrado coincidió con la postura sostenida por el fiscal Carlos Russo, quien argumentó que el imputado actuó con intención homicida.

El ataque se produjo el 24 de enero de 2020, alrededor de las 20:30, en el domicilio de la víctima, D. E. S., ubicado en inmediaciones de la calle Alberti al 8000, en el mencionado barrio. Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, todo comenzó con una discusión entre ambos. Tras esto, Farías abandonó el hogar, pero regresó minutos después con un cuchillo de cocina.

Durante el ataque, asestó al menos tres puñaladas dirigidas a zonas vitales del cuerpo de la víctima, quien quedó gravemente herida y debió recibir atención médica de urgencia en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Como consecuencia de la agresión, D. E. S. perdió el bazo y sufrió heridas que le provocaron secuelas permanentes, las cuales impactaron en su vida cotidiana y laboral.

Los hechos fueron esclarecidos gracias al aporte de testigos, familiares, vecinos y registros médicos, así como a las pruebas obtenidas a través del Servicio de Emergencias 911. El juez consideró que el desenlace fatal no se concretó por razones ajenas a la voluntad del agresor y valoró el impacto de las lesiones sufridas por la víctima.

El condenado permaneció prófugo hasta que la Policía lo detuvo en noviembre de 2023 (Gustavo Luis Gavotti)

De acuerdo con la sentencia, quedó corroborado que las lesiones ponían en riesgo la vida de la víctima y que la intención de matar estuvo presente en la conducta del condenado.

Según informó el portal del diario La Capital, durante casi cuatro años, Farías permaneció prófugo. La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local lo detuvo en noviembre de 2023 durante un allanamiento realizado en una vivienda donde solía pernoctar en la ciudad. Desde ese momento, permanece alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

El juez Fissore tomó en cuenta como atenuantes la falta de antecedentes penales y el buen concepto vecinal, factores que pesaron en la determinación de la pena. No obstante, dio mayor relevancia a la magnitud del daño físico y psicológico ocasionado a la víctima y a su familia.

Finalmente, el tribunal lo consideró autor penalmente responsable del delito de “homicidio en grado de tentativa”, imponiéndole una condena de siete años de prisión, más accesorias legales y costas del proceso.

Durante la audiencia, el fiscal Russo resaltó la gravedad de la conducta del acusado: “La intención homicida quedó demostrada por la naturaleza y el número de heridas infligidas, así como por la zona del cuerpo afectada. Las pruebas indican que solo la intervención médica impidió un desenlace fatal”, sostuvo el funcionario.

La resolución también remarca las secuelas irreversibles que quedaron en la víctima y las consecuencias a nivel psicológico, tanto para él como para su entorno familiar.