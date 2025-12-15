Crimen y Justicia

Condenaron a un hombre a 7 años de prisión por intentar matar a su cuñado a puñaladas en Mar del Plata

La Justicia sentenció a Víctor Hugo Farías por intentar matar a su cuñado durante un violento episodio en Coronel Dorrego, tras quedar probado que actuó con intención homicida y permanecer prófugo durante años

Guardar
Condenaron a un hombre a
Condenaron a un hombre a 7 años de prisión por intentar asesinar a su cuñado en Mar del Plata

El Tribunal Oral Nº 4 de Mar del Plata condenó a Víctor Hugo Farías a 7 años de prisión por haber intentado matar a su cuñado en un violento episodio ocurrido en el barrio Coronel Dorrego.

El fallo, dictado por el juez Gustavo Raúl Fissore, homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa en el marco de un juicio abreviado, procedimiento que permitió una resolución más ágil sin exponer a las partes a un debate extenso.

El caso adquirió notoriedad no solo por el nivel de violencia, sino también por el tiempo que Farías logró eludir la acción de la justicia.

Según el fallo, el magistrado coincidió con la postura sostenida por el fiscal Carlos Russo, quien argumentó que el imputado actuó con intención homicida.

El ataque se produjo el 24 de enero de 2020, alrededor de las 20:30, en el domicilio de la víctima, D. E. S., ubicado en inmediaciones de la calle Alberti al 8000, en el mencionado barrio. Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, todo comenzó con una discusión entre ambos. Tras esto, Farías abandonó el hogar, pero regresó minutos después con un cuchillo de cocina.

Durante el ataque, asestó al menos tres puñaladas dirigidas a zonas vitales del cuerpo de la víctima, quien quedó gravemente herida y debió recibir atención médica de urgencia en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Como consecuencia de la agresión, D. E. S. perdió el bazo y sufrió heridas que le provocaron secuelas permanentes, las cuales impactaron en su vida cotidiana y laboral.

Los hechos fueron esclarecidos gracias al aporte de testigos, familiares, vecinos y registros médicos, así como a las pruebas obtenidas a través del Servicio de Emergencias 911. El juez consideró que el desenlace fatal no se concretó por razones ajenas a la voluntad del agresor y valoró el impacto de las lesiones sufridas por la víctima.

El condenado permaneció prófugo hasta
El condenado permaneció prófugo hasta que la Policía lo detuvo en noviembre de 2023 (Gustavo Luis Gavotti)

De acuerdo con la sentencia, quedó corroborado que las lesiones ponían en riesgo la vida de la víctima y que la intención de matar estuvo presente en la conducta del condenado.

Según informó el portal del diario La Capital, durante casi cuatro años, Farías permaneció prófugo. La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local lo detuvo en noviembre de 2023 durante un allanamiento realizado en una vivienda donde solía pernoctar en la ciudad. Desde ese momento, permanece alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

El juez Fissore tomó en cuenta como atenuantes la falta de antecedentes penales y el buen concepto vecinal, factores que pesaron en la determinación de la pena. No obstante, dio mayor relevancia a la magnitud del daño físico y psicológico ocasionado a la víctima y a su familia.

Finalmente, el tribunal lo consideró autor penalmente responsable del delito de “homicidio en grado de tentativa”, imponiéndole una condena de siete años de prisión, más accesorias legales y costas del proceso.

Durante la audiencia, el fiscal Russo resaltó la gravedad de la conducta del acusado: “La intención homicida quedó demostrada por la naturaleza y el número de heridas infligidas, así como por la zona del cuerpo afectada. Las pruebas indican que solo la intervención médica impidió un desenlace fatal”, sostuvo el funcionario.

La resolución también remarca las secuelas irreversibles que quedaron en la víctima y las consecuencias a nivel psicológico, tanto para él como para su entorno familiar.

Temas Relacionados

condenahombreintento de asesinatocuñadoMar del PlataÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Ratificaron la condena contra dos ex jefes de la Policía de Santa Fe por fraude de fondos públicos

La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia contra los efectivos por falsificación de gastos en repuestos de autos oficiales

Ratificaron la condena contra dos

Otra violenta entradera a jubilados en La Plata: los golpearon y se llevaron hasta la carne del freezer

Todo sucedió en la madrugada del domingo en una vivienda de Lisandro Olmos. Los adultos mayores permanecieron maniatados durante tres horas

Otra violenta entradera a jubilados

Cayó en Rosario un peligroso delincuente vinculado con la banda narco Los Menores

Se trata de Luis Palavecino, integrante de una organización dedicada al tráfico de drogas y relacionada con distintos hechos de violencia en la ciudad santafesina

Cayó en Rosario un peligroso

Asesinaron a tiros a un hombre vinculado a Los Monos en Rosario

La víctima, identificada como Walter Daniel Dilzen, de 38 años, fue atacado mientras circulaba en moto por avenida Los Talas al 400, en el barrio Cabín 9 de la localidad de Pérez

Asesinaron a tiros a un

Robó caballos del club de campo en el que trabaja y fue atrapado tras amenazar a la Policía con un cuchillo

El arresto se produjo luego de una serie de allanamientos, mientras la Policía continúa investigando el destino de los animales sustraídos en el club de campo

Robó caballos del club de
DEPORTES
Una grave enfermedad detuvo su

Una grave enfermedad detuvo su carrera hace 13 años: volvió a jugar al tenis y llegó a una final

Fue campeón con el River de Ramón Díaz, jugó en Europa y ahora tiene una escuela de música en un pequeño pueblo: “Una magia inexplicable”

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

TELESHOW
El debut del Martín Fierro

El debut del Martín Fierro del Streaming, la noche de Olga y Luzu que terminó con un triunfo inesperado para el Conicet

Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

INFOBAE AMÉRICA

Cómo una versión de abuso

Cómo una versión de abuso terminó en un asesinato premeditado: el caso Liam Smith ante la Justicia británica

Cómo los comentarios sobre el cuerpo en Navidad impactan en la salud emocional, según especialistas

Entró por la ventana y la atacó durante horas: el brutal crimen de Annie Hester que reveló una trama de venganza familiar

Soledad, cansancio y redención: la historia de cómo el Dr. Seuss dio origen a El Grinch

Rovaniemi, el pueblo del Ártico donde la Navidad nunca termina