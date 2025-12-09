Crimen y Justicia

Merodeaban la zona de joyerías de Once pero los atrapó la Policía antes de que pudieran dar el golpe

Tres de los cuatro detenidos tienen antecedentes. Se trasladaban en un auto en el que llevaban herramientas para romper cadenas y candados y un arma

Detuvieron a cuatro hombres armados en la zona de joyerías de Once

Cuatro hombres armados, tres de ellos con antecedentes penales, fueron atrapados por la Policía de la Ciudad cuando merodeaban la zona de joyerías de Once, en un Chevrolet Prisma blanco, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El operativo, realizado como parte de tareas preventivas, permitió el secuestro de un revólver calibre 38 y herramientas típicamente utilizadas en delitos contra la propiedad.

Fuentes oficiales informaron que el procedimiento ocurrió cerca de las 22.45 del sábado, sobre la calle Bartolomé Mitre, cuando personal policial advirtió un vehículo circulando a muy baja velocidad frente a joyerías, lo que despertó sospechas sobre una posible planificación de robo.

Detuvieron a cuatro hombres armados
Detuvieron a cuatro hombres armados en la zona de joyerías de Once

El patrullero se aproximó con el objetivo de identificar a los ocupantes, pero el conductor aceleró súbitamente, iniciando una breve persecución.

Los uniformados lograron interceptar el auto sobre avenida 9 de Julio Sur y Rivadavia, donde procedieron con la identificación de los cuatro individuos, todos de nacionalidad argentina.

Los sospechosos llevaban un revólver
Los sospechosos llevaban un revólver

Se trataba de C.L.A., de 29 años y con antecedentes por robo con arma y hurto; de L.M.P., de 30 años; de D.I.A..G, de 22 años y antecedentes en CABA; y de G.D.O.D, también de 22 años y con una detención previa por robo con arma.

Según detallaron los agentes, durante la inspección observaron en el suelo del auto una herramienta tipo corta perno, utilizada para romper candados y violentar accesos.

Ante este hallazgo, se llevó a cabo la requisa del vehículo en la que se detectó, dentro de un bolso tipo morral, un revólver calibre 38 cargado con dos municiones.

Las autoridades policiales confirmaron que el hecho de que tres de los detenidos tengan antecedentes por robo y hurto, refuerza la hipótesis de que planeaban cometer un ilícito en la zona de Once, donde los comercios de joyería suelen ser blanco de este tipo de delitos.

Una de las herramientas halladas
Una de las herramientas halladas dentro del auto

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49, que dispuso la detención de los imputados y el secuestro tanto del arma como de las herramientas incautadas y sus celulares.

Al mismo tiempo, el juzgado ordenó las diligencias habituales para avanzar sobre la investigación de los antecedentes, revisar la posible vinculación con otros hechos similares registrados en el área y el análisis de cámaras de seguridad.

Intentó robar una cadenita en La Bombonera y se vio en vivo cómo lo corría la Policía

El ladrón fue registrado en vivo cuando corría de la Policía

La previa al partido entre Boca Juniors y Racing Club disputado este domingo por la noche en La Bombonera tuvo un episodio que interrumpió el clima típico de expectativa y nerviosismo en las inmediaciones del estadio. Un sospechoso quedó detenido tras intentar robar una cadena de oro a una joven mientras miles de personas buscaban su lugar en la fila para ver las semifinales del Torneo Clausura.

El dato de color fue que la persecución del sospechoso por parte de agentes de la Policía de la Ciudad, y que terminó en el arresto, se vio en vivo por un canal de televisión que realizaba una nota en la zona aledaña a la cancha.

El hecho ocurrió poco antes del ingreso masivo al estadio. Las cámaras de La Nación+, que se encontraban transmitiendo la previa del clásico, captaron el momento en el que el ladrón intentaba huir con la cadena.

