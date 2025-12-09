Condenaron a 8 años y medio de cárcel al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música

Ex policía federal mato a un vecino en Lomas del Mirador

Rafael Horacio Moreno (75), el ex policía Federal que mató al colectivero Sergio David Díaz (40) en medio de una discusión por el volumen de la música durante los festejos de la Navidad pasada, recibió este martes una condena de 8 años y medio de cárcel, con cumplimiento de la pena en prisión efectiva.

Así lo resolvió la jueza Lucila Pacheco, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Matanza. En su sentencia, además, la magistrada estableció una inhabilitación especial de 10 años para que Moreno tenga o porte armas de fuego.

Por otra parte, desestimó un pedido de la defensa para que Moreno cumpla la sentencia en su domicilio.

El hecho se registró durante la madrugada del 25 de diciembre último en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. Aquel día, Moreno salió de su casa en la calle Acevedo al 4100 y cruzó hasta la vivienda de un vecino donde Díaz había ido a celebrar la Navidad. Fue a reclamar por el alto volumen de la música.

Rafael Moreno, el ex policía condenado

En ese contexto, ambos intercambiaron gritos y empujones hasta que Moreno extrajo un revólver Taurus calibre .38 y disparó contra Díaz a quemarropa, hiriéndolo en el abdomen.

La secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad y también por un testigo con su celular. Allí se oye la música de fondo y los insultos que intercambiaron los protagonistas de la historia. “¿Qué me sacás el fierro? ¿quién te creés que sos?“, se alcanza a escuchar por parte del colectivero.

El ex policía -siempre con el arma en la mano- también lo insultó y lo empujó. De repente se escuchó el estruendo del disparo y la sorpresa de los testigos.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero falleció poco después debido a la gravedad de la herida. Agentes de la Policía Bonaerense llegaron al lugar tras un aviso telefónico al 911 y detuvieron a Moreno en el lugar del hecho, donde permanecía tras el ataque. El arma utilizada fue incautada en la escena por las autoridades.

El arma utilizada en el crimen

Moreno quedó detenido ese mismo día, acusado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. Durante la indagatoria, afirmó que el disparo fue accidental y que en ningún momento tuvo intención de abrir fuego.

Por otra parte, la autopsia determinó que la víctima murió por un disparo que “ingresó por el abdomen y salió por el dorso”. El proyectil le “causó lesiones internas que derivaron en su muerte”.

En las horas posteriores al crimen, hubo momentos de fuerte tensión en la cuadra. Un grupo de familiares de Díaz increparon a la pareja de Moreno, quien tuvo que ser retirada del lugar en un patrullero.

Una cámara de seguridad registró el asesinato

Moreno permaneció detenido desde aquella madrugada navideña con prisión preventiva, tras la negativa del juez de Garantías N°2, Pablo Agustín Gossn, a la solicitud de arresto domiciliario.

El defensor del ex policía, Francisco Oneto, había planteado que su cliente podía continuar el proceso judicial en una vivienda bajo vigilancia privada y con tobillera electrónica, aunque ese argumento no prosperó.

Así llegó al debate oral que se llevó adelante durante el mes pasado en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM). Allí, un jurado popular analizó el caso durante cinco jornadas y consideró a Moreno responsable de los delitos de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra.

El fiscal Sergio Antín había pedido una condena de 10 años de prisión, además de la prohibición para portar armas. Por su parte, la querella, que representó legalmente a la familia de la víctima, había solicitado 13 años de cárcel. Finalmente, la sentencia se resolvió en 8 años y medio de prisión, más los 10 años de inhabilitación especial.