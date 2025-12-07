Crimen y Justicia

Luego de haber sido condenada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Marcela Acuña perderá sus tratos especiales

A pesar de que se establecieron las responsabilidades del clan Sena y sus colaboradores, aún resta conocerse la cantidad de años que les atribuirán a cada uno

A partir de ahora, la
A partir de ahora, la dirigente social deberá cumplir un régimen de cárcel común

A casi un mes de que Marcela Acuña fuera condenada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la jueza de la Cámara del Crimen N° 2 de Chaco, Dolly Fernández, ordenó que la dirigente política perdiera todos los tratos especiales que se le otorgaron durante la etapa del juicio oral.

La medida se dio a conocer este sábado, después de que la magistrada dispusiera que la condenada debe comenzar a cumplir con un régimen de detención común. Esto implicará que la ex candidata a intendente de Resistencia pase a ser considerada igual al resto de las reclusas.

Previo a esto, Acuña había tenido el privilegio de ser trasladada hacia un pabellón común, en donde tenía acceso a ciertas actividades que no estarían disponibles para todas las personas que ya hubieran sido condenadas. Asimismo, la jueza pidió al personal del Servicio Penitenciario que garantice el cuidado de la detenida.

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, Fernández hizo especial hincapié en que se cumplan las “condiciones de seguridad, trato digno y resguardo físico, psíquico y emocional”. Y fundamentó la decisión al explicar que el habeas corpus correctivo busca asegurar condiciones humanas de detención, pero no brindar privilegios.

Previo a esto, la jueza estuvo a cargo de valorar las responsabilidades penales de los acusados en el crimen ocurrido en junio de 2023. No obstante, todavía faltaría definirse la cantidad de años que cada uno de los seis condenados deberá pasar tras las rejas.

En el caso de César Sena, el jurado popular consideró que fue el autor material del femicidio de Cecilia, tras probarse que la asesinó en la casa de sus padres. Al consumar el crimen, la envolvió en una manta y la había dejado escondida en otra habitación. Tanto la Fiscalía, como la querella habían solicitado la prisión perpetua.

Sobre el rol de Marcela Acuña y Emerenciano Sena, la jueza definió que habían sido partícipes necesarios para la comisión del delito. Mientras que para Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo, sus empleados que fueron encontrados responsables de encubrimiento, pidieron penas menores.

Después de que concluyeran las audiencias de cesura, la jueza Fernández cuenta con un plazo de quince días hábiles para dictar sentencia, aunque la inminente feria judicial, que se extiende del 24 de diciembre al 31 de enero, podría demorar la resolución hasta el año próximo.

Según explicó la magistrada a la prensa local, la notificación de la fecha de lectura de la sentencia se realizará a través del sistema informático SIGI, y la decisión sobre la eventual suspensión de plazos corresponde al Superior Tribunal de Justicia, que suele pronunciarse antes del inicio del receso.

En este contexto, las fuentes judiciales consultadas señalaron que, hasta el momento, no existe una determinación oficial ni sobre la fecha de la sentencia ni sobre la suspensión de los términos y audiencias. De hecho, la magistrada manifestó: “Quisiera que (la resolución) sea este año. En principio, tengo quince días hábiles, ¿sí?“.

Y continuó: “Quince días hábiles son tres semanas, pero si hay suspensión de términos y audiencias, justamente no son hábiles, quiere decir que no corren los días. Entonces, podría pasar al año próximo”. Además, reiteró: “Puede haber una pena para el año que viene si hay suspensión de términos y audiencias, pero no me obligan”.

La última audiencia de cesura concluyó el viernes 28 de noviembre pasadas las 14.30, cuando la jueza Fernández escuchó a los acusados en su última intervención antes de la sentencia. Los integrantes del clan Sena coincidieron en solicitar que no los trasladen fuera de Resistencia.

Así, César Sena sostuvo: “Quiero adherir en todo lo que ha expresado mi defensa, como así también hacer reserva de todos los recursos pertinente de casación. Como único pedido que puedo realizar, que no se me mueva de mi lugar actual de alojamiento por cuestiones sencillas, como que tengo a toda mi familia radicada en la ciudad presente. Y es todo lo que tengo para decir”.

Emerenciano Sena participó de la audiencia junto a su hijo a través de Zoom e insistió: “No me muevan de aquí, que este es el alojamiento más cercano a mis familiares, amigos, conocidos. No tengo familiares en otro lugar, y son los únicos que me traen mis medicamentos, que no son todos los que necesito, pero por lo menos me ayudan a mantener mi vida por ahora”. Asimismo, remarcó: “Solicito eso, trasladarme a cualquier otro lugar sería una pena de muerte. Y no se olviden que yo soy un inocente condenado”.

Por su parte, Marcela Acuña realizó una exposición extensa en la que pidió a la jueza que considere la situación de su esposo, tras argumentar que fue condenado sin pruebas contundentes. Además, apuntó que “se le dio un jurado no técnico que determinaron hechos con pruebas que creo que ningún estudiante de abogacía puede llegar a tenerlas como válidas”.

De la misma manera, apuntó: “Seríamos el hazmerreír de que una persona como Emerenciano, un dirigente social, que sea condenado, y a cadena perpetua, por una esquela que él no la hizo y un audio poco comprobable”. Asimismo, planteó que su esposo no sería meritorio de una perpetua.

En tanto, Melgarejo, González y Obregón solicitaron la posibilidad de regresar con sus familias y reinsertarse en la vida cotidiana tras el proceso judicial.

