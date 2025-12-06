Crimen y Justicia

Escuchó tiros en su cuadra, denunció y la Policía encontró un arsenal en la casa de su vecino

El sospechoso tiene 36 años y quedó detenido. En su casa hallaron armas, 400 balas disparadas y 278 municiones

Las armas y municiones encontradas
Las armas y municiones encontradas en Mar del Plata

La denuncia de una vecina preocupada por haber escuchado tiros en la cuadra de su casa desencadenó una investigación en Mar del Plata que terminó con un hombre de 36 años detenido y un arsenal de armas secuestrado.

El caso, que movilizó a la Policía y la Justicia, se originó el 22 de noviembre pasado, cuando una mujer de 40 años informó a las autoridades que sus hijos, de 19 y 17 años, y dos amigos estaban en la vereda de la calle Galicia al 1500 durante la noche y presenciaron cómo un hombre efectuó al menos cuatro disparos en plena vía pública.

Tras recibir la denuncia, la Policía de la Comisaría Tercera, con el apoyo del Gabinete Técnico Operativo, comenzó una investigación que se extendió por largas semanas y terminó en un allanamiento que desenmascaró una situación de mayor magnitud de la que se sospechaba.

El hombre detenido
El hombre detenido

En el marco de la causa, según supo Infobae por fuentes policiales, se tomaron las declaraciones de los jóvenes presentes y de otros testigos, y se realizó un relevamiento en el barrio y en las cámaras de seguridad. Las pruebas obtenidas permitieron identificar al presunto autor de los disparos: un hombre de 36 años, domiciliado en la misma zona.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Daniel De Marco, y de la UFIyJE N°6, cuya titular es la fiscal Romina Díaz. Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda ubicada en Galicia al 1500, que se realizó el este viernes con la participación del Grupo GAD, personal de la Comisaría Tercera y del Gabinete Técnico Operativo.

En el operativo, la policía secuestró un extenso arsenal. Entre las armas incautadas se encuentran una pistola Bersa TPR 9 mm con un cartucho en la recámara; una pistola Ballester Molina fabricada por Hafdasa; una pistola Lorcin calibre 25 mm; una carabina Rubi Extra calibre 22 sin cargador; dos cajas con un total de 278 municiones de 9 mm.

El operativo en la vivienda
El operativo en la vivienda

También detallaron 207 puntas ojivales marca Grains; 1500 municiones de recarga calibre 9 mm de plomo; 401 vainas servidas de 9 mm; y dos cargadores vacíos para calibres 45 y 9 mm. Había además múltiples credenciales vinculadas al consumo y tenencia de armas.

En este contexto, la fiscal Díaz dispuso la aprehensión y notificación del acusado por los delitos de “abuso de armas, tenencia de arma de guerra y tenencia de arma de uso civil”.

El detenido fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°44, mientras las armas y municiones secuestradas serán sometidas a peritajes por la Policía Científica. La investigación sigue abierta, a la espera de nuevos informes técnicos y testimoniales.

En los últimos días, las autoridades nacionales dieron a conocer un importante operativo contra el tráfico de armas desarrollado, esta vez, en Santa Fe.

En el marco de una larga investigación, se identificó en la provincia a once personas con patrones comunes en la compra de armas, muchas de las cuales estaban vinculadas a hechos delictivos y no contaban con denuncias previas de extravío. Esta situación motivó la apertura de la causa y la posterior intervención de la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.

El despliegue policial se tradujo en la ejecución de diecisiete órdenes de allanamientos, en los que se incautaron dos escopetas calibre 12 (una marca Akkar Stopping Power y una Remington 870 Express Magnum), una carabina Savage modelo 93 calibre .22, dos revólveres calibre .32 marca Jaguar, un revólver calibre .357 marca Taurus modelo Tracker, y un arsenal de pistolas de diferentes marcas y calibres, entre ellas varias Bersa y una Glock 17 Gen 5 registrada a nombre del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

