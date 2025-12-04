Desplegaron un gran operativo en busca de pruebas que vinculen al clan Sena con la desaparición de un menor

Elvis desapareció a sus 16 años, en 2017

La desaparición de Elvis Benítez en Chaco volvió a estar en el foco de atención tras un operativo realizado por 118 efectivos policiales en el ex barrio Emerenciano, en Resistencia, donde durante casi 20 años ejercieron control Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos condenados como partícipes primarios del femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que su hijo César Sena fue hallado culpable como autor. La búsqueda, encabezada por la División Trata de Personas y ordenada por las fiscales Noelia Encinas y Rosana Soto, no arrojó resultados concretos sobre el paradero del joven, cuyo rastro se perdió el 22 de diciembre de 2017.

La causa, que lleva ocho años sin resolverse, cobró un nuevo impulso tras las recientes declaraciones de Gloria Romero, la madre de Cecilia, quien sostuvo que Elvis podría estar enterrado en un campo perteneciente a la familia Sena. Esta hipótesis, sumada a testimonios que vinculan al joven con César Sena, motivó un despliegue policial y la intervención de nuevas autoridades judiciales.

Según informó el medio local Diario Norte, este miércoles, un operativo policial de gran magnitud se desplegó en el exbarrio Emerenciano, ubicado en la avenida San Martín al 3000, territorio que durante casi dos décadas estuvo bajo el control de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Elvis Martín Benitez, el adolescente desaparecido que vinculan con el Clan Sena

Un total de 118 efectivos de la División Trata de Personas, bajo las órdenes de las fiscales Encinas y Soto, “peinaron” la zona en busca de indicios sobre el paradero de Elvis. Sin embargo, fuentes judiciales advirtieron: “No tenemos nada en concreto, pero vamos descartando todo lo que vaya surgiendo”.

Hasta el momento, no surgieron pruebas firmes que comprometan a César Sena en la desaparición de Benítez.

Por su parte, Marcela Acuña, detenida en la alcaidía de mujeres, negó cualquier relación entre su hijo y el joven desaparecido. En una entrevista radial, declaró: “Es una barbaridad, César era rechiquitito”.

Benítez desapareció cuando tenía 16 años. Según la denuncia presentada por su madre, Erika Mabel Romero, el adolescente salió de su casa en la capital chaqueña con la intención de visitar a su abuela, cuya vivienda se encontraba a unas 20 cuadras, en las afueras del centro.

El plan era que permaneciera allí hasta la noche del 24 de diciembre, cuando su madre y su hermana llegarían para celebrar Nochebuena. Sin embargo, al arribar al domicilio, Erika descubrió que su hijo nunca había llegado.

La abuela, desconcertada, afirmó que desconocía que Elvis planeaba visitarla. Ese mismo día, la madre radicó la denuncia por desaparición, iniciándose una causa caratulada como “averiguación de paradero”, que permanece abierta desde entonces.

La investigación se vio obstaculizada por la falta de recursos tecnológicos: Elvis no poseía teléfono móvil ni redes sociales, lo que impidió rastrear sus últimos movimientos.

César Sena fue considerado culpable por un jurado popular del femicidio de Cecilia Struzowski (Edgar Aguirre)

La fiscal Rosana Soto, a cargo del expediente, no logró obtener datos significativos durante años. No obstante, a partir de 2023, tras el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la causa experimentó un giro. Diversos testigos comenzaron a presentarse para declarar sobre el presunto vínculo entre Elvis y César Sena.

La relación entre Elvis y César era de “compinches”. Ambos se conocían del barrio, aunque aclararon que Elvis, si bien participaba en causas sociales, no militaba en el movimiento piquetero liderado por los Sena.

Erika Romero, madre del joven desaparecido, explicó que en las marchas por causas sociales se reunían todas las agrupaciones, lo que hace plausible que su hijo y César se conocieran: “Todas las agrupaciones se encontraban cada vez que había una movilización acá en Resistencia, todos juntos. Por eso no se descarta que lo conociera”, afirmó.

Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja detenida junto a Emerenicio Sena y Marcela Acuña

“Ahora todo empezó nuevamente. La madre de Cecilia dijo que Elvis estaba en un campo de los Sena, que lo dieron de comer a los chanchos. A raíz de eso comenzó la investigación, porque aparte también muchas personas ahora empezaron a decir que, del barrio Emerenciano Sena lo conocían a él y que lo veían”, relató la madre del joven desaparecido.

Además, mencionó que Gloria Romero señaló a Gustavo Obregón, uno de los imputados en la causa Strzyzowski, como la persona que trasladaba a Elvis. Estas afirmaciones motivaron que la Procuración de Chaco emitiera un decreto para que la Fiscalía de Coordinación, a cargo de Noelia Encinas, colabore con la fiscal Soto en la investigación.

En paralelo, Érica Romero designó como abogado a Pablo Vianello y sigue de cerca los avances de la causa, aunque mantiene cautela respecto a la veracidad de los rumores que circulan.

Según informó el medio local, trascendió la existencia de una testigo que habría visto a Gustavo Obregón en una camioneta buscando a Elvis para llevarlo hasta “La Casita”, dentro del ex barrio Emerenciano, donde supuestamente se encontraba en ocasiones con César. No obstante, esta mujer aún no prestó declaración testimonial.