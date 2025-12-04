Crimen y Justicia

Desplegaron un gran operativo en busca de pruebas que vinculen al clan Sena con la desaparición de un menor

Más de 100 efectivos rastrillaron el ex barrio Emerenciano para encontrar indicios de Elvis Benítez, joven desaparecido en 2017 y quien era “compinche” de César. La causa, estancada desde hace ocho años, cobró impulso luego de declaraciones de la madre de Cecilia Strzyzowski

Guardar
Elvis desapareció a sus 16
Elvis desapareció a sus 16 años, en 2017

La desaparición de Elvis Benítez en Chaco volvió a estar en el foco de atención tras un operativo realizado por 118 efectivos policiales en el ex barrio Emerenciano, en Resistencia, donde durante casi 20 años ejercieron control Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos condenados como partícipes primarios del femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que su hijo César Sena fue hallado culpable como autor. La búsqueda, encabezada por la División Trata de Personas y ordenada por las fiscales Noelia Encinas y Rosana Soto, no arrojó resultados concretos sobre el paradero del joven, cuyo rastro se perdió el 22 de diciembre de 2017.

La causa, que lleva ocho años sin resolverse, cobró un nuevo impulso tras las recientes declaraciones de Gloria Romero, la madre de Cecilia, quien sostuvo que Elvis podría estar enterrado en un campo perteneciente a la familia Sena. Esta hipótesis, sumada a testimonios que vinculan al joven con César Sena, motivó un despliegue policial y la intervención de nuevas autoridades judiciales.

Según informó el medio local Diario Norte, este miércoles, un operativo policial de gran magnitud se desplegó en el exbarrio Emerenciano, ubicado en la avenida San Martín al 3000, territorio que durante casi dos décadas estuvo bajo el control de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Elvis Martín Benitez, el adolescente
Elvis Martín Benitez, el adolescente desaparecido que vinculan con el Clan Sena

Un total de 118 efectivos de la División Trata de Personas, bajo las órdenes de las fiscales Encinas y Soto, “peinaron” la zona en busca de indicios sobre el paradero de Elvis. Sin embargo, fuentes judiciales advirtieron: “No tenemos nada en concreto, pero vamos descartando todo lo que vaya surgiendo”.

Hasta el momento, no surgieron pruebas firmes que comprometan a César Sena en la desaparición de Benítez.

Por su parte, Marcela Acuña, detenida en la alcaidía de mujeres, negó cualquier relación entre su hijo y el joven desaparecido. En una entrevista radial, declaró: “Es una barbaridad, César era rechiquitito”.

Benítez desapareció cuando tenía 16 años. Según la denuncia presentada por su madre, Erika Mabel Romero, el adolescente salió de su casa en la capital chaqueña con la intención de visitar a su abuela, cuya vivienda se encontraba a unas 20 cuadras, en las afueras del centro.

El plan era que permaneciera allí hasta la noche del 24 de diciembre, cuando su madre y su hermana llegarían para celebrar Nochebuena. Sin embargo, al arribar al domicilio, Erika descubrió que su hijo nunca había llegado.

La abuela, desconcertada, afirmó que desconocía que Elvis planeaba visitarla. Ese mismo día, la madre radicó la denuncia por desaparición, iniciándose una causa caratulada como “averiguación de paradero”, que permanece abierta desde entonces.

La investigación se vio obstaculizada por la falta de recursos tecnológicos: Elvis no poseía teléfono móvil ni redes sociales, lo que impidió rastrear sus últimos movimientos.

César Sena fue considerado culpable
César Sena fue considerado culpable por un jurado popular del femicidio de Cecilia Struzowski (Edgar Aguirre)

La fiscal Rosana Soto, a cargo del expediente, no logró obtener datos significativos durante años. No obstante, a partir de 2023, tras el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la causa experimentó un giro. Diversos testigos comenzaron a presentarse para declarar sobre el presunto vínculo entre Elvis y César Sena.

La relación entre Elvis y César era de “compinches”. Ambos se conocían del barrio, aunque aclararon que Elvis, si bien participaba en causas sociales, no militaba en el movimiento piquetero liderado por los Sena.

Erika Romero, madre del joven desaparecido, explicó que en las marchas por causas sociales se reunían todas las agrupaciones, lo que hace plausible que su hijo y César se conocieran: “Todas las agrupaciones se encontraban cada vez que había una movilización acá en Resistencia, todos juntos. Por eso no se descarta que lo conociera”, afirmó.

Gustavo Obregón y Fabiana González,
Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja detenida junto a Emerenicio Sena y Marcela Acuña

“Ahora todo empezó nuevamente. La madre de Cecilia dijo que Elvis estaba en un campo de los Sena, que lo dieron de comer a los chanchos. A raíz de eso comenzó la investigación, porque aparte también muchas personas ahora empezaron a decir que, del barrio Emerenciano Sena lo conocían a él y que lo veían”, relató la madre del joven desaparecido.

Además, mencionó que Gloria Romero señaló a Gustavo Obregón, uno de los imputados en la causa Strzyzowski, como la persona que trasladaba a Elvis. Estas afirmaciones motivaron que la Procuración de Chaco emitiera un decreto para que la Fiscalía de Coordinación, a cargo de Noelia Encinas, colabore con la fiscal Soto en la investigación.

En paralelo, Érica Romero designó como abogado a Pablo Vianello y sigue de cerca los avances de la causa, aunque mantiene cautela respecto a la veracidad de los rumores que circulan.

Según informó el medio local, trascendió la existencia de una testigo que habría visto a Gustavo Obregón en una camioneta buscando a Elvis para llevarlo hasta “La Casita”, dentro del ex barrio Emerenciano, donde supuestamente se encontraba en ocasiones con César. No obstante, esta mujer aún no prestó declaración testimonial.

Temas Relacionados

Elvis Martín BenítezClan SenaCésar SenaCecilia StrzyzowskiFemicidioJusticiaInvestigaciónEmerenciano SenaMarcela AcuñaResitenciaChacoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Procesaron al presidente de un frigorífico por arrojar residuos contaminantes al río Salado

La Justicia negó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa. No obstante, se determinó que el acusado continúe el proceso sin prisión preventiva

Procesaron al presidente de un

Deportarán a 125 ciudadanos argentinos que ingresaron de manera ilegal a Brasil

Los dos colectivos de larga distancia tenían como destino la región de Ituporanga, en el estado de Santa Catarina

Deportarán a 125 ciudadanos argentinos

Cayó una viuda negra acusada de drogar a un taxista en Rosario mientras espera la confirmación de una condena a prisión

La mujer fue apresada en la localidad de San Nicolás de los Arroyos. Habría intervenido en otros hechos similares

Cayó una viuda negra acusada

Un hombre atacó con un cuchillo a su pareja y su hijo de 4 años en Chaco

Todo comenzó por una discusión entre los adultos. Tras la fuga del sospechoso, la Policía avanza con la investigación y el operativo de captura

Un hombre atacó con un

Una mujer cumplía arresto domiciliario y usaba su casa en Haedo como un punto de venta de drogas

En la vivienda de la mujer, conocida en el barrio como “La Manu”, encontraron una importante cantidad de dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para la venta, además de un arma semiautomática

Una mujer cumplía arresto domiciliario
DEPORTES
Damián Ayude: sus épocas como

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

La caída de la producción

La caída de la producción petrolera en noviembre confirma el deterioro operativo de Petroecuador en 2025

La gira de Noboa por Europa y Asia comenzó sin dar ningún detalle sobre detalles de los funcionarios que integrarán la comitiva oficial

Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE: “En estos tiempos, hay que tener la voluntad de relatar la realidad con honestidad”

Pinta Miami se consolida como referencia del arte latinoamericano en la Semana del Arte

La frágil red submarina que nos comunica: por qué internet no es tan segura como creemos