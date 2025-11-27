Crimen y Justicia

La Justicia investiga el vínculo del clan Sena con un joven que desapareció en Chaco en 2017

Se trata de Elvis Martín Benítez, quien por ese entonces tenía 16 años. Su paradero es un misterio y su cuerpo nunca apareció. Hay testigos que dicen que era amigo de César Sena, imputado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Elvis desapareció a sus 16
Elvis desapareció a sus 16 años, en 2017

En una ciudad de Resistencia conmocionada por el juicio contra el clan Sena, acusados del femicidio de Cecilia Strzyzowski, cobró especial relevancia un caso que está en la Justicia de Chaco desde hace 8 años. Se trata de la desaparición Elvis Martín Benítez, un adolescente de 16 cuyo paradero se desconoce desde 2017. Lo que une el misterio con el contexto actual que atraviesa la provincia es la hipótesis de que la víctima estaría enterrada en un campo de Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena.

La causa se remonta a la tarde del 22 de diciembre del mencionado año, cuando Elvis desapareció. Según la denuncia radicada en ese momento, el joven se dirigía de su casa -ubicada en la capital chaqueña- hacia el domicilio de su abuela, que estaba a unas 20 cuadras, en las afueras del centro. El plan era que permaneciera con ella hasta la noche del 24, momento en que su madre y su hermana —con quienes convivía el adolescente— llegarían a la vivienda para celebrar Nochebuena.

La madre del chico, Erika Mabel Romero, llegó al domicilio dos días después, como habían pautado. Pero Elvis no estaba: nunca había llegado. Según reconstruyeron fuentes judiciales a Infobae, la abuela se mostró desconcertada cuando preguntaron por él y dijo que ni siquiera sabía que el adolescente iba a ir a visitarla.

Ese mismo 24 de diciembre de 2017, la mamá del joven hizo la denuncia por su desaparición. El expediente se inició bajo la carátula de “averiguación de paradero”, la misma que mantiene hoy, ocho años después del hecho, sin ninguna novedad sobre él. Desde entonces, Erika va todos los días a la Fiscalía para saber si hay noticias.

Elvis Martín Benitez, el adolescente
Elvis Martín Benitez, el adolescente desaparecido que vinculan con el Clan Sena

Un dato relevante para el caso es que, al momento del episodio, Elvis no tenía redes sociales ni celular. Esto dificultó el proceso para encontrarlo, ya que rastrear sus últimos movimientos a través de la señal del teléfono no fue una posibilidad.

La causa está a cargo de la fiscal Rosana Soto, quien durante largos años no obtuvo datos significativos que orienten la búsqueda. Y si bien aún tampoco los hay, desde 2023, cuando ocurrió el femicidio de Cecilia, comenzó a haber varios movimientos en el expediente. Es que, en ese momento, comenzaron a presentarse varios testigos a la causa para contar sobre el presunto vínculo que tenía Elvis con César Sena.

Según los testimonios, la víctima era amigo de quien el 15 de noviembre pasado fue hallado culpable del femicidio de Strzyzowski. Fuentes del caso describieron a este medio que la supuesta relación que tenían era de “compinches” y que se conocían del barrio. También aclararon que si bien Elvis estaba involucrado en causas sociales, no militaba en el movimiento piquetero de los Sena.

En los últimos días, Gloria Romero, la madre de Cecilia, dijo públicamente que sabía que Elvis estaba enterrado en un campo del clan Sena. La declaración provocó que la Procuración emitiera un decreto para que Fiscalía de Coordinación de Chaco, a cargo de Noelia Encinas, colabore con la fiscal Soto, del equipo fiscal N° 3, en la causa que investiga la desaparición del adolescente.

César Sena fue considerado culpable
César Sena fue considerado culpable por un jurado popular del femicidio de Cecilia Struzowski (Edgar Aguirre)

“Ahora todo empezó nuevamente. La madre de Cecilia dijo que Elvis estaba en un campo de los Sena, que lo dieron de comer a los chanchos. A raíz de eso comenzó la investigación, porque aparte también muchas personas ahora empezaron a decir que, del barrio Emerenciano Sena lo conocían a él y que lo veían”, dijo Erika, la mamá del chico desaparecido, a Infobae.

Y agregó: “También dijo (Gloria Romero) que Obregón, que es uno de los imputados también, era el que lo llevaba y lo traía a mi hijo. Así que por eso esta semana se reactivó la investigación. Desde el ministro de Seguridad al Procurador se comprometieron con el caso y ahora hay dos fiscales a cargo”.

En este sentido, explicó por qué ella al principio no relacionó a los Sena con la desaparición de su hijo. “Mi hijo pertenecía a un movimiento social, eso está desde el día uno cuando yo hice la denuncia. No era el de los Sena. Cuando me preguntaban yo decía que tenía nada que ver con ellos, pero bueno, después empezaron a surgir cosas”, recordó.

Asimismo, señaló que en las marchas por las causas sociales siempre se aglomeraban todos los movimientos, por lo que ahora no le resulta descabellado que se conocieran con César. “Todas las agrupaciones se encontraban cada vez que había una movilización acá en Resistencia, todos juntos. Por eso no se descarta que lo conociera”, concluyó en contacto con este medio.

