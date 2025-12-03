Crimen y Justicia

Oculto entre maquinaria agrícola, trasladaban desde Santa Fe a Chile un auto que había sido robado en La Matanza

Los efectivos realizaban un control sobre la Ruta Nacional 95 a la altura de la localidad de Santa Sylvina. El vehículo tenía pedido de secuestro desde 2022

Gendarmeria secuestró un auto robado
Gendarmeria secuestró un auto robado oculto en un camión que llevaba maquinaria agrícola en Chaco (GNA)

Un operativo de control ordinario en Santa Sylvina, localidad ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 95, derivó en el secuestro de un vehículo con pedido de captura desde el 2022, que viajaba oculto entre maquinaria agrícola.

La maniobra fue detectada por personal del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña” de Gendarmería Nacional, que realizaba inspecciones preventivas sobre el kilómetro 963 del corredor vial.

La situación se originó cuando los efectivos detuvieron la marcha de un camión procedente de Teodelina, provincia de Santa Fe, cuyo destino era la República de Chile.

Durante la inspección inicial y el control de la documentación, los agentes identificaron una composición de carga habitual: maquinaria rural y neumáticos agrícolas e industriales.

Sin embargo, las autoridades hallaron algo inusual: un auto escondido entre la carga. La revisión minuciosa del semirremolque permitió a los uniformados constatar la presencia de un rodado que, tras un chequeo de antecedentes, registraba un pedido de secuestro activo en el partido de La Matanza (provincia de Buenos Aires) desde el año 2022.

Una vez constatada la situación irregular, los gendarmes dieron intervención a la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, autoridad judicial competente en la zona. Con la orientación recibida, el rodado identificado fue inmediatamente secuestrado y quedó alojado en dependencias de Gendarmería Nacional hasta tanto se determine su destino judicial.

El auto tenía pedido de
El auto tenía pedido de secuestro desde 2022 (GNA)

Secuestraron un auto robado, armas y tres detenidos en un control

A principios del mes de septiembre, un procedimiento de rutina de la Gendarmería Nacional realizado en el peaje Cañuelas, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº3, a la altura del kilómetro 76.000; derivó en la detención de tres sospechosos que circulaban en un auto con documentación falsa y un importante arsenal de elementos en su interior.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Sección de Seguridad Vial “Cañuelas”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial Autopistas Sur, en el marco del denominado operativo “Acero II”.

Según informaron las autoridades, todo comenzó cuando los ocupantes de un Toyota Yaris presentaron al personal de Gendarmería la licencia de conducir y la documentación del rodado, que a simple vista carecían de las medidas de seguridad habituales en ejemplares originales. Ese detalle encendió las alertas y motivó una revisión más exhaustiva del automóvil, que rápidamente confirmó las sospechas.

En presencia de testigos, los gendarmes inspeccionaron las pertenencias de los tres sospechosos y encontraron en sus mochilas dos equipos de comunicación tipo Handy, dos pasamontañas, guantes, una barra de hierro tipo “pata de cabra”, cuatro destornilladores, un inmovilizador eléctrico, un binocular y una cinta multiuso de alta resistencia. Además, había tres prendas de vestir con estampados de distintas empresas y servicios médicos, lo que llamó la atención de los gendarmes.

El hallazgo más significativo se produjo al continuar el registro por el interior del vehículo. Dentro de la guantera, envuelta en una gorra de lana, los gendarmes localizaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con la numeración limada, el cargador colocado y municiones.

Detrás de la pistola apareció un revólver calibre .32, con siete proyectiles en el tambor, cuya numeración registral presentaba un pedido de secuestro activo fechado el 14 de julio pasado.

Con todos estos elementos sobre la mesa, se dio intervención inmediata a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2 de Cañuelas, a cargo del fiscal Pablo Ober. Desde allí, se dispuso la detención de los tres involucrados, el secuestro del Toyota Yaris, de las armas de fuego y de la totalidad de los objetos incautados.

También se ordenó desde la fiscalía el coordinar las diligencias con personal de la DDI Cañuelas para completar las actuaciones judiciales de la causa que se investiga bajo los delitos de portación de arma de guerra, uso de documento público falso y encubrimiento, según lo informado oficialmente.

